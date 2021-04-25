«Есть конкретные даты»: в Кремле допустили встречу Путина и Байдена в июне

Помощник президента России Юрий Ушаков допустил, что встреча российского лидера Владимира Путина с главой Белого дома Джо Байденом может состояться в июне текущего года. Он сказал, что сигнал американской стороны получен, итоговое решение будет приниматься в соответствии с множеством факторов. Ранее Байден в ходе телефонного звонка предложил Путину провести встречу на высшем уровне. Вместе с тем глава Белого дома позднее утвердил очередные санкции против РФ, на которые Москва ответила.

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена может пройти в июне, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«Называют июнь, даже есть конкретные даты», — сказал он в интервью Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин» на «России 1», отвечая на вопрос о том, понятно ли, когда может состояться встреча президентов.

По словам Ушакова, сигнал от США получен, Москва его рассматривает. Конечное решение будет приниматься «в зависимости от многих факторов», пояснил помощник президента России.

Вместе с тем Ушаков не стал уточнять, о каких датах в июне идёт речь.

«Ну я пока не буду о них говорить... Июнь», — сказал он.

Напомним, что 13 апреля состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена, в ходе которого они обсудили отношения двух стран, вопросы контроля вооружения, а также ряд других тем. Наряду с этим президент США предложил рассмотреть возможность проведения личной встречи двух лидеров на высшем уровне в третьей стране в предстоящие месяцы.

Предшествующий этому телефонный разговор лидеров состоялся 26 января. Тогда Владимир Путин поздравил Байдена с началом работы на посту президента США.

Впоследствии пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что о какой-либо конкретике применительно ко встрече президентов говорить пока рано. По его словам, инициатива будет изучаться и согласовываться по дипломатическим каналам.

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В свою очередь, официальный представитель Белого дома Джен Псаки в ходе брифинга предположила, что встреча двух президентов может состояться предстоящим летом.

В дальнейшем сам Байден рассказал, что беседа с Путиным была «откровенной и уважительной». Глава Белого дома отметил, что Россия и США — «две великие страны», которые несут значительную ответственность за глобальную стабильность.

Сейчас о ситуации вновь высказался глава МИД России Сергей Лавров. На вопрос о том, идёт ли какой-либо диалог на рабочем уровне по поводу личной встречи Путина и Байдена, министр ответил, что об этом всё уже сказано в реакции России на последние недружественные шаги США.

«Мы объявили все те меры, которые мы приняли и которые ещё готовы предпринять, если эскалация продолжится. И одновременно по поручению президента я упомянул: что касается предложения Байдена о проведении саммита, то оно было позитивно воспринято, сейчас оно изучается», — сказал Лавров в интервью Павлу Зарубину.

Напомним, что 15 апреля стало известно о решении США ввести новые санкции в отношении РФ. Джо Байден подписал указ, согласно которому ограничительные меры распространяются на 32 российских физических и юридических лица и шесть технологических компаний. Наряду с этим Вашингтон выслал 10 российских дипломатов.

Причина рестрикций — якобы имевшие место попытки повлиять на президентские выборы в США в 2020 году, а также другие действия по дезинформации. В Белом доме введение новых санкций объяснили намерением возложить на Россию «издержки за действия, направленные против суверенитета и интересов США».

Вскоре российский МИД опубликовал список ответных мер в связи с «враждебными действиями США». В перечень контрмер вошла высылка сотрудников дипмиссий США «в количестве, соразмерном с осуществлённой американскими властями акцией против российских дипломатов».

Наряду с этим была ограничена практика задействования посольством США «краткосрочных командируемых по линии Госдепартамента для обеспечения функционирования диппредставительств». Как отметили в МИД, выдача им виз будет сведена к минимуму: до 10 человек в год.

Кроме того, будут приняты меры по полному прекращению практики найма дипмиссиями США административно-технических работников из числа россиян и граждан третьих стран.

Помимо прочего, в связи с систематическими нарушениями сотрудниками диппредставительств США правил осуществления поездок по территории Российской Федерации прекращается действие двустороннего меморандума 1992 года «О понимании в отношении «открытой суши», добавили в МИД.

В заявлении также сказано, что «имеется в виду прекратить деятельность в Российской Федерации американских фондов и НПО, подконтрольных Госдепартаменту и другим американским государственным структурам», особенно на фоне того, что США «не намерены сокращать размах своих подрывных усилий».