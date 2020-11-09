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Эспер не зря готовил заявление: Трамп сменил главу Пентагона

09 ноября 2020, 23:35  •  98 • Политика
Президент США Дональд Трамп заявил о смене министра обороны. На минувшей неделе появилось сообщение, что Марк Эспер подготовил заявление об отставке. В Twitter Трампа появилось сообщение, что Эспера на посту министра обороны сменит Кристофер Миллер.
Американский президент Дональд Трамп объявил о смене главы Пентагона. Он подтвердил появившиеся на минувшей неделе слухи, что своего поста лишится глава Пентагона Марк Эспер.
В своём Twitter Трамп отметил, что главой оборонного ведомства США будет назначен директор Национального антитеррористического центра Кристофер Миллер.
I am pleased to announce that Christopher C. Miller, the highly respected Director of the National Counterterrorism Center (unanimously confirmed by the Senate), will be Acting Secretary of Defense, effective immediately..
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 9, 2020
Напомним, что ранее телеканал NBC сообщил, что министр обороны Марк Эспер подготовил заявление об отставке. Этим летом появлялись сообщения о разногласиях между Трампом и Эспером. Так, лидер страны разошёлся во мнении с министром относительно использования армии США для подавления протестов.
Кроме того, на фоне выборов в США также появились версии, что Трамп отправит в отставку глав ЦРУ и ФБР.

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