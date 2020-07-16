ЕСПЧ готов судить Россию? Страсбург зарегистрировал иск Нидерландов по MH17

Европейский суд по правам человека принял иск Нидерландов к России в связи с крушением авиалайнера Boeing MH17 в Донбассе. Заявление было зарегистрировано под номером 28525/20, сообщили в Страсбурге.

Это уже второе судебное разбирательство по MH17, инициированное голландской стороной. Первое проходит в пригороде Амстердама и уже продемонстрировало всю несостоятельность обвинений в адрес России. Также следует отметить, что ещё даже не завершено международное расследование катастрофы.

Правительство Нидерландов подало заявление в ЕСПЧ против России. Это связано с крушением 17 июля 2014 года Boeing, совершавшего рейс MH17 над территорией Восточной Украины. Межгосударственное заявление было зарегистрировано, - сообщили в ЕСПЧ.

В Совете Федерации выразили недоумение в связи с намерением правительства Нидерландов подать иск к России. В частности, по словам главы комитета верхней палаты парламента по международным делам Константина Косачёва, это "весьма странная инициатива во всех отношениях", пишет "Вечерняя Москва".