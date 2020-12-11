Есть контакт: Спецоперация Израиля и инопланетян

Автор:

Александр Цыганов

Известно: ответ на вопрос "Есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе?" кроется на дне бутылки с тремя звёздочками на этикетке. Лучше, конечно, с пятью…

Однако это не мешает массе людей искать и, главное, обнаруживать инопланетян и в совершенно трезвом состоянии.

Только что их открыл – точнее, раскрыл – израильский профессор из непростых. Бывший глава управления космической программы в Управлении исследований, разработки оружия и технологической инфраструктуры министерства обороны, трижды лауреат премии Israel Security Award, профессор Института космических исследований Ашера Техниона. Человек, который фактически возглавлял программу космической безопасности Израиля.

Авторитет? Разумеется.

Что рассказал авторитет

Оказывается, Израиль и США "установили контакт" с некими входящими в "Галактическую федерацию" инопланетянами, заявил в интервью израильскому изданию Yediot Aharonot профессор Хаим Эшед. Случилось это уже несколько лет назад, причём за это время инопланетяне заключили с США соглашение о сотрудничестве. Одним из пунктов договора значится создание совместной базы на Марсе.

Теперь вы поняли, почему российские марсианские миссии проваливаются одна за другой, а американские роверы катаются по Марсу, как по штату Невада, презирая все лимиты эксплуатации и возвращаясь к работе даже в засыпанном пылевой бурей состоянии?

Ладно, это был пункт первый откровений. Формулируем для себя: инопланетяне имеются, представляют галактическое федеральное государство, в контакт вступили с США и Израилем, совместно с США намерены построить базу на Марсе.

Ничего не напоминает?

А если так на эту информацию посмотреть? США и Израиль на планете Земля являются в настоящее время самыми агрессивными государствами.

Первое вело неисчислимое количество войн, причём аж с начала XIX века – все исключительно агрессивные. Даже единственное на себя нападение – Японии в 1941 году – спровоцировали сами, сперва втайне поощряя японскую экспансию в Азии, а затем загнав бедняг в угол, где им оставалось только передать всё завоёванное американцам или напасть на них. А в итоге всё равно отдали американцам всё, включая самих себя.

Второе сумело настроить против себя всех соседей, проводя политику неустанного государственного и персонального террора. Недавнее убийство израильскими агентами иранского учёного – только самое свежее тому свидетельство в ряде тысяч других. Впрочем, политику индивидуального террора влёгкую вершат и США, ещё и радостно бия себя пятками в грудь с гордым воплем: "Это мы, это мы убили генерала Сулеймани! Чем и гордимся несказанно!"

Притом эти же страны являются самыми неэффективными государственными устройствами на планете, не способными так сформулировать политические цели и приоритеты, чтоб хотя бы собственное население понимало, за кого голосовать. В обеих работает самая ужасающая полиция со времён гестапо, в обеих – немыслимое число заключённых, в обеих царит обстановка угнетающего либералистического террора, террора информационного, угнетения свободных СМИ и запрета на свободное выражение мнений.

Ни у кого не возникает вопроса к "Галактической федерации" относительно выбора ею партнёров среди, в общем, хорошего человечества? И, когда говорится о базе на Марсе, они случайно не об аналоге одной из тысячи американских баз на Земле речь ведут?

Большой секрет для маленькой компании

Это был пункт первый откровений израильского профессора. Второй сводится к тому, что обе высокие договаривающиеся стороны решили держать свои контакты в секрете, дабы "не вызвать панику среди землян".

Мол, говорит Эшед, руководство США "намеревалось раскрыть информацию" о переговорах с "Галактической федерацией", однако "инопланетяне не дали этого сделать, потому что не хотят массовой истерии на Земле".

