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Есть дела и поважнее

21 ноября 2018, 14:54  •  154 • Карикатуры

На заседании Временной следственной комиссии Верховной рады по проверке фактов хищения в Вооруженных силах показали слайд с картой Украины, на которой отсутствует Крым. Депутаты, участвовавшие в дискуссии, не обратили на это никакого внимания и продолжили совещание.

© Виталий Подвицкий

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