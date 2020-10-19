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Есть единственно доказанный факт по МН17. И с Россией он не связан: Немцы требуют рассекречивания

19 октября 2020, 17:45  •  230 • В мире
Министерство иностранных дел России сообщило, что больше не будет участвовать в трёхсторонних консультациях по вопросам катастрофы Boeing 777 Малайзийских авиалиний над Донбассом. Немцы, комментируя эту ситуацию, потребовали рассекретить главный доказанный факт по МН17. Он с Россией не связан, считают читатели Die Welt.
Российский МИД дал вполне аргументированное обоснование своему нежеланию участвовать в консультациях. Москву совершенно не устраивают продолжающиеся попытки "одностороннего возложения ответственности за случившееся на Россию". Также возмущает российское правительство и намерение Нидерландов подать жалобу в ЕСПЧ по поводу этой катастрофы.
Заявление МИД России заставило премьер-министра Нидерландов Марка Рютте "выразить своё удивление". По его мнению, подобное решение будет очень "болезненным для родственников погибших". В то время, как глава МИД Нидерландов выражал "глубокое сожаление" о решении России, его украинский коллега ожидаемо и привычно заговорил о том, что "Москва боится правды".
Об этой ситуации сообщило своим читателям немецкое издание Die Welt. И вот их реакция.
"Украина не закрыла воздушное пространство над зоной боевых действий. Это единственный факт, который доказан. Но никого из следователей не интересует. Русские уже давно должны были покинуть театр. Когда принципиальные политические противники России ведут расследование, речь всегда идёт не об объективных фактах и доказательствах, а о пропаганде и политическом давлении. Примечательно, что никто из "следователей" Украины не привлекает к суду тех, кто не останавливал над зоной боевых действий гражданские полёты. И это сегодня единственная доказанная вещь в этом деле", - уверен Eduard K.
"России давно надо было это сделать. Те, кто смотрит на враньё "экспертов" Bellingcat, падают от смеха. Но ещё очень полезно посмотреть на отношение к этому расследованию малайзийцев", - добавил Michel W.
"И почему никто не расследует возможную причастность к инциденту украинского "Бука", который находился точно в этом районе?" - задался вопросом Paul Z.
Напомним, несмотря на то, что Россия вышла из трёхсторонней группы по расследованию крушения самолёта "Боинг-777" (рейс MH17), Москва по-прежнему готова взаимодействовать с голландским следствием.

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