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Есть главное "но": Делягин о запрете Путина на иностранное гражданство для чиновников
15 января 2020, 19:09 • 18 • Политика
Президент России Владимир Путин запретил иностранное гражданство для российских чиновников. "Будет выполняться, не будет выполняться - это вопрос открытый. Но то, что такое пожелание есть, - как пожелание, оно, безусловно, позитивно и приятно", - прокомментировал политолог и экономист Михаил Делягин.
В Послании к Федеральному Собранию президент России Владимир Путин подчеркнул, что главы субъектов федераций, министры, депутаты и судьи не должны иметь иностранного гражданства, а также вида на жительство в других странах или иных документов, позволяющих им проживать за границей. Слова главы государства для Царьграда прокомментировал политолог и экономист Михаил Делягин.
Он напомнил, что чиновникам и сейчас запрещено иметь гражданство иных государств. И в связи с этим периодически возникают скандалы, которые, в общем, так скандалами и остаются. Поэтому главный вопрос кроется в исполнении соответствующих решений главы государства, считает эксперт.
Президент России хочет, чтобы "суверенизация управленческой элиты" была закреплена в Конституции, указывает политолог. Однако в Конституции также закреплено право гражданина на жизнь, указывает эксперт. То есть должен быть гарантирован прожиточный минимум всем гражданам Российской Федерации, но об этом предпочитают не вспоминать, считает Делягин.
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