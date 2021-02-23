Есть две проблемы: на Украине не могут отказаться от российской энергии

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Прежде всего необходимо наладить ситуацию с энергетикой в стране

Украина должна решить две ключевые проблемы, прежде чем отказываться от импорта электроэнергии из России. Об этом заявил исполняющий обязанности министра энергетики Украины Юрий Витренко.

По его словам, пока этому мешают состояние инфраструктуры и отсутствие договоренностей о присоединении к энергетической системе Европы.

В первом случае, отметил Витренко, если Украина собирается отключиться от российской электроэнергии, следует провести масштабные ремонтные работы на тепловых блоках и атомных станциях.

"Чтобы зимой большинство этих блоков работало, а не как сейчас", – приводит его слова РИА "Новости".

Для исправления ситуации, по мнению чиновника, необходимы системные законодательные решения.

Во втором случае, прежде чем отсоединяться от России, Украина должна достичь договоренностей с Европой. До сих пор этого сделано не было, хотя разговоры, как отметил Витренко, велись давно.

В апреле прошлого года Украина приостановила импорт электроэнергии из России и Белоруссии из-за пандемии. В начале этого года поставки снова возобновились, как и дискуссии о необходимости отключиться от российской энергосистемы. Однако пока этого делать не намерены. Как пояснил глава правления "Укрэнерго", до конца отопительного сезона страна продолжит импорт, поскольку это помогает ей "закрывать баланс в энергосистеме".