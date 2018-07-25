ЕСПЧ вновь призвал Сенцова завершить голодовку

Европейский суд по правам человека призвал осуждённого в России украинского режиссёра Олега Сенцова прекратить голодовку.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ЕСПЧ.

Décision de la CEDH sur la demande de mesure provisoire d'Oleg Sentsovhttps://t.co/D9ID31SGN6#ECHR#CEDH — ECHR Press (@ECHR_Press) 25 июля 2018 г.

«Суд также призывает господина Сенцова прекратить голодовку и принять любую предлагаемую медицинскую помощь», — отмечается в заявлении.

20 июня адвокат Наталья Добрева, представляющая интересы Сенцова в ЕСПЧ, заявила, что Страсбургский суд предложил её подзащитному прекратить голодовку.

Сенцов был приговорён в России к 20 годам колонии по обвинению в организации терактов в Крыму.