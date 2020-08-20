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Есть два главных качества лучшего управленца: Путин обозначил приоритеты
20 августа 2020, 17:30 • 38 • Политика
Президент России Владимир Путин назвал главные качества управленца.
Президент Владимир Путин по видео-конференц-связи проводит встречу с участниками конкурса "Лидеры России". В беседе с собравшимися Путин в том числе рассказал о том, каким должен быть управленец.
Среди главных качеств современного руководителя Владимир Путин назвал умение слышать людей и, главное, понимать их проблемы.
Кроме того, президент России подчеркнул, что в любом статусе человек должен оставаться человеком. Только так удастся использовать "передовые знания и компетенции" лидеров России для достижения главной цели. Её Путин обозначил как "повышение благополучия и благосостояния граждан страны".
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