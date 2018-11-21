Есть дела и поважнее

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На заседании Временной следственной комиссии Верховной рады по проверке фактов хищения в Вооруженных силах показали слайд с картой Украины, на которой отсутствует Крым. Депутаты, участвовавшие в дискуссии, не обратили на это никакого внимания и продолжили совещание.

© Виталий Подвицкий