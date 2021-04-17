Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Что на самом деле испугало Байдена: военную хитрость русских раскрыл Яков Кедми
"Дави их...": Россия прижала Киев в Керченском проливе, наблюдая за &q...
Иностранные военные контингенты с востока Украины перебираются под Львов – их о ...
"Ой, чё деется!" США развернули свои корабли в Чёрном море. Хватило ма...
Главная / Политика

Есть 72 часа, чтобы покинуть страну: Пойманного с поличным консула Украины выгнали из России

17 апреля 2021, 18:00  •  88 • Политика
МИД России объявил о высылке украинского консула, задержанного ФСБ. Украинского консула поймали на попытке получить закрытые данные. Теперь у него есть 72 часа, чтобы покинуть страну.
Министерство иностранных дел России вызвало временного поверенного в делах Украины Василия Покотило, чтобы объявить ему о высылке украинского консула в Санкт-Петербурге Александра Сосонюка. Последний недавно был задержан сотрудниками ФСБ при попытке получить закрытую информацию.
Сообщается, что украинского консула задержали в Санкт-Петербурге в пятницу 16 апреля. Дипломат пытался получить доступ к закрытой информации из баз данных правоохранительных органов и ФСБ.
В этой связи на следующий день после задержания в МИД России был вызван временный поверенный в делах Украины. Ему объяснили, что деятельность пойманного за руку украинского дипломата несовместима со статусом консульского сотрудника.
Было объявлено о нежелательности его пребывания на территории России и рекомендовано покинуть её пределы в течение 72 часов начиная с 19 апреля,
- гласит сообщение МИД России.
Напомним, что по международному законодательству сотрудники посольств и консульств обладают дипломатической неприкосновенностью и не могут быть осуждены за нарушение законов. Тем не менее страна имеет право высылать дипломатов и объявлять их персонами нон грата.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



88
Источник
Похожие новости
17 апреля 2021, 10:40
СМИ Запада: Санкции разозлили русских, Байден вытер ноги о Германию, но Путин спокоен
17 апреля 2021, 01:30
"США будут биться с Россией до самого конца": Санкции всего лишь проверка - Морозов
17 апреля 2021, 12:30
Странную реакцию Болтона на запрет посещать Россию высмеял Рогозин
17 апреля 2021, 14:20
Эмиграция или тюрьма: разрушителей России поставили перед жёстким выбором
17 апреля 2021, 12:30
Украинский консул попался с поличным ФСБ. Экс-депутат Рады потребовал задержать десяток русских
17 апреля 2021, 01:30
Без Ferrari тоже не обошлось: Сенатор за год "поднялся" с 2 до 4 млрд дохода
Новости партнеров
 
Выбор дня
17 апреля 2021, 05:10
Пальмы, море, песок: Зеленский затеял жестокий эксперимент над украинцами. Выживут не...
17 апреля 2021, 07:00
Просто устал: Эстонский депутат невовремя расслабился и опозорился на весь мир
17 апреля 2021, 07:00
Украиной управляет изгой и политический клоун
17 апреля 2021, 03:20
Опальный экс-советник Путина запугал Украину, рассказав, "откуда ждать удара&quo...
17 апреля 2021, 10:40
СМИ Запада: Санкции разозлили русских, Байден вытер ноги о Германию, но Путин спокоен
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
11 апреля 2021, 09:50
"Это невозможно": кто захватил власть под боком у России
16 апреля 2021, 00:45
"Дави их...": Россия прижала Киев в Керченском проливе, наблюдая за "украинской истерикой"
15 апреля 2021, 00:00
"Ой, чё деется!" США развернули свои корабли в Чёрном море. Хватило манёвра Шойгу
12 апреля 2021, 01:25
Никита Михалков об уготованной нам участи: "Это скот. Который идёт туда, куда его ведут"
16 апреля 2021, 02:35
ФСБ России обвинили в провокации. Украинцам не поверили: "Может, им спьяну показалось?"
11 апреля 2021, 04:20
Два удара по русской вакцине: "Россия что-то скрывает"
14 апреля 2021, 01:05
Зачем США гонит корабли в Чёрное море: Баранец выдал неприятное для Украины объяснение
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.