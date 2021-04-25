«Есть ещё много белых пятен»: президент Чехии прокомментировал ход расследования взрывов во Врбетице

У чешской контрразведки нет свидетельств или доказательств того, что «российские агенты» были в районе Врбетице в 2014 году, когда там произошли взрывы на складах боеприпасов. Об этом сообщил президент республики Милош Земан, впервые прокомментировавший обвинения по этому делу, выдвинутые правительством Чехии в адрес Москвы. Он призвал дождаться окончания расследования и не делать поспешных выводов, поскольку излишне эмоциональные действия в ситуации, когда в деле осталось много белых пятен, могут только навредить. Президент добавил, что, если подозрение в отношении «российских агентов» будет опровергнуто, речь может идти об «игре спецслужб», которая будет иметь серьёзные последствия для внутриполитической жизни Чехии. Комментируя выступление Земана, российские политики подчеркнули взвешенность его позиции, которая при этом идёт вразрез с заявлениями руководства правительства.

Чешская контрразведка не располагает доказательствами того, что «российские агенты» находились в районе Врбетице в 2014 году, когда там произошли взрывы на складах боеприпасов. Об этом 25 апреля сообщил президент республики Милош Земан, выступая с чрезвычайным обращением в эфире телеканалов TV Prima и CNN Prima News.

По его словам, в течение последних шести лет отвечающая за контрразведку Служба безопасности и информации Чехии не упоминала инциденты во Врбетице в своих отчётах (даже в их закрытой части) и не сообщала о возможной причастности к ним российских спецслужб. Земан пояснил, что такое подозрение было озвучено «в последние недели» (в Праге обвиняют в причастности к взрывам Руслана Боширова и Александра Петрова).

«В отчёте Службы безопасности и информации отмечается, подчёркиваю, что не существует доказательств и свидетельств, что эти два агента находились во Врбетице», — цитирует ТАСС президента республики.

Политик уточнил, что из сказанного не следует «несерьёзность» подозрения насчёт причастности указанных лиц к инцидентам, в результате которых погибли два гражданина Чехии и был причинён значительный ущерб. В частности, по словам Земана, предстоит ответить на вопрос «что они вообще здесь делали» (чешские власти утверждают, что россияне находились в стране в октябре 2014 года, причём якобы использовали молдавский и таджикский загранпаспорта). Президент добавил, что, по одной из рассматриваемых полицией гипотез, один из владельцев арендовавшей склады фирмы IMEX мог провести на них россиян: «Это подозрение необходимо либо опровергнуть, либо подтвердить».

«В деле о взрывах есть ещё много белых пятен. Ведущие это дело полиция Чешской Республики и генпрокуратура пользуются моим полным доверием», — заявил Земан, уточнив, что по итогам расследования граждане страны должны получить исчерпывающую информацию о его результатах.

Политик призвал дождаться окончания расследования и не делать поспешных выводов, поскольку излишне эмоциональные действия на данном этапе следствия не принесут никакой пользы. Он также сообщил, что сейчас рассматриваются две основные версии взрывов на складах во Врбетице.

«Мы работаем с двумя версиями: что взрывы произошли вследствие неосторожного обращения с боеприпасами и вторая версия — что ответственность за это несут агенты иностранных спецслужб», — заявил Земан.

По его словам, если подозрения в якобы причастности российских спецслужб к инцидентам подтвердятся, то Москва «должна заплатить» за это, например, посредством исключения «Росатома» из тендера на строительство нового энергоблока АЭС «Дукованы» (по факту об этом было объявлено 19 апреля).

«Если же, наоборот, это подозрение будет опровергнуто, то из этого следует, что речь шла об игре спецслужб, которая может иметь серьёзные последствия для нашей внутриполитической жизни», — подчеркнул Земан.

При этом политик заявил, что чешская сторона считает доказанным «болгарский след», согласно которому сдетонировавшие боеприпасы со складов во Врбетице принадлежали торговцу оружием (СМИ называют имя Эмилиана Гебрева) и должны были быть доставлены в Болгарию.

Отвечая на уточняющий вопрос журналиста о том, почему он неделю хранил молчание по резонансному делу, президент Чехии сообщил, что это время понадобилось ему для сбора и изучения всей доступной информации о взрывах 2014 года и ходе их расследования. Земан добавил, что ни он, ни его сотрудники не контактировали с российскими представителями по этому делу.

