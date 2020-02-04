Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Дорожка скользкая, Янык не даст соврать": Заявление МИД Белоруссии об...
"Вот придёт щука, рот раскроет": Сатановский призвал "меньше разв...
Названа дата первого выступления Мишустина с отчетом в Госдуме
"Им не хочется признавать": Толстой дал прогноз, когда Европа поймёт, ...
Главная / Война

ЕСПЧ и Россия – некоторые итоги 2019 года

04 февраля 2020, 00:54  •  41 • Война
Как обеспечить в Основном законе защиту суверенитета России в полной мере
Внимание к деятельности Европейского суда по правам человека было (ЕСПЧ) вновь привлечено в недавнем Послании Президента России к Федеральному Собранию. «…Считаю, что пришло время внести в Основной закон страны некоторые изменения, которые прямо гарантируют приоритет Конституции России в нашем правовом пространстве. Что это означает? Это означает буквально следующее: требования международного законодательства и договоров, а также решения международных органов могут действовать на территории России только в той части, в которой они не влекут за собой ограничения прав и свобод человека и гражданина, не противоречат нашей Конституции», – заявил президент России.
У этого заявления есть много аспектов. Обратим внимание лишь на один, а именно на упоминание «решений международных органов». Совершенно очевидно, что среди них особое место занимает Европейский суд по правам человека.
Хотя многие решения ЕСПЧ имели положительное значение для защиты прав человека в России, в то же время этим органом был принят ряд решений, которые являлись атакой на суверенитет РФ. Цитируем Послание Президента РФ Федеральному Собранию 15 января: «Россия может быть и оставаться Россией только как суверенное государство. Суверенитет нашего народа должен быть безусловным».
Начало каждого года – время подведения итогов. Посмотрим же, каковы эти итоги и каково возможное будущее взаимоотношений между Россией и Судом в свете проекта новых конституционных поправок.
В 2019 году Европейский суд по правам человека вынес около 900 решений. Из них только 11 решений было вынесено Большой палатой ЕСПЧ. [Обычными] палатами было вынесено 328 решений и Малыми палатами (в составе трёх судей) – 545 решений.
В 2019 году ЕСПЧ вынес 198 решений по жалобам из России. Отсутствие нарушений положений Европейской конвенции было установлено лишь в 5 делах, все остальные завершились выводом о наличии таких нарушений. Основная часть (90 решений) касается права на свободу. С большим отрывом следует 61 решение ЕСПЧ по праву на справедливый судебный процесс и 57 решений по праву на защиту от жестокого и унижающего достоинство видов обращения и наказания. Далее следуют право на эффективные средства защиты (43 решения), защита собственности (26) и право на жизнь (20). Если сравнивать с прошлыми годами, структура прав, о защите которых граждане РФ обращались в ЕСПЧ, осталась примерно такой же.
Среди решений, которые сам Европейский суд назвал главными за 2019 год, есть одно решение по России. Это решение по делу «З.A. и другие против России». Данное решение касается оценки судом вопроса о том, является ли задержание иностранных граждан в транзитной зоне аэропорта формой лишения свободы в смысле статьи 5 Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ). Суд счёл, что блокирование четырёх различных лиц, оказавшихся в России в аэропорту в течение от полугода до полутора лет, представляет собой нарушение права этих лиц на свободу по ЕКПЧ.
Однако на самом деле главным решением ЕСПЧ 2019 года в отношении России стало решение по межгосударственной жалобе «Грузия против Российской Федерации», вынесенное в январе. Речь идёт о продолжении дела, основное решение по которому было вынесено ещё в 2014 году. Напомним, что Европейский суд тогда «установил», что Россия якобы нарушила целый ряд статей ЕКПЧ и проводила скоординированную политику преследования граждан Грузии. Однако в 2014 году не был решён вопрос о компенсации; только в прошедшем году Европейский суд установил сумму в 10 млн евро, которую Россия должна выплатить Грузии.
Следует отметить, что Европейский суд по правам человека впервые начал осуществлять консультативную функцию по запросам высших судебных органов государств-членов Совета Европы по поводу толкования положений ЕКПЧ. В апреле 2019 г. было вынесено Консультативное заключение по вопросу о правах ребёнка, родившегося от суррогатной матери. В ответ на запрос Высшего кассационного суда Франции Большая палата ЕСПЧ заявила, что право ребенка на уважение частной жизни по смыслу статьи 8 Европейской конвенции требует, чтобы внутреннее законодательство стран-членов СЕ предусматривало возможность признания законных отношений родителя и ребенка с суррогатной матерью, указанной в свидетельстве о рождении как «законная мать». Следует иметь в виду, что, хотя консультативные заключения ЕСПЧ не обладают обязательной силой, они будут проводиться в практике самого Суда при вынесении решений по соответствующей статье Конвенции.
