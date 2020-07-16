|
ЕСПЧ готов судить Россию? Страсбург зарегистрировал иск Нидерландов по MH17
16 июля 2020, 02:00 • 39 • Политика
ЕСПЧ зарегистрировал иск Нидерландов против РФ по делу MH17. "Заявление было зарегистрировано под номером 28525/20", - сообщает судебная инстанция.
Европейский суд по правам человека принял иск Нидерландов к России в связи с крушением авиалайнера Boeing MH17 в Донбассе. Заявление было зарегистрировано под номером 28525/20, сообщили в Страсбурге.
Это уже второе судебное разбирательство по MH17, инициированное голландской стороной. Первое проходит в пригороде Амстердама и уже продемонстрировало всю несостоятельность обвинений в адрес России. Также следует отметить, что ещё даже не завершено международное расследование катастрофы.
В Совете Федерации выразили недоумение в связи с намерением правительства Нидерландов подать иск к России. В частности, по словам главы комитета верхней палаты парламента по международным делам Константина Косачёва, это "весьма странная инициатива во всех отношениях", пишет "Вечерняя Москва".
39
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
12 июля 2020, 20:00
|
11 июля 2020, 00:00
|
11 июля 2020, 19:00
|
14 июля 2020, 10:07
|
15 июля 2020, 03:00
|
11 июля 2020, 13:25
|
10 июля 2020, 22:00