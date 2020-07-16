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ЕСПЧ готов судить Россию? Страсбург зарегистрировал иск Нидерландов по MH17

16 июля 2020, 02:00  •  39 • Политика
ЕСПЧ зарегистрировал иск Нидерландов против РФ по делу MH17. "Заявление было зарегистрировано под номером 28525/20", - сообщает судебная инстанция.
Европейский суд по правам человека принял иск Нидерландов к России в связи с крушением авиалайнера Boeing MH17 в Донбассе. Заявление было зарегистрировано под номером 28525/20, сообщили в Страсбурге.
Это уже второе судебное разбирательство по MH17, инициированное голландской стороной. Первое проходит в пригороде Амстердама и уже продемонстрировало всю несостоятельность обвинений в адрес России. Также следует отметить, что ещё даже не завершено международное расследование катастрофы.
Правительство Нидерландов подало заявление в ЕСПЧ против России. Это связано с крушением 17 июля 2014 года Boeing, совершавшего рейс MH17 над территорией Восточной Украины. Межгосударственное заявление было зарегистрировано, - сообщили в ЕСПЧ.
В Совете Федерации выразили недоумение в связи с намерением правительства Нидерландов подать иск к России. В частности, по словам главы комитета верхней палаты парламента по международным делам Константина Косачёва, это "весьма странная инициатива во всех отношениях", пишет "Вечерняя Москва".

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