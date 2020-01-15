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Есть главное "но": Делягин о запрете Путина на иностранное гражданство для чиновников

15 января 2020, 19:09  •  18 • Политика
Президент России Владимир Путин запретил иностранное гражданство для российских чиновников. "Будет выполняться, не будет выполняться - это вопрос открытый. Но то, что такое пожелание есть, - как пожелание, оно, безусловно, позитивно и приятно", - прокомментировал политолог и экономист Михаил Делягин.
В Послании к Федеральному Собранию президент России Владимир Путин подчеркнул, что главы субъектов федераций, министры, депутаты и судьи не должны иметь иностранного гражданства, а также вида на жительство в других странах или иных документов, позволяющих им проживать за границей. Слова главы государства для Царьграда прокомментировал политолог и экономист Михаил Делягин.
Он напомнил, что чиновникам и сейчас запрещено иметь гражданство иных государств. И в связи с этим периодически возникают скандалы, которые, в общем, так скандалами и остаются. Поэтому главный вопрос кроется в исполнении соответствующих решений главы государства, считает эксперт.
"Майские указы президента 2012 года не выполняются до сих пор. Причем не то что они как-то не выполнены, они просто последовательно и целенаправленно не выполняются восемь лет подряд. А может быть, и с этим решением будет то же самое", - высказал опасение Михаил Делягин в интервью Царьграду.
Президент России хочет, чтобы "суверенизация управленческой элиты" была закреплена в Конституции, указывает политолог. Однако в Конституции также закреплено право гражданина на жизнь, указывает эксперт. То есть должен быть гарантирован прожиточный минимум всем гражданам Российской Федерации, но об этом предпочитают не вспоминать, считает Делягин.
"Так что это (запрет на двойное гражданство) будет выполняться, не будет выполняться - это вопрос открытый. Но то, что такое пожелание есть, - как пожелание, это, безусловно, позитивно и приятно", - подытожил эксперт.

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