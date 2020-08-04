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Есть два сценария: Хазин о вероятности сворачивания пенсионной реформы и "критической точке"

04 августа 2020, 20:10  •  242 • Политика
Известный экономист Михаил Хазин оценил вероятность сворачивания пенсионной реформы и рассказал о "критической точке". По его словам, есть два сценария.
Первый сценарий - это структурные изменения, которые могут быть инициированы российской властью. В этом случае пенсионную реформу действительно могут отменить. Второй сценарий - сохранение текущей модели, при которой перемен ждать не стоит.
Теоретически это надо было бы сделать (отменить пенсионную реформу). Но делать это сейчас, отдельно от других мероприятий, бессмысленно. Если Путин начнёт совершать некоторые действия по изменению политико-экономической модели, тогда, конечно, это один из важных элементов. А если нет, тогда это особого смысла уже не имеет, - пояснил Хазин в разговоре с Царьградом.
Экономист отметил, что "критическая точка" в России может быть достигнута ещё до американских выборов, намеченных на ноябрь.

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