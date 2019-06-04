«Есть конкретные предложения»: Зеленский заявил о новых инициативах по урегулированию ситуации в Донбассе

Украинский лидер Владимир Зеленский назначил постпредом в трёхсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе экс-президента страны Леонида Кучму. Он занимал этот пост с 2014 года до сентября 2018-го, после чего ушёл в отставку. По словам Зеленского, у Киева есть конкретные предложения по активизации диалога и «разблокировке» минского процесса, которые будут представлены на встрече группы 5 июня. Как Зеленский, так и Кучма отметили, что принятые в Минске решения должны иметь определённые сроки реализации. Эксперты считают, что возвращение Кучмы в качестве главы украинской делегации следует расценивать скорее как положительный знак.

У Киева есть конкретные предложения по активизации переговорного процесса по урегулированию ситуации в Донбассе. Они будут представлены на встрече трёхсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске 5 июня. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе брифинга, на котором он сообщил о возвращении Леонида Кучмы в качестве главы украинской делегации в ТКГ.

«У нашей группы уже есть конкретные предложения. У нас нет долгих лет для прекращения войны и продолжения «Минска». И я бы хотел, чтобы эти предложения были с понятными сроками выполнения того или иного пункта... У нас есть действительно очень конкретные предложения, новые решения, но никто территорией и суверенитетом Украины торговать не собирается», — сказал Зеленский.

По его словам, в последнее время он провёл переговоры с украинскими партнёрами из Соединённых Штатов, Франции, Германии и других стран Евросоюза, в ходе которых обсуждался вопрос прекращения войны на востоке Украины.

«У нас есть общая позиция — это восстановление наших переговоров по Донбассу в нормандском формате и разблокировка минского процесса», — добавил Зеленский.

Глава государства сообщил, что первое заседание трёхсторонней контактной группы в новом составе должно пройти в Минске уже в среду, 5 июня. Возглавлять украинскую делегацию будет экс-президент Леонид Кучма, который представлял Украину в ТКГ с начала переговоров в 2014 году и до конца сентября 2018-го. После его ухода полпредом Киева в ТКГ был бывший премьер Евгений Марчук.

В пресс-службе президента Украины отметили, что за время работы Кучмы в ТКГ были остановлены полномасштабные боевые действия в Донбассе, проведена серия обменов военнопленными и начата работа по восстановлению разрушенной инфраструктуры Донбасса. Сообщается, что в ходе встречи Зеленского с членами украинской делегации в ТКГ обсуждались перспективы активизации переговорного процесса и шаги, которые необходимо предпринять для этого.

Помимо Зеленского и Кучмы во встрече, в частности, приняли участие секретарь СНБО Александр Данилюк, глава Генштаба ВСУ Руслан Хомчак, министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко и министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Вадим Черныш.

В ходе обсуждения перспектив активизации минского процесса Леонид Кучма заявил, что есть вопросы, требующие законодательного урегулирования со стороны Украины. Он также сообщил о намерении инициировать прекращение боевых действий на время сбора урожая.

На брифинге Кучма отметил, что не мог не принять предложение Зеленского вновь возглавить делегацию в ТКГ, поскольку сейчас «Украина переживает не самые лёгкие времена в своей истории».

«Я привык в своей жизни принимать решения, выполнять их и отвечать. Сегодняшняя встреча у президента говорит о том, что у меня есть такая возможность и при группе, которая сегодня создана в нормандском формате, сделать свой вклад», — добавил Кучма, подчеркнув, что он не может работать «свадебным генералом» — принятые решения должны быть реализованы.

Встреча представителей украинской делегации в ТКГ с администрацией президента Зеленского

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«Новые люди, новый старт»

Хорошим знаком возвращение Кучмы как главы украинской делегации в ТКГ назвал постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич. По его словам, в преддверии переговоров в Минске российская сторона рассчитывает, что украинские переговорщики «найдут в себе способности и силы идти на конкретные решения, которые позволили бы как можно быстрее решать вопросы мира, а не войны».

В беседе с РИА Новости Лукашевич отметил, что встреча в Минске 5 июня станет первой и для нового главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Яшара Халита Чевика, который также возглавляет подгруппу ТКГ по вопросам безопасности.

«Новые люди, новый старт. Мы очень рассчитываем, что контактная группа будет ритмично работать над теми решениями, которые способны переломить негативную тенденцию вооружённого противостояния в Донбассе», — добавил постпред.

Вместе с тем он констатировал, что в последнее время из Киева поступает слишком много противоречивых сигналов, которые не дают однозначно понять позицию украинских властей по урегулированию ситуации в Донбассе. С одной стороны, Зеленский говорит о желании добиться мира, а с другой — заявляет, что ведёт две войны, одну из них — с Россией, отметил дипломат.

