Есть что скрывать? Дипломат из России заявил об отказе ОЗХО сотрудничать по "делу Навального"

Дипломат Константин Воронцов заявил на заседании комитета Генассамблеи ООН о проблемах со стороны ОЗХО.

На заседании Первого комитета ГА ООН выступил и.о. замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов. Темой стало сотрудничество с Организацией по запрещению химического оружия, а точнее невозможность сотрудничества по так называемому делу Навального.

По словам дипломата, Россия, несмотря на свою открытую позицию, столкнулась с рядом бюрократических препятствий и волокитой. Тщательное расследование якобы отравления блогера "Новичком" - в интересах России, однако ОЗХО не спешит начать совместную работу.

Напоминаем, в августе прошлого года оппозиционному блогеру Алексею Навальному стало плохо в самолёте, летевшем из Томска в Москву. После экстренной посадки в Омске врачи сделали всё возможное для спасения пациента, при этом диагноз поставили вполне обычный - нарушение обмена веществ. Об отравлении речи не шло. Немецкие медики из клиники "Шарите", где позволили долечиваться Навальному, сделали сенсационное заявление, что блогера отравили "Новичком".

Россия настаивала на расследовании совместно с ОЗХО, но за прошедший год дело с мёртвой точки не сдвинулось.

В ОЗХО проявили, по словам дипломата, редкие бюрократические таланты, устроив волокиту и не направляя своих экспертов в Москву. Отказы подкреплялись собственными требованиями.

Мы вынуждены констатировать категорический отказ руководства секретариата от взаимодействия в рамках предложенных нами вполне транспарентных и понятных модальностей,

- заявил Воронцов, добавив, что есть, впрочем, логичное объяснение поведению сотрудников ОЗХО: "Видимо, им есть что скрывать". Об этом сообщает "РИА Новости".