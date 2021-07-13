ЕСПЧ требует от России нарушить Конституцию. Страсбургский суд встал на сторону гомосексуалистов

ЕСПЧ потребовал от России нарушить её собственную Конституцию. Страсбургский суд встал на сторону гомосексуалистов, требуя признать их браки законными.

Европейский суд по правам человека признал иск трёх однополых пар из России, которые требуют обязать Москву признать гомосексуальные браки.

В деле Федотова и других против России суд установил нарушение права на уважение частной и семейной жизни. Суд постановил, что отсутствие у однополых пар каких-либо средств для официального признания их отношений создало конфликт между социальной реальностью заявителей и законом,

- говорится в заявлении.

ЕСПЧ считает, что отсутствие возможности заключения однополого брака в России нарушает права гомосексуалистов. Он обязал Россию устранить этот законодательный "изъян". При этом суд оставил на усмотрение государства-ответчика выбор наиболее подходящей формы для регистрации однополых союзов.

Отметим, что в прошлом году в России были приняты поправки к Конституции, одна из которых определяет брак как союз между мужчиной и женщиной. Таким образом, требуя от России признать однополые браки, ЕСПЧ фактически призывает страну нарушить свою Конституцию. На это обратил внимание телеведущий Владимир Соловьёв в своём телеграм-канале:

То есть ЕСПЧ требует нарушить статьи Конституции России? Прямое посягательство на нашу Конституцию?

Скриншот:Telegram/СОЛОВЬЁВa

Отметим, что Конституция России имеет приоритет над решениями международных судов. Если вердикт иностранного суда противоречит Основному закону нашей страны, Россия может не выполнять его.