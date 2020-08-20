Есть два главных качества лучшего управленца: Путин обозначил приоритеты

Президент Владимир Путин по видео-конференц-связи проводит встречу с участниками конкурса "Лидеры России". В беседе с собравшимися Путин в том числе рассказал о том, каким должен быть управленец.

Среди главных качеств современного руководителя Владимир Путин назвал умение слышать людей и, главное, понимать их проблемы.

Кроме того, президент России подчеркнул, что в любом статусе человек должен оставаться человеком. Только так удастся использовать "передовые знания и компетенции" лидеров России для достижения главной цели. Её Путин обозначил как "повышение благополучия и благосостояния граждан страны".