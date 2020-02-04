ЕСПЧ и Россия – некоторые итоги 2019 года

Как обеспечить в Основном законе защиту суверенитета России в полной мере

Внимание к деятельности Европейского суда по правам человека было (ЕСПЧ) вновь привлечено в недавнем Послании Президента России к Федеральному Собранию. «…Считаю, что пришло время внести в Основной закон страны некоторые изменения, которые прямо гарантируют приоритет Конституции России в нашем правовом пространстве. Что это означает? Это означает буквально следующее: требования международного законодательства и договоров, а также решения международных органов могут действовать на территории России только в той части, в которой они не влекут за собой ограничения прав и свобод человека и гражданина, не противоречат нашей Конституции», – заявил президент России.

У этого заявления есть много аспектов. Обратим внимание лишь на один, а именно на упоминание «решений международных органов». Совершенно очевидно, что среди них особое место занимает Европейский суд по правам человека.

Хотя многие решения ЕСПЧ имели положительное значение для защиты прав человека в России, в то же время этим органом был принят ряд решений, которые являлись атакой на суверенитет РФ. Цитируем Послание Президента РФ Федеральному Собранию 15 января: «Россия может быть и оставаться Россией только как суверенное государство. Суверенитет нашего народа должен быть безусловным».

Начало каждого года – время подведения итогов. Посмотрим же, каковы эти итоги и каково возможное будущее взаимоотношений между Россией и Судом в свете проекта новых конституционных поправок.

В 2019 году Европейский суд по правам человека вынес около 900 решений. Из них только 11 решений было вынесено Большой палатой ЕСПЧ. [Обычными] палатами было вынесено 328 решений и Малыми палатами (в составе трёх судей) – 545 решений.

В 2019 году ЕСПЧ вынес 198 решений по жалобам из России. Отсутствие нарушений положений Европейской конвенции было установлено лишь в 5 делах, все остальные завершились выводом о наличии таких нарушений. Основная часть (90 решений) касается права на свободу. С большим отрывом следует 61 решение ЕСПЧ по праву на справедливый судебный процесс и 57 решений по праву на защиту от жестокого и унижающего достоинство видов обращения и наказания. Далее следуют право на эффективные средства защиты (43 решения), защита собственности (26) и право на жизнь (20). Если сравнивать с прошлыми годами, структура прав, о защите которых граждане РФ обращались в ЕСПЧ, осталась примерно такой же.

Среди решений, которые сам Европейский суд назвал главными за 2019 год, есть одно решение по России. Это решение по делу «З.A. и другие против России». Данное решение касается оценки судом вопроса о том, является ли задержание иностранных граждан в транзитной зоне аэропорта формой лишения свободы в смысле статьи 5 Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ). Суд счёл, что блокирование четырёх различных лиц, оказавшихся в России в аэропорту в течение от полугода до полутора лет, представляет собой нарушение права этих лиц на свободу по ЕКПЧ.

Однако на самом деле главным решением ЕСПЧ 2019 года в отношении России стало решение по межгосударственной жалобе «Грузия против Российской Федерации», вынесенное в январе. Речь идёт о продолжении дела, основное решение по которому было вынесено ещё в 2014 году. Напомним, что Европейский суд тогда «установил», что Россия якобы нарушила целый ряд статей ЕКПЧ и проводила скоординированную политику преследования граждан Грузии. Однако в 2014 году не был решён вопрос о компенсации; только в прошедшем году Европейский суд установил сумму в 10 млн евро, которую Россия должна выплатить Грузии.

Следует отметить, что Европейский суд по правам человека впервые начал осуществлять консультативную функцию по запросам высших судебных органов государств-членов Совета Европы по поводу толкования положений ЕКПЧ. В апреле 2019 г. было вынесено Консультативное заключение по вопросу о правах ребёнка, родившегося от суррогатной матери. В ответ на запрос Высшего кассационного суда Франции Большая палата ЕСПЧ заявила, что право ребенка на уважение частной жизни по смыслу статьи 8 Европейской конвенции требует, чтобы внутреннее законодательство стран-членов СЕ предусматривало возможность признания законных отношений родителя и ребенка с суррогатной матерью, указанной в свидетельстве о рождении как «законная мать». Следует иметь в виду, что, хотя консультативные заключения ЕСПЧ не обладают обязательной силой, они будут проводиться в практике самого Суда при вынесении решений по соответствующей статье Конвенции.

