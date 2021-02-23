Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Еще один регион может присоединиться к России по "крымскому сценарию"
Минск переключился на РФ, а Клайпеда опустела: Литовский министр не поскупился н...
Лондон потребует наказать Россию за неповиновение митингующим. Русские ответили ...
Путин спас Россию от пьяного Ельцина - спасёт и нас! Ещё одна европейская страна...
Главная / Политика

Есть две проблемы: на Украине не могут отказаться от российской энергии

23 февраля 2021, 15:20  •  78 • Политика
Фото: Volodymyr Tarasovukrinform/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Прежде всего необходимо наладить ситуацию с энергетикой в стране
Украина должна решить две ключевые проблемы, прежде чем отказываться от импорта электроэнергии из России. Об этом заявил исполняющий обязанности министра энергетики Украины Юрий Витренко.
По его словам, пока этому мешают состояние инфраструктуры и отсутствие договоренностей о присоединении к энергетической системе Европы.
В первом случае, отметил Витренко, если Украина собирается отключиться от российской электроэнергии, следует провести масштабные ремонтные работы на тепловых блоках и атомных станциях.
"Чтобы зимой большинство этих блоков работало, а не как сейчас", – приводит его слова РИА "Новости".
Для исправления ситуации, по мнению чиновника, необходимы системные законодательные решения.
Во втором случае, прежде чем отсоединяться от России, Украина должна достичь договоренностей с Европой. До сих пор этого сделано не было, хотя разговоры, как отметил Витренко, велись давно.
В апреле прошлого года Украина приостановила импорт электроэнергии из России и Белоруссии из-за пандемии. В начале этого года поставки снова возобновились, как и дискуссии о необходимости отключиться от российской энергосистемы. Однако пока этого делать не намерены. Как пояснил глава правления "Укрэнерго", до конца отопительного сезона страна продолжит импорт, поскольку это помогает ей "закрывать баланс в энергосистеме".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



78
Источник
Похожие новости
23 февраля 2021, 06:10
СБУ провалилась на версии с "отсталым танком": "Высекли сами себя" - Коротченко
23 февраля 2021, 00:40
"Запійна маячня" одолела Украину. От врачей требуют лечить на "мове"
23 февраля 2021, 09:50
Госдеп сделал откровенное признание о "Северном потоке - 2". Раскрыта истинная причина давления США
23 февраля 2021, 09:50
В Грузии задержан крупнейший оппозиционер-русофоб. В ходе его поимки пострадали люди
23 февраля 2021, 13:30
Россия в шаге от "огромной геополитической победы". В успехе Москвы обвинили Байдена
23 февраля 2021, 11:40
Байден напугал Зеленского позицией по "Северному потоку - 2"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
21 февраля 2021, 02:50
"Ни перспектив, ни будущего": Сатановский обозначил последнюю надежду Украины
21 февраля 2021, 08:20
"Людей можно было спасти": Гейтс назвал истинного виновника ледяного апокалипсиса в Техасе
20 февраля 2021, 13:05
"Силовой сценарий захвата Донбасса готов": С чего начнётся атака Киева - эксперт раскрыл инсайд
22 февраля 2021, 09:05
По Марсу ездит "джип": Глобальное достижение оказалось американским шоу
21 февраля 2021, 13:50
Сергей Михеев ответил НАТО: "В гробу я видал все ваши заявления"
20 февраля 2021, 00:15
Медведчук решил отомстить Зеленскому за введенные санкции
21 февраля 2021, 01:00
Оштрафованного за клевету Навального "признали" президентом: "Снизу постучал Гозман"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.