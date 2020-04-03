Есть глупость, будет и абсурд: Синельников-Оришак дополнил режим самоизоляции

Политолог и писатель Михаил Синельников-Оришак оценил вводимые меры по борьбе с коронавирусом. Судя по комментарию, некоторое непонимание происходящего вызывает раздражение политолога. Он предложил ответить "на вопиющую глупость" ещё более "потрясающим абсурдом".

"Если уж "режим самоизоляции", тогда должно быть и "самоштрафование" - сам себе выписываешь, сам себе оплачиваешь. Иначе приставка "само" - обыкновенное лицемерие тех, кто ... (боится) брать на себя ответственность за жёсткие меры", - подчеркнул Михаил Синельников-Оришак.

Напомним, меры самоизоляции действуют в большинстве регионов России. Предполагается, что до 30 апреля у каждого региона есть возможность установить нерабочие дни. Однако конкретные решения при рамочном одобрении будут приниматься на местах. Без режима ЧС у многих вызывают сомнения принимаемые меры. Вероятно, с этим связан и критический комментарий Синельникова-Оришака.