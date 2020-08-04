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Есть два сценария: Хазин о вероятности сворачивания пенсионной реформы и "критической точке"
04 августа 2020, 20:10 • 242 • Политика
Известный экономист Михаил Хазин оценил вероятность сворачивания пенсионной реформы и рассказал о "критической точке". По его словам, есть два сценария.
Первый сценарий - это структурные изменения, которые могут быть инициированы российской властью. В этом случае пенсионную реформу действительно могут отменить. Второй сценарий - сохранение текущей модели, при которой перемен ждать не стоит.
Экономист отметил, что "критическая точка" в России может быть достигнута ещё до американских выборов, намеченных на ноябрь.
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