ЕСПЧ в 2021 году – некоторые итоги

2021 год стал годом одной из самых жёстких атак Европейского суда по правам человека на Россию как государство

С ужесточением глобального уровня управления ряд международных институтов, в частности судов, претерпели существенную трансформацию.

Особый интерес представляет Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Во-первых, это связано с участием России в данном судебном органе. Во-вторых, с огромным количеством дел из РФ; российские жалобы занимают в деятельности Суда главное место. И, в третьих, ЕСПЧ особо активен в попытках диктовать странам-членам Совета Европы свою позицию, изменяя право этих государств и их конституции. Попытки ЕСПЧ выступать в качестве правового диктатора – явный выход за рамки его полномочий. Девиантное поведение ЕСПЧ требует повышенного внимания.

Каковы основные итоги деятельности ЕСПЧ в 2021 году?

Во-первых, наблюдалось увеличение общего числа жалоб, поступивших в Суд. Если в 2020 году их было 41.700, то в 2021 году – 44.250.

Во-вторых, в 2021 году произошло снижение числа жалоб, по которым были приняты те или иные (прежде всего, промежуточные) решения. Снижение существенное – более чем на 8%.

В-третьих, увеличилось число окончательных решений на 65%! Если в 2020 году ЕСПЧ вынес почти 2 тысячи решений, то в 2021 году – рекордные 3.130 решений!

В 2021 году на полке ЕСПЧ лежало и ожидало своей участи 17 тысяч жалоб из Российской Федерации. В первую десятку стран с наибольшим числом жалоб входят также Турция, Украина, Румыния, Италия, Польша, Азербайджан, Сербия, Греция и Армения. Для сравнения: из Франции в ЕСПЧ находится 660 жалоб, из Германии – 168, из Британии – 118, Швеции – 41… Таким образом, Европейский суд по правам человека, который изначально создавался странами Западной Европы для самих себя, давно превратился в суд для России и стран постсоветского пространства.

Каковы основные нарушения прав человека в странах-членах Совета Европы, как они отразились в 2021 году в деятельности ЕСПЧ?

Самые нарушаемые права по Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод – это право на справедливый судебный процесс (344 дела), а также запрет пыток и других жестоких и бесчеловечных видов обращения и наказания (331 дело). Затем идёт право на свободу и безопасность, право на эффективное возмещение нарушения прав человека. До сих пор в первую пятёрку наиболее нарушаемых прав входит право на жизнь (101 дело).

Что касается России, то расклад наиболее нарушаемых прав во многом повторяет общую статистику по странам СЕ, но имеет свои особенности. Так, на первом месте по нарушениям в РФ стоит право на свободу и безопасность, на 2-м месте – бесчеловечное и унижающее достоинство обращение. Третье место делят право на справедливый суд и право на частную и семейную жизнь. Далее идут право на эффективное возмещение вреда и право на эффективное расследование.

В 2021 году Европейский суд по правам человека вынес 232 решения в отношении Российской Федерации. В 219 решениях Суд установил нарушения, и лишь в 13 случаях ЕСПЧ отказал заявителям в удовлетворении их притязаний к России.

Среди основных решений, вынесенных ЕСПЧ в отношении России, следует рассматривать решение по делу «Картер против РФ», вынесенное 21 сентября 2021 г. Это не только «решение года», но и один из важнейших маркеров отношений между ЕСПЧ и Россией вообще.

Данное решение ЕСПЧ вынес в отношении иска, поданного вдовой бывшего российского сотрудника государственной безопасности, перешедшего на сторону врага и ставшего сотрудником британских спецслужб А.В. Литвиненко. На Западе сразу возложили вину за смерть Литвиненко на Россию, применив такой «стандарт» доказательств, как highly likely. А мадам Картер использовали для того, чтобы юридически «освятить» огульные обвинения. Несмотря на то, что ЕСПЧ не проводил собственного расследования, он заявил, что именно Россия совершила убийство и признал виновными двух российских граждан, действовавших в качестве государственных агентов! Таким образом, Россия была названа государством-убийцей.

Решение ЕСПЧ по делу Картер важно тем, что судьи создали прецедент ответственности государства за нарушение прав человека за границей. Этот прецедент создан для рассмотрения иных исков против России, находящихся на рассмотрении ЕСПЧ.

Ещё одним важным аспектом деятельности ЕСПЧ в 2021 году явилось рассмотрение межгосударственных исков. Прежде всего, это решение по иску Грузии против России. В январе 2021 г. ЕСПЧ удовлетворил требования Грузии признать Россию нарушителем ряда статей Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ). Чтобы достичь этой политической цели, судьям пришлось пойти на прямой подлог, а именно, возложить на Россию ответственность по ЕКПЧ на … территории Грузии!!! Для этого судьям пришлось назвать грузинскую агрессию против Абхазии и Южной Осетии «российско-грузинским вооружённым конфликтом». То есть ЕСПЧ юридически оправдывает преступления, совершённые режимом Саакашвили в отношении населения Абхазии и Южной Осетией. Несмотря на все старания, судьи так и не смогли собрать свидетельства преступлений, совершённых российскими военнослужащими, и скрепя сердце судьи это признали. Однако для выполнения политического заказа судьи совершают ещё один подлог: они утверждают, что Россия контролировала Абхазию и Южную Осетию и потому всё равно виновата! Напомним, что Грузия подала в ЕСПЧ четыре иска. Решение 2021 года касается лишь одного из них. Решения по оставшимся искам могут быть вынесены в течение 2022 года…

Кроме того, в феврале 2021 г. ЕСПЧ вынес решение о принятии очередного (уже девятого!) иска Украины против России. (1) Если все предыдущие украинские иски касались таких вопросов, как «аннексия» Крыма, «преследования» крымских татар в Крыму, ситуация в Донецкой и Луганской народных республиках (в т. ч. катастрофа малайзийского самолета в 2014 году), то иск 2021 года выглядит маниакальным: Украина обвиняет Россию в нарушении статьи 2 ЕКПЧ (право на жизнь) в связи с «точечными убийствами», которые якобы совершаются Россией за рубежом.

Наконец, в 2021 году ЕСПЧ принял иск России против Украины. Это первый иск России против Украины в международных судах. Иск ещё только рассматривается в предварительном порядке, но уже сейчас можно говорить, что объективности ожидать не приходится. Это видно из молниеносного отклонения просьбы России о введении временных мер защиты. Россия просила Суд указать украинской стороне на то, чтобы: 1) приостановить действие мер по ограничению прав русскоязычного населения Украины по использованию родного языка в школах, СМИ и в Интернете и 2) приостановить блокаду Северо-Крымского канала. Судьи ЕСПЧ отклонили обе просьбы.

2021 год стал годом одной из самых жёстких атак Европейского суда по правам человека на Россию как государство. Ряд решений (прежде всего, по делу Картер) были беспрецедентными в истории деятельности ЕСПЧ за 70 лет его существования.

Эту деятельность ЕСПЧ можно рассматривать как череду крупных наступательных операций в рамках юридической войны против России. Имея в виду, что международные суды создают друг для друга «прецеденты», используемые в качестве «доказательств», можно предполагать, что решения ЕСПЧ, созданные в 2021 году, будут использоваться другими органами глобального репрессивного механизма в качестве правового обоснования неправовых действий против Российской Федерации.

Фото: hellasjournal.com

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