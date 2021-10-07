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Есть что скрывать? Дипломат из России заявил об отказе ОЗХО сотрудничать по "делу Навального"

07 октября 2021, 05:45  •  102 • Политика
Дипломат Константин Воронцов заявил на заседании комитета Генассамблеи ООН о проблемах со стороны ОЗХО.
На заседании Первого комитета ГА ООН выступил и.о. замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов. Темой стало сотрудничество с Организацией по запрещению химического оружия, а точнее невозможность сотрудничества по так называемому делу Навального.
По словам дипломата, Россия, несмотря на свою открытую позицию, столкнулась с рядом бюрократических препятствий и волокитой. Тщательное расследование якобы отравления блогера "Новичком" - в интересах России, однако ОЗХО не спешит начать совместную работу.
Напоминаем, в августе прошлого года оппозиционному блогеру Алексею Навальному стало плохо в самолёте, летевшем из Томска в Москву. После экстренной посадки в Омске врачи сделали всё возможное для спасения пациента, при этом диагноз поставили вполне обычный - нарушение обмена веществ. Об отравлении речи не шло. Немецкие медики из клиники "Шарите", где позволили долечиваться Навальному, сделали сенсационное заявление, что блогера отравили "Новичком".
Россия настаивала на расследовании совместно с ОЗХО, но за прошедший год дело с мёртвой точки не сдвинулось.
В ОЗХО проявили, по словам дипломата, редкие бюрократические таланты, устроив волокиту и не направляя своих экспертов в Москву. Отказы подкреплялись собственными требованиями.
Мы вынуждены констатировать категорический отказ руководства секретариата от взаимодействия в рамках предложенных нами вполне транспарентных и понятных модальностей,
- заявил Воронцов, добавив, что есть, впрочем, логичное объяснение поведению сотрудников ОЗХО: "Видимо, им есть что скрывать". Об этом сообщает "РИА Новости".

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