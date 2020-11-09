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Эспер не зря готовил заявление: Трамп сменил главу Пентагона
09 ноября 2020, 23:35 • 98 • Политика
Президент США Дональд Трамп заявил о смене министра обороны. На минувшей неделе появилось сообщение, что Марк Эспер подготовил заявление об отставке. В Twitter Трампа появилось сообщение, что Эспера на посту министра обороны сменит Кристофер Миллер.
Американский президент Дональд Трамп объявил о смене главы Пентагона. Он подтвердил появившиеся на минувшей неделе слухи, что своего поста лишится глава Пентагона Марк Эспер.
В своём Twitter Трамп отметил, что главой оборонного ведомства США будет назначен директор Национального антитеррористического центра Кристофер Миллер.
Напомним, что ранее телеканал NBC сообщил, что министр обороны Марк Эспер подготовил заявление об отставке. Этим летом появлялись сообщения о разногласиях между Трампом и Эспером. Так, лидер страны разошёлся во мнении с министром относительно использования армии США для подавления протестов.
Кроме того, на фоне выборов в США также появились версии, что Трамп отправит в отставку глав ЦРУ и ФБР.
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