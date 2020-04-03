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Есть глупость, будет и абсурд: Синельников-Оришак дополнил режим самоизоляции

03 апреля 2020, 21:35  •  7 • Политика
Михаил Синельников-Оришак прокомментировал действующий во многих регионах России режим самоизоляции. Он отметил, что глупость уже имеется, но дополнить её можно и потрясающим абсурдом.
Политолог и писатель Михаил Синельников-Оришак оценил вводимые меры по борьбе с коронавирусом. Судя по комментарию, некоторое непонимание происходящего вызывает раздражение политолога. Он предложил ответить "на вопиющую глупость" ещё более "потрясающим абсурдом".
"Если уж "режим самоизоляции", тогда должно быть и "самоштрафование" - сам себе выписываешь, сам себе оплачиваешь. Иначе приставка "само" - обыкновенное лицемерие тех, кто ... (боится) брать на себя ответственность за жёсткие меры", - подчеркнул Михаил Синельников-Оришак.
Напомним, меры самоизоляции действуют в большинстве регионов России. Предполагается, что до 30 апреля у каждого региона есть возможность установить нерабочие дни. Однако конкретные решения при рамочном одобрении будут приниматься на местах. Без режима ЧС у многих вызывают сомнения принимаемые меры. Вероятно, с этим связан и критический комментарий Синельникова-Оришака.

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