Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Свои же..." Против России устроили бунт на весь мир
Бей Литву, чтоб Европа боялась: Китай растерзал прибалтийского карлика
Не большой, не маленький - хороший. Загадочное заявление Путина стало цитатой не...
Украина становится "взрывоопасной": Русские дипломаты указали на угроз...
Главная / Политика

ЕСПЧ пытается загнать Россию "в стойло": Лицо закулисного игрока открыл Парфентьев

14 декабря 2021, 19:35  •  212 • Политика
ЕСПЧ пытается загнать Россию "в стойло", требуя немедленно принять закон о "домашнем насилии". Лицо закулисного игрока, который лоббирует это и другие антисемейные нововведения по всему миру, открыл Павел Парфентьев.
Европейский суд по правам человека призвал власти России немедленно принять закон о "домашнем насилии", подчеркнул в программе "Царьград. Главное" экономический обозреватель канала Юрий Пронько.
В случае невыполнения этого требования ЕСПЧ угрожает рассматривать дела о так называемом семейно-бытовом насилии из нашей страны в упрощённом и ускоренном порядке.
В частности, суд настаивает, чтобы в законодательство нашей страны было введено понятие "домашнее насилие", а также чтобы были предусмотрены различные меры по его предотвращению и защите пострадавших от агрессоров. Таким образом, ЕСПЧ, по сути, пытается загнать Россию "в стойло, где уже стоят западные страны", подчеркнул ведущий "Первого русского".
Ситуацию в прямом эфире прокомментировал председатель межрегиональной общественной организации "За права семьи" Павел Парфентьев. Он обратил внимание, что это уже не первая ситуация, когда ЕСПЧ пытается подменить собой национальные судебную систему и парламент. Так, ранее орган требовал от Москвы так или иначе юридически легализовать нетрадиционные сексуальные отношения.
В связи с этим собеседник "Первого русского" констатировал, что ЕСПЧ всё дальше уходит от своей первоначальной цели - от защиты реальных прав человека, отражённых и признанных государствами в Конвенции о защите прав человека и основных свобод - и превращается в инструмент глобалистского антисемейного лобби, которое навязывает аборты и другие нетрадиционные ценности:
Еще в 2020 году независимой страсбургской аналитической организацией Европейский центр права и справедливости был опубликован доклад о ЕСПЧ. В документе показано, что как минимум 22 из 100 постоянных судей этого органа тесно связаны со структурами, финансируемыми известным американским миллиардером Джорджем Соросом. Он, в свою очередь, занимается продвижением по всему миру этой разрушительной антисемейной повестки.
Важно подчеркнуть, что Россия не обязана следовать воле ЕСПЧ ввиду недавних поправок в Конституцию, которые поставили отечественное законодательство выше иностранного или наднационального.
Кроме того, в нашей стране уже давно стараются продвинуть закон о так называемом семейно-бытовом насилии. Однако само это понятие умышленно размывается, поскольку в его определение пытаются встроить, например, "экономическое" и "психологическое" насилие, которые сложно чётко идентифицировать юридически.
Также специалисты отмечают, что во внедрении понятия "домашнее насилие" в законодательство нет необходимости: это явление идентично обычному насилию. Разница лишь в том, что первый термин предполагает наличие семейно-родственных связей между сторонами конфликта.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



212
Источник
Похожие новости
14 декабря 2021, 00:20
Бей Литву, чтоб Европа боялась: Китай растерзал прибалтийского карлика
14 декабря 2021, 04:25
Русский на Су-27 заставил француза понервничать: Видео манёвра разлетелось по миру
14 декабря 2021, 06:10
"Похороним пол-Украины": Генерал СБУ поспорил с Зеленским о танках на Красной площади
14 декабря 2021, 00:20
Польский посол доходчиво объяснил Украине, почему ей не место в ЕС
14 декабря 2021, 13:45
Жириновский спрогнозировал сроки начала боевых действий на Украине
14 декабря 2021, 15:30
Грозящему кровавой расправой Зеленскому ответила Скабеева: "Напоминаю неравнодушным"
Новости партнеров
 
Выбор дня
14 декабря 2021, 00:20
Бей Литву, чтоб Европа боялась: Китай растерзал прибалтийского карлика
14 декабря 2021, 04:25
Русский на Су-27 заставил француза понервничать: Видео манёвра разлетелось по миру
14 декабря 2021, 06:10
"Похороним пол-Украины": Генерал СБУ поспорил с Зеленским о танках на Красн...
14 декабря 2021, 09:05
Лукашенко приготовил Украине сюрприз на десятки миллионов долларов
14 декабря 2021, 00:20
Польский посол доходчиво объяснил Украине, почему ей не место в ЕС
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
10 декабря 2021, 03:30
Пыл Зеленского остудили морской водой: "Россия по вашим правилам играть не будет"
11 декабря 2021, 09:15
МИД России попал под жесткие украинские штрафы
11 декабря 2021, 17:25
Депутат Рады разнесла Зеленского в пух и прах после заявления о референдуме по Донбассу
08 декабря 2021, 01:55
Три видео о призыве в армию, которые нельзя пропустить: "Я русский, и даже мне стало неловко"
14 декабря 2021, 04:25
Русский на Су-27 заставил француза понервничать: Видео манёвра разлетелось по миру
09 декабря 2021, 09:25
Наши соседи начинают новую Северную войну: жертвы неизбежны
09 декабря 2021, 15:50
Выходки Киева утомили даже Генштаб: Из России прозвучало короткое предупреждение
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.