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Есть 72 часа, чтобы покинуть страну: Пойманного с поличным консула Украины выгнали из России
17 апреля 2021, 18:00 • 88 • Политика
МИД России объявил о высылке украинского консула, задержанного ФСБ. Украинского консула поймали на попытке получить закрытые данные. Теперь у него есть 72 часа, чтобы покинуть страну.
Министерство иностранных дел России вызвало временного поверенного в делах Украины Василия Покотило, чтобы объявить ему о высылке украинского консула в Санкт-Петербурге Александра Сосонюка. Последний недавно был задержан сотрудниками ФСБ при попытке получить закрытую информацию.
Сообщается, что украинского консула задержали в Санкт-Петербурге в пятницу 16 апреля. Дипломат пытался получить доступ к закрытой информации из баз данных правоохранительных органов и ФСБ.
В этой связи на следующий день после задержания в МИД России был вызван временный поверенный в делах Украины. Ему объяснили, что деятельность пойманного за руку украинского дипломата несовместима со статусом консульского сотрудника.
- гласит сообщение МИД России.
Напомним, что по международному законодательству сотрудники посольств и консульств обладают дипломатической неприкосновенностью и не могут быть осуждены за нарушение законов. Тем не менее страна имеет право высылать дипломатов и объявлять их персонами нон грата.
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