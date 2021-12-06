ЕСПЧ как зеркало международной судебной революции

Продавливается идея приоритета международного права над законами и конституциями государств

Наблюдение за эволюцией отношения средств массовой информации к различным ветвям власти показывает, что глобальные СМИ согласованно подвергают критике то одни, то другие ветви власти. Так, в настоящее время главным объектом критики (скорее, дискредитации) является исполнительная власть. Мы имеем в виду исполнительную власть как таковую, не обязательно связанную с каким-либо конкретным государством. И главное в этой ситуации не тотальная война против исполнительной власти (критика часто обоснованна), а полный запрет на критику другой ветви власти (очевидным образом необоснованный).

На фоне оголтелой критики исполнительной власти трудно не заметить полное отсутствие критики судебной власти. Попытки такой критики получают в информационном пространстве резкий отпор, а критикующие объявляются участниками «атак на правосудие». Данный ярлык тем более лишён смысла, что критика правительств почему-то не получает оценки «атаки на управление».

Нельзя не задаться вопросом, почему глобальные СМИ дискредитируют административную власть и формируют «священный» статус судебной власти. Начинают появляться робкие пока попытки разобраться в этом вопросе. Так, в августе с. г. был опубликован доклад депутатов Национального собрания Франции от партии «Непокорённая Франция», в котором была поставлена под сомнение объективность Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). В докладе указывается, что до 30 процентов бывших или действующих судей имеют тесную связь с так называемыми неправительственными организациями (НПО), в частности с фондами Сороса.

Ещё пару лет назад такого рода критика международного судебного органа была бы невозможной. Потенциальные критики сами воздержались бы от подобного рода попыток, понимая, что будут уничтожены как профессионалы и сброшены в маргинальное пространство. Однако ситуация начинает меняться. Появляются новые доклады, которые не просто критикуют международную судебную власть, но и вскрывают реальное лицо этой власти.

Особо следует отметить доклад Европейского центра закона и правосудия. Он озаглавлен «Неправительственные организации и судьи Европейского суда по правам человека» и посвящён отслеживанию связей между судьями ЕСПЧ и чрезвычайно узким кругом неправительственных организаций, а также продвижению этими судьями интересов указанных организаций.

Среди более сотни судей ЕСПЧ, занимавших свои должности за последнее десятилетие, более двадцати имели связи с семью НПО, которые и составляют вышеназванный «узкий круг». Среди данных НПО выделяются четыре. Первое место занимает признанный нежелательным в России Оpen Society Дж. Сороса, за ним идут «неправительственные» Amnesty International, Human Rights Watch и Хельсинская группа.

Во-первых, пятая часть судей ЕСПЧ ранее была грантополучателями, активными членами или входила в руководство данных НПО. А во-вторых, наблюдается практика рассмотрения дел, участниками которых являются НПО, «своими» судьями.

В ряде случаев об этом становится известно, и судьи берут самоотвод при рассмотрении таких дел. Однако, несмотря на то что судья не может, а обязан взять самоотвод в ситуациях, когда может возникнуть подозрение в его предвзятости, судьи ЕСПЧ выполняли свои обязательства данного рода всего 12 раз!

Среди наиболее ярких примеров попыток НПО разрешать «свои» дела с помощью «своих» судей» является печально известный судья Янко Грозев (Болгария), который продолжал находиться в составе судебной палаты, несмотря на участие в деле Оpen Society и Хельсинской группы, в руководство которых он входил ранее. Судья Дариан Павли (Албания) был сотрудником и директором программ для Албании в Оpen Society в течение 15 лет, а также «исследователем» Human Rights Watch. При этом Павли не взял самоотвод ни в одном деле, где обе эти НПО выступали стороной. То же самое относится к нескольким десяткам других судей.

Доклад (его объем составляет 216 страниц) показывает, что судьи ЕСПЧ, которые были прямо ангажированы с НПО, принимают прямое участие в решении дел, продвигаемых этими НПО. Данная информация предоставляет прямые доказательства нечистоплотности судей.

Однако главное в докладе не сказано. И понятно почему. Публикация данной информации вызвала настоящую истерию в международно-правовой блогосфере, которой была поставлена задача дискредитировать доклад и его авторов, а СМИ демонстративно замолчали событие. Тем не менее доклад «Европейского центра закона и правосудия» даёт нам всё необходимое для более существенных выводов.

Полагаем, такими выводами являются следующие:

1. Публично обнародован механизм трансформации судебной власти как таковой, в том числе международной судебной власти;

2. Прояснились причины «сакрализации» судебной (в том числе международной) власти и реальные цели, которые ставятся в связи с этой «сакрализацией».

Несмотря на значительное число системных проблем в деятельности государственных и международных судов, в глобальном информационном пространстве установлено табу на критику судебной власти. Имеются основания полагать, что силы глобального управления сделали ставку на тотальный мировой контроль через контроль над судебной ветвью власти.

Ранее такой сценарий отрабатывался через контроль над законодательной ветвью власти, например для принятия законов в тех или иных государствах, которые бы создавали режимы наибольшего благоприятствования для транснациональных корпораций. Однако «захват» судебной власти представляется более простым и, главное, более эффективным. Особенно если речь идёт о международных судах. Не случайно параллельно продавливается идея приоритета международного права не только над законами государств, но и над их конституциями. А также идея формирования «судейского» права, то есть права, создаваемого уже не парламентами, а судьями (иногда двумя-тремя и даже одним судьей единолично!).

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Безусловно, скрытые механизмы формирования и деятельности Европейского суда по правам человека показывают там лишь одну из теневых сторон деятельности международной юстиции. Глобальные субъекты, действующие через НПО, встречают сопротивление со стороны государственных субъектов. «Захват» международной судебной власти – постоянный процесс, происходящий с переменным успехом. Отсюда различные решения одного и того же дела, рассмотренного различными составами судебных палат. Это относится и к ЕСПЧ, и другим судам (в частности, к Международному уголовному суду). Заметим, что основная часть судей от указанных НПО продавлена в ЕСПЧ шестью странами Восточной Европы: Албания, Босния и Герцеговина, Болгария, Хорватия, Венгрия, Латвия и Румыния. Всё это страны с весьма специфической степенью государственного суверенитета. НПО действуют и в странах Западной Европы, но там – с существенно меньшим успехом.