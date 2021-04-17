Есть 72 часа, чтобы покинуть страну: Пойманного с поличным консула Украины выгнали из России

МИД России объявил о высылке украинского консула, задержанного ФСБ. Украинского консула поймали на попытке получить закрытые данные. Теперь у него есть 72 часа, чтобы покинуть страну.

Министерство иностранных дел России вызвало временного поверенного в делах Украины Василия Покотило, чтобы объявить ему о высылке украинского консула в Санкт-Петербурге Александра Сосонюка. Последний недавно был задержан сотрудниками ФСБ при попытке получить закрытую информацию.

Сообщается, что украинского консула задержали в Санкт-Петербурге в пятницу 16 апреля. Дипломат пытался получить доступ к закрытой информации из баз данных правоохранительных органов и ФСБ.

В этой связи на следующий день после задержания в МИД России был вызван временный поверенный в делах Украины. Ему объяснили, что деятельность пойманного за руку украинского дипломата несовместима со статусом консульского сотрудника.

Было объявлено о нежелательности его пребывания на территории России и рекомендовано покинуть её пределы в течение 72 часов начиная с 19 апреля,

- гласит сообщение МИД России.

Напомним, что по международному законодательству сотрудники посольств и консульств обладают дипломатической неприкосновенностью и не могут быть осуждены за нарушение законов. Тем не менее страна имеет право высылать дипломатов и объявлять их персонами нон грата.