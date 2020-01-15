Есть главное "но": Делягин о запрете Путина на иностранное гражданство для чиновников

В Послании к Федеральному Собранию президент России Владимир Путин подчеркнул, что главы субъектов федераций, министры, депутаты и судьи не должны иметь иностранного гражданства, а также вида на жительство в других странах или иных документов, позволяющих им проживать за границей. Слова главы государства для Царьграда прокомментировал политолог и экономист Михаил Делягин.

Он напомнил, что чиновникам и сейчас запрещено иметь гражданство иных государств. И в связи с этим периодически возникают скандалы, которые, в общем, так скандалами и остаются. Поэтому главный вопрос кроется в исполнении соответствующих решений главы государства, считает эксперт.

"Майские указы президента 2012 года не выполняются до сих пор. Причем не то что они как-то не выполнены, они просто последовательно и целенаправленно не выполняются восемь лет подряд. А может быть, и с этим решением будет то же самое", - высказал опасение Михаил Делягин в интервью Царьграду.

Президент России хочет, чтобы "суверенизация управленческой элиты" была закреплена в Конституции, указывает политолог. Однако в Конституции также закреплено право гражданина на жизнь, указывает эксперт. То есть должен быть гарантирован прожиточный минимум всем гражданам Российской Федерации, но об этом предпочитают не вспоминать, считает Делягин.