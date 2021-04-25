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«Есть конкретные даты»: в Кремле допустили встречу Путина и Байдена в июне
25 апреля 2021, 22:05 • 87 • В мире
Помощник президента России Юрий Ушаков допустил, что встреча российского лидера Владимира Путина с главой Белого дома Джо Байденом может состояться в июне текущего года. Он сказал, что сигнал американской стороны получен, итоговое решение будет приниматься в соответствии с множеством факторов. Ранее Байден в ходе телефонного звонка предложил Путину провести встречу на высшем уровне. Вместе с тем глава Белого дома позднее утвердил очередные санкции против РФ, на которые Москва ответила.
AFP © Mladen Antonov
Встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена может пройти в июне, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
По словам Ушакова, сигнал от США получен, Москва его рассматривает. Конечное решение будет приниматься «в зависимости от многих факторов», пояснил помощник президента России.
Вместе с тем Ушаков не стал уточнять, о каких датах в июне идёт речь.
«Ну я пока не буду о них говорить... Июнь», — сказал он.
Напомним, что 13 апреля состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена, в ходе которого они обсудили отношения двух стран, вопросы контроля вооружения, а также ряд других тем. Наряду с этим президент США предложил рассмотреть возможность проведения личной встречи двух лидеров на высшем уровне в третьей стране в предстоящие месяцы.
Предшествующий этому телефонный разговор лидеров состоялся 26 января. Тогда Владимир Путин поздравил Байдена с началом работы на посту президента США.
Впоследствии пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что о какой-либо конкретике применительно ко встрече президентов говорить пока рано. По его словам, инициатива будет изучаться и согласовываться по дипломатическим каналам.Также на russian.rt.com «В обозримой перспективе»: Путин и Байден обсудили возможность личной встречи
В свою очередь, официальный представитель Белого дома Джен Псаки в ходе брифинга предположила, что встреча двух президентов может состояться предстоящим летом.
В дальнейшем сам Байден рассказал, что беседа с Путиным была «откровенной и уважительной». Глава Белого дома отметил, что Россия и США — «две великие страны», которые несут значительную ответственность за глобальную стабильность.
Сейчас о ситуации вновь высказался глава МИД России Сергей Лавров. На вопрос о том, идёт ли какой-либо диалог на рабочем уровне по поводу личной встречи Путина и Байдена, министр ответил, что об этом всё уже сказано в реакции России на последние недружественные шаги США.
«Мы объявили все те меры, которые мы приняли и которые ещё готовы предпринять, если эскалация продолжится. И одновременно по поручению президента я упомянул: что касается предложения Байдена о проведении саммита, то оно было позитивно воспринято, сейчас оно изучается», — сказал Лавров в интервью Павлу Зарубину.
Напомним, что 15 апреля стало известно о решении США ввести новые санкции в отношении РФ. Джо Байден подписал указ, согласно которому ограничительные меры распространяются на 32 российских физических и юридических лица и шесть технологических компаний. Наряду с этим Вашингтон выслал 10 российских дипломатов.
Причина рестрикций — якобы имевшие место попытки повлиять на президентские выборы в США в 2020 году, а также другие действия по дезинформации. В Белом доме введение новых санкций объяснили намерением возложить на Россию «издержки за действия, направленные против суверенитета и интересов США».
Вскоре российский МИД опубликовал список ответных мер в связи с «враждебными действиями США». В перечень контрмер вошла высылка сотрудников дипмиссий США «в количестве, соразмерном с осуществлённой американскими властями акцией против российских дипломатов».
Наряду с этим была ограничена практика задействования посольством США «краткосрочных командируемых по линии Госдепартамента для обеспечения функционирования диппредставительств». Как отметили в МИД, выдача им виз будет сведена к минимуму: до 10 человек в год.
Кроме того, будут приняты меры по полному прекращению практики найма дипмиссиями США административно-технических работников из числа россиян и граждан третьих стран.
Помимо прочего, в связи с систематическими нарушениями сотрудниками диппредставительств США правил осуществления поездок по территории Российской Федерации прекращается действие двустороннего меморандума 1992 года «О понимании в отношении «открытой суши», добавили в МИД.
В заявлении также сказано, что «имеется в виду прекратить деятельность в Российской Федерации американских фондов и НПО, подконтрольных Госдепартаменту и другим американским государственным структурам», особенно на фоне того, что США «не намерены сокращать размах своих подрывных усилий».
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