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ЕСПЧ вновь призвал Сенцова завершить голодовку
25 июля 2018, 21:24 • 59 • Украина
Европейский суд по правам человека призвал осуждённого в России украинского режиссёра Олега Сенцова прекратить голодовку.
РИА Новости
Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ЕСПЧ.
«Суд также призывает господина Сенцова прекратить голодовку и принять любую предлагаемую медицинскую помощь», — отмечается в заявлении.
20 июня адвокат Наталья Добрева, представляющая интересы Сенцова в ЕСПЧ, заявила, что Страсбургский суд предложил её подзащитному прекратить голодовку.
Сенцов был приговорён в России к 20 годам колонии по обвинению в организации терактов в Крыму.
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