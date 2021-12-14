ЕСПЧ пытается загнать Россию "в стойло": Лицо закулисного игрока открыл Парфентьев

ЕСПЧ пытается загнать Россию "в стойло", требуя немедленно принять закон о "домашнем насилии". Лицо закулисного игрока, который лоббирует это и другие антисемейные нововведения по всему миру, открыл Павел Парфентьев.

Европейский суд по правам человека призвал власти России немедленно принять закон о "домашнем насилии", подчеркнул в программе "Царьград. Главное" экономический обозреватель канала Юрий Пронько.

В случае невыполнения этого требования ЕСПЧ угрожает рассматривать дела о так называемом семейно-бытовом насилии из нашей страны в упрощённом и ускоренном порядке.

В частности, суд настаивает, чтобы в законодательство нашей страны было введено понятие "домашнее насилие", а также чтобы были предусмотрены различные меры по его предотвращению и защите пострадавших от агрессоров. Таким образом, ЕСПЧ, по сути, пытается загнать Россию "в стойло, где уже стоят западные страны", подчеркнул ведущий "Первого русского".

Ситуацию в прямом эфире прокомментировал председатель межрегиональной общественной организации "За права семьи" Павел Парфентьев. Он обратил внимание, что это уже не первая ситуация, когда ЕСПЧ пытается подменить собой национальные судебную систему и парламент. Так, ранее орган требовал от Москвы так или иначе юридически легализовать нетрадиционные сексуальные отношения.

В связи с этим собеседник "Первого русского" констатировал, что ЕСПЧ всё дальше уходит от своей первоначальной цели - от защиты реальных прав человека, отражённых и признанных государствами в Конвенции о защите прав человека и основных свобод - и превращается в инструмент глобалистского антисемейного лобби, которое навязывает аборты и другие нетрадиционные ценности:

Еще в 2020 году независимой страсбургской аналитической организацией Европейский центр права и справедливости был опубликован доклад о ЕСПЧ. В документе показано, что как минимум 22 из 100 постоянных судей этого органа тесно связаны со структурами, финансируемыми известным американским миллиардером Джорджем Соросом. Он, в свою очередь, занимается продвижением по всему миру этой разрушительной антисемейной повестки.

Важно подчеркнуть, что Россия не обязана следовать воле ЕСПЧ ввиду недавних поправок в Конституцию, которые поставили отечественное законодательство выше иностранного или наднационального.

Кроме того, в нашей стране уже давно стараются продвинуть закон о так называемом семейно-бытовом насилии. Однако само это понятие умышленно размывается, поскольку в его определение пытаются встроить, например, "экономическое" и "психологическое" насилие, которые сложно чётко идентифицировать юридически.

Также специалисты отмечают, что во внедрении понятия "домашнее насилие" в законодательство нет необходимости: это явление идентично обычному насилию. Разница лишь в том, что первый термин предполагает наличие семейно-родственных связей между сторонами конфликта.