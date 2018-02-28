ЕСПЧ для недочеловека

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Страсбургский суд обязал Украину выплатить 4 тысячи евро "художнице", осужденной в 2011 году за осквернение мемориала Вечного огня в Киеве

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Украину выплатить компенсацию в 4 тысячи евро "активистке" Анне Синьковой, приговорённой в 2011 году к трём годам лишения свободы условно за проведение кощунственной акции у могилы Неизвестного солдата в Киеве.

Украинских "Pussy riot" и радикалов из "Свободы" объединила ненависть к памяти павших

В декабре 2010 года в ещё благополучном и не прошедшим через горнило кровавого Майдана Киеве 19-летняя студентка Синькова и три ее единомышленницы из организации "Братство святого Луки" – этакого украинского аналога другого скандально известного постмодернистского проекта "Pussy riot", представители которого называют себя "небезопасными художниками", "романтиками", "циниками", "практиками", "наглецами" и творцами "революции в искусстве", устроили резонансную и не укладывающуюся ни в какие моральные нормы выходку в парке Славы.

Молодые девушки жарили яичницу и сосиски прямо на мемориале Вечного огня, снимая все это на видеокамеру. Свои действия они объяснили протестом против "бесцельного расхода тысяч кубометров газа на Вечный огонь".

Печерский районный суд украинской столицы арестовал подозреваемую Синькову по подозрению в хулиганстве. Под стражей девушка провела три месяца. После завершения расследования дела кощуннице был вынесен приговор – три года условно. Вместо раскаяния Синькова обратилась в ЕСПЧ с жалобой на нарушение ее прав во время задержания и якобы незаконный начальный арест. В ее поддержку выступили всевозможные "правозащитники" из Amnesty International и других подобных структур, которые тут же обвинили украинскую власть в "политических репрессиях".

Сама же Синькова была объявлена "узницей совести" и "невинной жертвой кровавого режима".

Киев. Вечный огонь на могиле Неизвестного солдата. Фото: OleksSH / Shutterstock.com

Любопытный факт, который обращает на себя внимание. В июне 2011 года аналогичную выходку на том же месте у Вечного огня провели "в поддержку Синьковой" трое молодых людей, которые были задержаны милицией и затем жаловались на применение к ним сотрудниками правопорядка мер физического воздействия. Среди них оказались в том числе преcc-секретарь киевской городской организации ультранационалистической партии "Свобода" Кирилл Бабенцов и секретарь "Чёрного комитета" Богдан Тицкий. Снимала же и активно раскручивала видео с жаловавшимися на действия милиции "активистами" киевский блогер Алена Белозерская, впоследствии получившая известность как боевик запрещённой в России экстремистской группировки "Правый сектор".

Не вызывает удивления, что националисты из партии "Свобода" назвали хулиганскую выходку у Вечного огня ни чем иным, как формой борьбы с ненавистной им Россией и Русским миром. Так, один из главарей киевской городской организации "Свобода" Андрей Мохник отрыто поддержал осквернение памяти десятков и сотен тысяч павших в годы Великой Отечественной войны советских военнослужащих, издевательски заявив, что "если приготовление яичницы на Вечном огне является надругательством над могилой, то это надругательство над могилой Русского мира".

Правда, если в 2011 году такие выходки в Киеве расценивались как вандализм, кощунство и что-то из ряда вон выходящее, то после государственного переворота февраля 2014 года осквернение и разрушение воинских мемориалов, посягательство на память о героях Великой Отечественной войны стали не только безнаказанными, но и поощряемыми новой украинской властью.

Европейский суд объявил войну исторической памяти

Вместе с тем украинскому государству теперь предстоит выполнить решение ЕСПЧ и выплатить Синьковой 4 тысячи евро в качестве "моральной компенсации". Примечательно, что осуждению это постановление Европейского суда по правам человека подвергли лишь в России.

"Так утверждают фальшивые права и "новые" псевдо-ценности, оскорбляя память погибших в схватке против Гитлера. Аморально. Омерзительно", - написал в своем "Твиттере" глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Как отметил в беседе с "Царьградом" политолог Александр Асафов, решение ЕСПЧ политически ангажировано и направлено на девальвацию тех ценностей, которые исповедуют жители России.

Все решения ЕСПЧ, которые имеют отношение к России, российскому прошлому, российским ценностям или связаны с какими-то морально-нравственными категориями, не чуждыми российскому обществу, имеют политическую подоплеку, как и общая политика объединенного Запада в отношении России - это санкции, девальвация ценностей и противостояние там, где только возможно", - отметил эксперт.

По словам Асафова, это наглядное подтверждение того, что такие западные правовые инстанции, как Страсбургский суд, всегда будут выносить решения не в пользу России и ценностей Русского мира.

Политолог считает, что решение ЕСПЧ по Синьковой вполне укладывается в ту общую политику осквернения и уничтожения исторической памяти о Великой Отечественной войне, которую проводят в Киеве такие структуры, как "Украинский институт национальной памяти" Вятровича, создающие позитивные исторические мифы о бандеровцах, якобы воевавших за свободу Украины.

"Построение этих мифов требует отмены и оскорбления настоящей истории. Как мы видим, украинская власть последовательно этим занимается при поддержке таких европейских инстанций как, ЕСПЧ", - резюмировал Асафов.

Павленко Дмитрий