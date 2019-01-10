ЕСПЧ зарегистрировал жалобы защиты экипажа «Норда»

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) зарегистрировал все жалобы, поданные против Украины защитой экипажа задержанного в марте 2018 года судна «Норд». Об этом сообщил управляющий партнёр адвокатского объединения «Могильницкий и партнёры» Максим Могильницкий.

Как написал юрист в Facebook, зарегистрированы все жалобы, поданные в интересах капитана судна Владимира Горбенко и других членов экипажа, официальное подтверждение чего уже получено.

Уточняется, что указанные жалобы были поданы в октябре 2018 года. В них изложены нарушения Конвенции, допущенные Украиной как в ходе противоправного задержания рыбаков в Азовском море, так и в ходе их незаконного удержания на территории Бердянского морского порта.

Могильницкий напомнил, что речь идёт о нарушении прав на свободу и личную неприкосновенность, а также на свободу передвижения, о нарушении запрета на применение пыток и о лишении права на эффективное средство правовой защиты.

Оболонский районный суд Киева 10 января проведёт подготовительное заседание по делу Горбенко.

В марте 2018 года Госпогранслужба Украины задержала рыболовецкое судно «Норд» с экипажем из десяти граждан России в Азовском море.