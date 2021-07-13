Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Кучма признался в большом обмане украинцев с Россией
Морской бой с русскими не удался: фрегаты Черноморского флота идут наперерез НАТ...
Пушков отреагировал на невыдачу Литвой Тихановской
На Украине переняли нацистскую практику: Русским в магазин вход воспрещён
Главная / Политика

ЕСПЧ требует от России нарушить Конституцию. Страсбургский суд встал на сторону гомосексуалистов

13 июля 2021, 16:35  •  208 • Политика
ЕСПЧ потребовал от России нарушить её собственную Конституцию. Страсбургский суд встал на сторону гомосексуалистов, требуя признать их браки законными.
Европейский суд по правам человека признал иск трёх однополых пар из России, которые требуют обязать Москву признать гомосексуальные браки.
В деле Федотова и других против России суд установил нарушение права на уважение частной и семейной жизни. Суд постановил, что отсутствие у однополых пар каких-либо средств для официального признания их отношений создало конфликт между социальной реальностью заявителей и законом,
- говорится в заявлении.
ЕСПЧ считает, что отсутствие возможности заключения однополого брака в России нарушает права гомосексуалистов. Он обязал Россию устранить этот законодательный "изъян". При этом суд оставил на усмотрение государства-ответчика выбор наиболее подходящей формы для регистрации однополых союзов.
Отметим, что в прошлом году в России были приняты поправки к Конституции, одна из которых определяет брак как союз между мужчиной и женщиной. Таким образом, требуя от России признать однополые браки, ЕСПЧ фактически призывает страну нарушить свою Конституцию. На это обратил внимание телеведущий Владимир Соловьёв в своём телеграм-канале:
То есть ЕСПЧ требует нарушить статьи Конституции России? Прямое посягательство на нашу Конституцию?
Скриншот:Telegram/СОЛОВЬЁВa
Отметим, что Конституция России имеет приоритет над решениями международных судов. Если вердикт иностранного суда противоречит Основному закону нашей страны, Россия может не выполнять его.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники






208
Источник
Похожие новости
13 июля 2021, 01:00
"Президент, верни Киев на Русь!": Пользователи соцсетей ответили на статью Путина
13 июля 2021, 09:15
Люди взялись за автоматы. Куба готова стрелять по США
13 июля 2021, 11:05
Встреча Путина и Лукашенко вызвала недоумение в кремлёвском пуле: В чём экстренность?
13 июля 2021, 12:55
"Россия не проходной двор и не коммунальная квартира": Русский ответ на беспредел мигрантов
13 июля 2021, 12:55
Челябинцы хотели продать секретные данные зарубежной разведке - СМИ
13 июля 2021, 05:35
Власти Чехии рассказали, сколько пострадавшим от взрывов во Врбетице ждать компенсаций
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
10 июля 2021, 18:00
"Визгов будет": Военкор предложил эффективное наказание после избиения русского мальчика в Киргизии
08 июля 2021, 17:25
Вашингтон устами госсекретаря США Энтони Блинкена озвучил ультиматум Владимиру Зеленскому
09 июля 2021, 11:45
Мордобой для американских гостей: Афганцы устроили "Свадьбу в Малиновке"
08 июля 2021, 05:30
Из Украины делали военную державу: Американцы догадались, почему план провалился
06 июля 2021, 17:45
Российская делегация хлопнула дверью в ПА ОБСЕ
11 июля 2021, 13:15
Молдавские унионисты напали на российского миротворца
10 июля 2021, 21:40
На Украине переняли нацистскую практику: Русским в магазин вход воспрещён
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.