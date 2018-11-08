«Есть эта тонкая грань»: Ефремова хотят лишить «заслуженного артиста» за оскорбление России

Ефремова могут лишить звания «заслуженный артист России» за оскорбление своей страны за рубежом. Есть тонкая грань, которую Ефремов понять не в силах, считают эксперты.

Актера Михаила Ефремова могут лишить звания «заслуженный артист» за его оскорбительные высказывания в адрес Родины. Соответствующее предложение внес член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян. Он считает, что действия Ефремова не должны остаться безнаказанными.

Речь идет об интервью артиста на украинской радиостанции, в ходе которого неоднократно унижал и оскорблял как саму Россию, так и ее граждан. В частности, Ефремов заявил, что в Россию пришел имперский морок и сопровождают его фантомные боли, связанные с потерей территорий бывшего СССР.

«Для меня, к примеру, было бы дикостью, если бы тот же Андрей Данилко приехал в Россию с концертами и начал издеваться над Украиной», - комментирует поведение артиста Манукян.

Он подчеркнул, что в данный момент законом не предусмотрена процедура лишения звания «заслуженный артист», однако это не поздно исправить. Манукян считает, что любые российские артисты должны знать, что за рубежом надо вести себя достойно и не издевайся над собственной страной.