Выступление Земана уже раскритиковал глава сената Чехии Милош Выстрчил, по словам которого раскрытая президентом информация из текущего расследования может осложнить его и тем самым «поставить под угрозу безопасность» республики.

Сапёр чешской армии в ходе работ по разминированию района вокруг взорвавшихся складов с боеприпасами

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Комментируя заявление президента Чехии, официальный представитель российского МИД Мария Захарова подчеркнула, что у Праги не было предпосылок для выдвижения обвинений против Москвы по делу о взрывах. И после множества противоречивых заявлений чешских политиков, прозвучавших за последнюю неделю, стоит дождаться, как они отреагируют на выступление Земана.

«То у них якобы есть все необходимые и неопровержимые доказательства и улики причастности России и российских представителей, якобы спецслужб, к взрывам 2014 года, то, как оказалось сегодня, никаких предпосылок, чтобы делать такие заявления — не то что доказательств — у руководства страны не было на протяжении последних семи лет, когда шло расследование», — сказала Захарова в эфире телеканала «Россия 1».

Также дипломат призвала чешские власти раскрыть информацию о том, какие боеприпасы хранились на складах во Врбетице.

В свою очередь, вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв подчеркнул, что сейчас в Чехии становится всё меньше политиков, занимающих независимую и объективную позицию, и всё больше сторонников «передачи суверенитета Чехии вовне».

«То, что сейчас заявляет господин Земан, на самом деле является единственно возможной позицией, когда либо обстоятельства произошедшего в 2014 году действительно не ясны, и тогда они нуждаются в прояснении, либо, как второй вариант, Чехию просто-напросто используют в геополитических интересах против России те, кто всё более и более завладевает её суверенитетом», — заявил собеседник RT.

Он выразил мнение, что «и то, и другое если не прямо, то косвенно читается в заявлении Земана».

«И в этом смысле его позицию, которая не исключает никаких версий, но которая призывает эти версии тщательнейшим образом расследовать, можно только приветствовать», — отметил сенатор.

По словам председателя комиссии Совфеда по информационной политике Алексея Пушкова, ситуация вокруг этого дела вновь продемонстрировала, что на Западе дезинформация зачастую определяет политику: «Доказательства не предъявляли потому, что их просто не было и нет. Нужна была пропагандистская атака — она состоялась. А по сути — нагромождение антироссийских фантазий».

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предположил, что в Праге начали понимать: «Раздув на пустом месте международный скандал, пострадали прежде всего сами». Он пояснил, что чешская сторона разрушила отношения, которые годами выстраивали дипломаты, а правительство республики в угоду политической конъюнктуре заняло антироссийскую позицию.

«Надо отдать должное Милошу Земану, который в непростой ситуации, когда все прогибаются под позицию США, высказался достаточно объективно, — написал Володин в своём Telegram-канале. — Руководство правительства Чехии, совершенно очевидно, заняло другую позицию... Не думая о гражданах Чехии, о международных отношениях, не читая доклады своих спецслужб, сделало заявления и приняло поспешные решения в отношении российских дипломатов».

«Сильный политик признаёт свои ошибки. А есть ли такие в руководстве правительства Чехии, мы с вами узнаем в ближайшее время», — подчеркнул он.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков назвал чешского президента одним из самых опытных политиков в Европе и отметил, что его отличают «достаточно взвешенные оценки».

«Милошу Земану в отличие от многих современных европейских политиков не свойственна легковесность, свойственны вдумчивые оценки всех событий. Он не замечен в махровом популизме, в участии в антироссийских провокациях разного рода. Поэтому, конечно, его мнение в этом отношении заслуживает самого серьёзного авторитета, серьёзного уважения и абсолютно не расходится просто со здравой логикой», — заявил депутат в разговоре с RT.

В свою очередь, член Общественной палаты, первый замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк подчеркнул, что Земан — не тот человек, на которого можно оказать давление «в контексте развития этого антироссийского сюжета». Собеседник RT констатировал, что действующий президент Чехии всегда руководствовался конструктивным подходом и здравым смыслом в построении отношений с Россией.

«Однако, как мне кажется, этот маховик раскручен настолько, что Земан либо в скором времени дезавуирует свои собственные слова, либо эти разнонаправленные заявления со стороны президента и со стороны премьера будут продолжаться. Однако официальная государственная линия останется на позициях премьерских, и, соответственно, позиции МИД и соответствующих чешских спецслужб», — предположил эксперт.