В 2019 году Европейский суд по правам человека апробировал ещё одну новацию: обязательную процедуру попытки досудебного урегулирования. Теперь Европейский суд предлагает государству и заявителю жалобы полюбовное разрешения спора, которое, впрочем, как правило, должно содержать фиксированную сумму денежной компенсации. Весьма интересная деталь: если предложение урегулировать дело будет принято государством, но отклонено заявителем (например, по сумме компенсации), Суд исключит дело из списка жалоб! В этой ситуации гражданам России не стоит ожидать огромных сумм компенсации. Как правило, эти суммы весьма незначительны даже в отношении нарушения самых серьёзных прав (например, права на защиту от пыток или права на свободу). Дело Ходорковского, в котором ЕСПЧ присудил 1,9 млрд. евро, и вышеупомянутое грузинское дело – это исключения по очевидным политическим основаниям.

В 2019 году вовсю заработал новых механизм, предусмотренный недавно введёнными в действие поправками в Европейскую конвенцию по правам человека, согласно которой жалобы на основании их неприемлемости рассматриваются не коллегией судей, как раньше, а судьёй единолично. В истекшем году таких жалоб было отклонено всего одним судьёй более 33 тысяч. С одной стороны, это решение позволило активизировать работу Суда по рассмотрению дел, с другой стороны, оно ставит абсолютное большинство жалобщиков в ЕСПЧ в зависимость от единоличного рассмотрения их заявлений, что существенно подрывает суть ЕСПЧ как суда всеевропейского, превращая его (для заявителей отклонённых жалоб) в суд иностранный!

В ряде случаев судьи передавали вопрос о неприемлемости жалоб в комитеты или палаты Суда. Однако таких дел было немного: 5 тысяч и 190 жалоб соответственно.

Количество дел, находящихся на рассмотрении ЕСПЧ на конец 2019 г. Источник: Доклад Европейского суда по правам человека о своей работе в 2019 году

На начало 2020 года в Европейском суде по правам человека находилось почти 60 тысяч жалоб. Из них почти 15 тысяч – из Российской Федерации. Россия занимает первое место по числу жалоб, находящихся на рассмотрении ЕСПЧ в абсолютных цифрах, но они составляют только 24% от всех жалоб. Другие государства, жалобы из которых составляют значительную часть, – это Турция (15%), Украина (14%) и Румыния (13%). Затем идут Италия, Азербайджан, Армения, Босния и другие – 3-5%.

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В целом по сравнению с 2016-2018 годами антироссийский накал в деятельности ЕСПЧ в 2019 году несколько снизился, но это было временным отступлением. В 2017 году Россия приостановила уплату членских взносов в Совет Европы, что ввергло ЕСПЧ в финансовый кризис. Временное затишье судейского разгула этим и объясняется. Однако после того как РФ вновь стала платить да ещё внесла всё, что «задолжала» за 2017-2018 годы, причины некоторого затишья отпали.

В представленном в Государственную Думу законопроекте, который должен реализовать тезисы Послания Президента, предлагается изложить статью 79 Конституции в следующей редакции:

«Российская Федерация может участвовать в межгосударственных объединениях и передавать им часть своих полномочий в соответствии с международными договорами Российской Федерации, если это не влечет за собой ограничения прав и свобод человека и гражданина и не противоречит основам конституционного строя Российской Федерации. Решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров Российской Федерации в их истолковании, противоречащем Конституции Российской Федерации, не подлежат исполнению в Российской Федерации».

Данная формулировка далеко не в полной мере обеспечивает защиту суверенитета России.

Во-первых, межгосударственные органы, и прежде всего Европейский суд по правам человека, могут выносить решения, которые противоречат не только Конституции РФ, но и другим основополагающим актам, например федеральным конституционным законам.

Во-вторых, первое предложение представленного в Думу законопроекта говорит о межгосударственных «объединениях», а второе предложение – о межгосударственных «органах». Возникает вопрос о таком «органе», как Международный уголовный суд. С одной стороны, Россия более не является участником Статута Международного уголовного суда (МУС). C другой стороны, МУС может вынести решение на основании международных договоров России (например, Женевской конвенции о защите жертв войны 1949 года). И странное использование двух различных терминов, которые регулируют одну и ту же ситуацию, может обернуться проблемой.