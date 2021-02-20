ЕСПЧ попросили пересмотреть решение по Навальному - источник

Министерство юстиции России направило в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) запрос о пересмотре решения Европейского суда относительно блогера Алексея Навального. Об этом сообщил источник в ведомстве.

Как рассказал источник в министерстве юстиции, Москва подготовила и уже направила в Страсбург письмо, в котором призвала пересмотреть решение ЕСПЧ, которым Европейский суд предписал освободить блогера Алексея Навального. Минюст России призвал признать неприемлемой жалобу адвокатов Навального в соответствии со статьёй 35 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, сообщило "РИА Новости".

Напомним, Европейский суд по правам человека 16 февраля, опираясь на правило 39 регламента суда, призвал Москву освободить Навального. Перед тем московский суд заменил условное заключение Навального на реальное. В релизе ЕСПЧ подчеркнули, что решение Европейского суда "вступает в силу немедленно".

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее подчеркнул, что отношение Кремля к решению ЕСПЧ было уже высказано министром юстиции Константином Чуйченко. Если коротко, решение ЕСПЧ неправомерно.

"Является очень серьёзной попыткой вмешательства во внутрироссийские судебные дела, что является недопустимым", - заявил Песков.

Он также добавил, что Россия не ищет никакой конфронтации с Советом Европы, однако, с другой стороны, поспешность и явная ангажированность принятий подобных решений вызывают у Москвы очень много вопросов.

Высказались по этому поводу и в МИД России. Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что требование Европейского суда по правам человека о Навальном расценивается как "ещё один элемент в кампании давления на нашу страну". По сути, ЕСПЧ "наносит залп по международному праву". Последствия этого удара, указала Захарова, в Европе, по всей видимости, не осознают.

"Они разрушают международно-правовую основу, которую сами и создавали", - отметила Захарова.

Напомним, в ЕСПЧ ранее потребовали от России освободить Алексея Навального. Как указывал министр юстиции России Константин Чуйченко, само заявление ЕСПЧ является беспрецедентным. Оно неисполнимо, поскольку не имеет правовых оснований.