«Нужны более чёткие сигналы с точки зрения приверженности курсу на безусловное срочное выполнение комплекса мер от 12 февраля 2015 года, который утверждён СБ ООН и является единственной безальтернативной «дорожной картой» политического урегулирования украинского кризиса», — подчеркнул Лукашевич.

Он добавил, что Москва, Париж и Берлин намерены способствовать тому, чтобы «набрал силу» трёхсторонний диалог участников конфликта на востоке Украины — Донецка, Луганска и Киева.

В свою очередь, депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек в разговоре с RT отметил, что хотя при экс-президенте Петре Порошенко мнение Кучмы, по большому счёту, не принималось во внимание (в частности, из-за этого он покинул должность постпреда), сам Кучма не оставил «откровенно негативного» впечатления о своей персоне среди стран — участниц минского процесса.

«Сегодня Кучма — это скорее олицетворение той Украины, которую мы помним до «майдана», которую мы не всегда понимали, но с которой уж точно не были врагами. Возможно, умение Кучмы сидеть на двух стульях и послужило главным фактором для его назначения официальным представителем по переговорам с Донбассом. Его заявление, что стоит прекратить войну в ходе уборки урожая, возможно, воспримут гораздо серьёзнее, чем это есть на самом деле, ведь нет ничего более постоянного, чем то, что временно», — заявил парламентарий.

«Я бы сказал, что сегодня Леонид Кучма — это один из немногих представителей украинской политической элиты, с которым и Донбасс, и Россия могли бы нормально разговаривать», — добавил он.

По мнению замдекана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Андрея Суздальцева, назначение Кучмы говорит о том, что новые киевские власти не будут принимать кардинальных мер в отношении гражданского конфликта в Донбассе, а также в вопросе диалога с Москвой.

«На Украине есть своеобразные зоны, куда действующие чиновники или политические деятели стараются не попадать. В данном случае отношения с Россией или контакты с Россией опасны для будущей карьеры или перспектив... Кучма не принадлежит ни к какому движению, он человек в отставке, и его бросили на амбразуру», — полагает эксперт.

Последняя на данный момент встреча лидеров стран «нормандской четвёрки» состоялась в Берлине 19 октября 2016. После этого переговорный процесс был в значительной степени свёрнут

РИА Новости

© Михаил Палинчак

Комментируя возвращение Кучмы на должность постпреда Украины при ТКГ, политолог Иван Мезюхо в беседе с RT отметил, что Зеленский сейчас находится в поисках людей, которые помогали бы ему проводить как внутреннюю, так и внешнюю политику. В связи с этим он присматривается в том числе и к отставным политическим деятелям, чтобы в их лице найти поддержку своих инициатив.

«Это, наверное, не самое худшее назначение, которое могло произойти. В последние месяцы президентства Порошенко бывший лидер украинского государства всё больше контактировал с экс-президентом Украины Виктором Ющенко, который известен своей антироссийской позицией, что, безусловно, не способствовало мирному урегулированию ситуации в Донбассе. К Кучме у жителей Донбасса тоже есть вопросы, но, как мне кажется, этих вопросов намного меньше, чем к тому же Ющенко», — добавил политолог.

Добавим, что в конце мая главы МИД Франции и ФРГ Жан-Ив Ле Дриан и Хайко Маас провели в Киеве переговоры с Владимиром Зеленским, по итогам которых приветствовали приверженность нового президента Украины минским договорённостям.

«Франция и Германия по-прежнему серьёзно настроены на урегулирование конфликта на востоке Украины и восстановление её территориальной целостности. Мы сообщили Зеленскому о нашем желании придать новый импульс переговорам спустя пять лет после начала конфликта, который унёс более 13 тыс. жизней», — говорится в коммюнике, опубликованном пресс-службой МИД Франции по итогам переговоров.

В свою очередь, Хайко Маас по итогам переговоров с госсекретарём США Майком Помпео призвал Россию к конструктивному диалогу по ситуации на Украине, а также отметил важность развития сотрудничества с Москвой в решении международных конфликтов.

Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 31 мая, комментируя слухи о возможном проведении встречи в нормандском формате в середине июля, сообщил, что какой-либо конкретики в этом вопросе пока нет.

«Для того чтобы эта встреча на высшем уровне состоялась, необходимо, чтобы созрели соответствующие условия, необходимо, чтобы было понимание относительно готовности украинской стороны идти на выполнение минских договорённостей, идти на прямой контакт с представителями самопровозглашённых республик», — сказал Песков.