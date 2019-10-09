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«Есть доказательства»: Минюст включил ФБК в список иноагентов

09 октября 2019, 18:24  •  115 • В России
Министерство юстиции внесло Фонд борьбы с коррупцией*, учреждённый Алексеем Навальным, в список иностранных агентов. Как заявили в ведомстве, только за 2019 год организация получила три транша из США и Испании на общую сумму 140 тыс. в рублёвом эквиваленте. При этом в Минюсте подчеркнули, что это решение не связано с расследованием СК. В августе Следственный комитет возбудил уголовное дело о легализации фондом 1 млрд рублей.
 
© Григорий Сысоев/РИА Новости
 

Министерство юстиции России внесло Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального в список иностранных агентов. Об этом говорится на сайте ведомства.

«Факт соответствия организации признакам некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, установлен в ходе проведённого Главным управлением Минюста России по Москве текущего контроля за её деятельностью», — говорится на сайте ведомства.

Иностранными агентами признаются те организации, которые участвуют в политической деятельности и получают финансирование из-за границы. Этот статус обязывает их указывать, что они иноагенты, при публикации своих материалов.

Кроме того, такие организации должны каждые полгода представлять в уполномоченные органы отчёт о своей деятельности и публиковать его в интернете или СМИ. Иноагенты обязаны ежеквартально сообщать, на что они тратят свои средства и как используют имущество и ежегодно проходить аудит.

В случае невыполнения этих условий законодательством предусмотрены штрафы, а также уголовная ответсвенность вплоть до двух лет лишения свободы.

Между тем в ФБК неоднократно утверждали, что организация не получает средства из-за границы. Учредитель фонда Алексей Навальный и директор Игорь Жданов в ответ на решение Минюста заявили, что все средства якобы были переведены гражданами России.

В министерстве, в свою очередь, заявили, что имеют все доказательства иностранного финансирования организации. «Если мы заявляем о чем-то, мы имеем доказательственную базу на руках. Это текущая наша работа, в ходе которой и были установлены эти факты. Мы готовы в суде ответить», — сообщили и. о. директора департамента по делам некоммерческих организаций Министерства юстиции Владимир Титов.

По его словам, только в 2019 году были два транша из Испании и один из США на общую сумму 140 тыс. в рублёвом эквиваленте.

«Получили крупную сумму в иностранной валюте»

Стоит отметить, что ранее финансированием Фонда борьбы с коррупцией заинтересовался Следственный комитет. В начале августа СК возбудил в отношении фонда уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 174 УК РФ («Операции с денежными средствами, заведомо приобретёнными другими лицами преступным путём»).

В СК сообщили, что, по данным следствия, с января 2016 года по декабрь 2018-го лица, имеющие отношение к ФБК, в том числе его сотрудники, получили от третьих лиц крупную сумму денег в рублям и иностранной валюте, «которые заведомо для них были приобретены преступным путём».

«Для придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, полученными преступным путём, соучастники через устройства Cash-in и Recycling (банкоматы) в Москве внесли ту же сумму денег на расчетные счета нескольких банков», — говорится в сообщении ведомства.

В СК также сообщили, что затем эти деньги были зачислены на расчётные счета ФБК, потрачены на финансирование деятельности организации и таким образом легализованы.

RT ознакомился с материалами доследственной проверки. Так, согласно этим данным, Управление экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД проверили банковские счета сотрудников ФБК. В 2017—2018 годах суммарный оборот средств в Альфа-банке составил 1 млрд рублей. При этом часть средств (75 млн 461 тыс. рублей) была внесена через банкоматы.

При этом в Минюсте отметили, что включение ФБК в список иностранных агентов не связано с расследованием СК. Об этом заявил Владимир Титов.

  • © Marco Bello/Reuters

«Пожертвования зарубежных фондов»

Также в Следственный комитет обращались с просьбой проверить учредителей ФБК Навального и Волкова. Так, журналист Сергей Соколов считает, что руководители фонда скрыли информацию о судьбе средств, поступивших на криптосчета во время избирательной кампании 2018 года. Из копии заявления, имеющегося в распоряжении RT, следует, что речь идёт о возможном присвоении 41 млн 300 тыс. рублей.

«Своих обещаний отчитаться перед общественностью оппозиционеры не выполнили, — объяснил Соколов RT. — В финансовом отчёте ФБК за 2018 год, опубликованном Алексеем Навальным, средства, поступившие на официальный биткоин-кошелёк, не обозначены, а между тем в этот период на криптовалютный счёт пришло более 106 млн рублей спонсорских средств ($1,6 млн)».

Стоит отметить, что в отчёте ФБК, на который ссылается Соколов, не обозначено, какие средства поступили на криптосчета, а какие — на банковские. Впрочем, эти средства собирались на избирательную кампанию Навального, к которой ФБК формально не имел отношения. На сайте «Навальный 20!8» говорится о 91,2 млн рублей, полученных в форме криптовалюты. Однако, и там нет финансовой отчётности об операциях с криптовалютой.

RT проанализировал поступление средств на биткоин-кошельки, куда поступали деньги на избирательную кампанию Навального во время президентских выборов 2018 года. Так, в период с 14 декабря 2016 года туда неоднократно переводились крупные суммы — в пересчёте на рубли, речь идёт о транзакциях 450—600 тыс. рублей. Всего с 8 декабря 2016 года по 3 июля 2019 года на один из счетов было зачислено 618 биткоинов, что с учётом плавающего курса составляло порядка 180—200 млн рублей.

Эти средства в дальнейшем выводились со счёта. Примечательно, что при выводе крупные транши зачем-то разбивались на десятки других анонимных кошельков.

По мнению Соколова, который проанализировал все 1714 переводов, подавляющее большинство (94%) — это крупные транзакции, вероятно, от западных фондов.

«Оказалось, что 94% — крупные переводы от $5 тыс. до $150 тыс., которые похожи на пожертвования от зарубежных фондов, и только 6% составили так называемые студенческие пожертвования по $10—15», — подчеркнул журналист.

RT проверил, с каких счетов поступали эти деньги, и выяснил, что крупные суммы поступали от одних и тех же отправителей.

* Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019.

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