В 2019 году Европейский суд по правам человека апробировал ещё одну новацию: обязательную процедуру попытки досудебного урегулирования. Теперь Европейский суд предлагает государству и заявителю жалобы полюбовное разрешения спора, которое, впрочем, как правило, должно содержать фиксированную сумму денежной компенсации. Весьма интересная деталь: если предложение урегулировать дело будет принято государством, но отклонено заявителем (например, по сумме компенсации), Суд исключит дело из списка жалоб! В этой ситуации гражданам России не стоит ожидать огромных сумм компенсации. Как правило, эти суммы весьма незначительны даже в отношении нарушения самых серьёзных прав (например, права на защиту от пыток или права на свободу). Дело Ходорковского, в котором ЕСПЧ присудил 1,9 млрд. евро, и вышеупомянутое грузинское дело – это исключения по очевидным политическим основаниям.
В 2019 году вовсю заработал новых механизм, предусмотренный недавно введёнными в действие поправками в Европейскую конвенцию по правам человека, согласно которой жалобы на основании их неприемлемости рассматриваются не коллегией судей, как раньше, а судьёй единолично. В истекшем году таких жалоб было отклонено всего одним судьёй более 33 тысяч. С одной стороны, это решение позволило активизировать работу Суда по рассмотрению дел, с другой стороны, оно ставит абсолютное большинство жалобщиков в ЕСПЧ в зависимость от единоличного рассмотрения их заявлений, что существенно подрывает суть ЕСПЧ как суда всеевропейского, превращая его (для заявителей отклонённых жалоб) в суд иностранный!
В ряде случаев судьи передавали вопрос о неприемлемости жалоб в комитеты или палаты Суда. Однако таких дел было немного: 5 тысяч и 190 жалоб соответственно.
Количество дел, находящихся на рассмотрении ЕСПЧ на конец 2019 г. Источник: Доклад Европейского суда по правам человека о своей работе в 2019 году
На начало 2020 года в Европейском суде по правам человека находилось почти 60 тысяч жалоб. Из них почти 15 тысяч – из Российской Федерации. Россия занимает первое место по числу жалоб, находящихся на рассмотрении ЕСПЧ в абсолютных цифрах, но они составляют только 24% от всех жалоб. Другие государства, жалобы из которых составляют значительную часть, – это Турция (15%), Украина (14%) и Румыния (13%). Затем идут Италия, Азербайджан, Армения, Босния и другие – 3-5%.
Довоенные «демократии» Скандинавии и Прибалтики
* * *
В целом по сравнению с 2016-2018 годами антироссийский накал в деятельности ЕСПЧ в 2019 году несколько снизился, но это было временным отступлением. В 2017 году Россия приостановила уплату членских взносов в Совет Европы, что ввергло ЕСПЧ в финансовый кризис. Временное затишье судейского разгула этим и объясняется. Однако после того как РФ вновь стала платить да ещё внесла всё, что «задолжала» за 2017-2018 годы, причины некоторого затишья отпали.
В представленном в Государственную Думу законопроекте, который должен реализовать тезисы Послания Президента, предлагается изложить статью 79 Конституции в следующей редакции:
«Российская Федерация может участвовать в межгосударственных объединениях и передавать им часть своих полномочий в соответствии с международными договорами Российской Федерации, если это не влечет за собой ограничения прав и свобод человека и гражданина и не противоречит основам конституционного строя Российской Федерации. Решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров Российской Федерации в их истолковании, противоречащем Конституции Российской Федерации, не подлежат исполнению в Российской Федерации».
Данная формулировка далеко не в полной мере обеспечивает защиту суверенитета России.
Во-первых, межгосударственные органы, и прежде всего Европейский суд по правам человека, могут выносить решения, которые противоречат не только Конституции РФ, но и другим основополагающим актам, например федеральным конституционным законам.
Во-вторых, первое предложение представленного в Думу законопроекта говорит о межгосударственных «объединениях», а второе предложение – о межгосударственных «органах». Возникает вопрос о таком «органе», как Международный уголовный суд. С одной стороны, Россия более не является участником Статута Международного уголовного суда (МУС). C другой стороны, МУС может вынести решение на основании международных договоров России (например, Женевской конвенции о защите жертв войны 1949 года). И странное использование двух различных терминов, которые регулируют одну и ту же ситуацию, может обернуться проблемой.
Будем надеяться, что данные неточности будут устранены Комиссией по конституционным поправкам и Основной закон России установит чёткую, недвусмысленную позицию в отношении российского суверенитета.
Александр МЕЗЯЕВ