Характерное признание. Открытие иного разума, встреча с разумными существами целой Галактики, обмен с ними новыми знаниями и представлениями – что может быть интереснее? Панику и истерию это может вызвать лишь у тех, в чьём историческом и нравственном коде зашито тотальное уничтожение рас и культур, стоящих на более низкой стадии общественного и технического развития. Вот в России почему-то никто не боится встречи с инопланетянами – ни русский, ни калмык, ни тунгус, ныне уже не дикий, а такой же развитой, как все остальные народы страны. Страх перед инопланетянами, иными словами, возникает лишь у тех, кто в любой момент готов применить к себе то же, что его предки творили с индейцами или неграми.

Да, что ещё характерно. Пришельцы – за Байдена! Во всяком случае, они не позволяли узнать их секреты действующему президенту США Дональду Трампу.

Впрочем, дедушка старенький, ему всё равно. Хаиму Эшеду исполнился 81 год, и он сам признаётся:

Мне нечего терять.

Хотя, по его же словам, ещё пять лет назад "куда бы я ни явился с этой информацией, мне бы сказали: этот человек сошёл с ума". И госпитализировали бы.

Оно нам нужно, такое будущее?

Третий пункт касается самих инопланетян. Несмотря на то, что в своих контактах с человечеством они обратились к самой агрессивной и самой военизированной стране на планете, пришельцы, оказывается, не совсем похожи на американцев. Они не обращаются с людьми, как те – с индейцами. Может быть, пока. Но во всяком случае, в изложении профессора, они никого не уничтожают, а мирно живут среди нас и не претендуют на земли и природные богатства людей. Они считают, рассказал Эшед, что "человечество должно развиваться само, само выйти в космос и понять, что такое Вселенная и космические полёты".

Странная программа, надо признать. Человечество в космос вообще-то вышло. Ещё 12 апреля 1961 года. И космические полёты худо-бедно ему покоряются. Уже вон и за пределы Солнечной системы, в ту же Галактику два аппарата вышли. Что же до понимания Вселенной, то и сами инопланетяне тут далеки от результата. Они в их "Галактической федерации" занимаются, в передаче профессора, тем в основном, что изучают "ткань Вселенной".

Дедушка старенький, но если от его имени не высказывается Альцгеймер, то перед нами предстаёт жуткая картина. Представить только, целая федерация цивилизаций Галактики основным (это так и сформулировано) своим занятием имеет изучение ткани Вселенной! Вот, скажем, есть на Земле такая Российская Федерация. И весь народ в ней занят исследованием геоморфологии территории своей страны. И страшно гнобит в ООН и ЮНЕСКО Малайскую Федерацию за то, что та поголовно предаётся низменному изучению ихтиологии. А Федеративная Республика Германии кормит за свой счёт российского блогера-диссидента за то, что тот призывает подвергнуть санкциям свою страну, потому что та гнусно придерживается модели Пенка, отвергая поддерживаемый Западом принцип актуализма Джеймса Хаттона.

Садись, двойка: Депутат не совладал с языком и опозорился на весь мир Да, а федерация штатов Америки наращивает военный бюджет в видах сдерживания геоморфологических аннексий федерации Российской и подвергает её санкциям за несогласие с геоморфологической моделью Уильяма Дейвиса…

А теперь перенесём всё то же на Галактику. Представляете этот сумасшедший дом из ста миллионов звёзд? Да к тому же эти пытливые галактические умы выбирают своими партнёрами на Земле государства-террористы, которые даже выборов своих руководителей организовать не могут без подтасовок и скандалов…

Так что, может, ну её в баню, эту цивилизацию, коли пришельцы из Галактики рисуют ей подобные перспективы? Выбросим компьютеры, облачимся в шкуры, наделаем каменных топоров и вернёмся в старые добрые пещеры? Прелесть же! Будем сидеть у костра, пережёвывать мамонта и смотреть на небо, представляя, что там у таких же костров сидят ушедшие в страну вечной охоты предки. И ничего не будем знать про то, как целая Галактическая Федерация страстно предаётся изучению "ткани Вселенной" и строит для США военные базы на Марсе…