Фонд Стратегической Культуры

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



41
Источник
Похожие новости
31 января 2020, 12:24
Охрана Сталина и Рузвельта: Минобороны рассекретило документы
29 января 2020, 21:24
«Так писала пресса»: Кравчук оправдался за слова о Сталине и Гитлере
04 февраля 2020, 00:54
Трагедия в Сирии: подтверждена гибель лейтенанта ФСБ
31 января 2020, 12:24
За хлеб и шубы: провинившиеся чиновницы из Керчи уволились
31 января 2020, 18:54
«Не согласны»: Москва отвергла обвинения Эрдогана по Сирии
04 февраля 2020, 00:54
ЕСПЧ и Россия – некоторые итоги 2019 года
Новости партнеров
 
Выбор дня
04 февраля 2020, 00:39
«Чрезвычайной ситуации у нас нет»: в России заявили об отсутствии оснований вводить н...
04 февраля 2020, 00:54
Трагедия в Сирии: подтверждена гибель лейтенанта ФСБ
04 февраля 2020, 00:39
Зеленский намерен привлечь «лавину инвестиций» в экономику Украины
04 февраля 2020, 00:39
Эксперт прокомментировал сообщения об объёме транзита российского газа через Украину
04 февраля 2020, 00:39
От 1 до 9: в МВД предложили ввести новые комбинации для обозначения регионов на автом...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
29 января 2020, 05:09
Один из тех, кого сдал Потеев: Как полковника-"супершпиона" предали ради США
01 февраля 2020, 14:24
Белоруссию ждёт сценарий Украины и Грузии: Экс-посол Британии заявил о скором "столкновении" Минска и Москвы
31 января 2020, 05:54
"Надо выметать": Керченские чиновницы уволились после слов Путина о чиновниках-хамах
02 февраля 2020, 21:28
Россия разворачивает большую стройку. На триллион
01 февраля 2020, 22:40
Вляпались в историю: провал Зеленского ставит под вопрос российско-украинские отношения
30 января 2020, 10:24
"Потеряли тысячи рабочих мест и миллиарды"? На Украине грозят уголовкой чиновникам, "оставившим" российское электричество
31 января 2020, 02:39
Вышла на сцену сразу после "химии": Звезда "Голоса" скончалась от рака
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.