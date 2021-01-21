Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Тайна "дворца Путина". Что не посмели рассказать умельцы Навального?
Малазийский лайнер сбил украинский военный лётчик Владислав Волошин, но это – го...
Генерал ГУФСИН Мороз вмешался в судьбу Навального: Следующий митинг собирайте в ...
Трамп перед уходом сделал гадость России
Главная / Политика

ЕСПЧ - как протрезвевший пьяница: Баранец оценил историческое решение по конфликту России и Грузии

21 января 2021, 23:20  •  158 • Политика
ЕСПЧ отклонил обвинения Грузии в адрес России в связи с конфликтом 2008 года. "Это очень похоже на пьяного злого человека, который всё время на соседа что-то кричал, обвинял его, говорил, что посадит его в тюрьму. А утром он проснулся, говорит соседу: "Извини, я на тебя лишнего наговорил", - прокомментировал полковник в отставке Виктор Баранец.
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал необоснованными обвинения Грузии в адрес России в связи с событиями августа 2008 года в Южной Осетии. Решение ЕСПЧ прокомментировал военный обозреватель КП полковник в отставке Виктор Баранец.
Эксперт признался, что поражён и удивлён внезапным благоразумием европейского суда. Для этого органа подобное решение - это что-то из ряда вон выходящее, отмечает военный обозреватель.
Это очень похоже на пьяного злого человека, который всё время на соседа что-то кричал, обвинял его, говорил, что посадит его в тюрьму. А утром он проснулся, говорит соседу: "Извини, я на тебя лишнего наговорил",
- сказал Виктор Баранец в интервью Царьграду.
Он добавил, что ожидал от ЕСПЧ заявления о том, что это Россия напала на Грузию в 2008 году, а президент Михаил Саакашвили был вынужден обороняться. То есть ждал от ЕСПЧ обычного гнусного лицемерия в стиле "это русские войска обстреляли Цхинвал в 5 часов утра".
А тут вдруг оказывается, что Россия не провоцировала Грузию и что господин Саакашвили дал оккупационную преступную команду и напал на мирно спящий Цхинвал и на миротворческий батальон,
- отмечает военный обозреватель.
По его мнению, если ЕСПЧ и дальше продолжит работать в том же духе, детально разбираться в ситуации и честно судить, опираясь на факты, то России станет намного легче дышать в удавке европейских санкций.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



158
Источник
Похожие новости
21 января 2021, 21:30
Соавтор биографии Владимира Путина: "Я знаю, чей это дворец"
21 января 2021, 19:40
Как уберечь детей от митинга за Навального: Журналист дал простые советы родителям
21 января 2021, 21:30
Крым избежал кровавого сценария после вхождения в состав России - эксперт
21 января 2021, 21:30
Угроза Грефа об эксперименте с деньгами сбылась. "Готовьтесь: весной может появиться "сберкоин"
21 января 2021, 23:20
Одесса признала Байдена президентом Украины
21 января 2021, 23:20
ЕСПЧ - как протрезвевший пьяница: Баранец оценил историческое решение по конфликту России и Грузии
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
18 января 2021, 07:20
Прощай, Навальный! Методичка "слабая, но сильная жена" запущена
20 января 2021, 07:00
"Это будет дорого стоить всей Армении": Эксперт раскрыл новую интригу Пашиняна
20 января 2021, 13:25
В Киеве нашли возможность помириться с Москвой
16 января 2021, 21:25
Русский сухой паёк перевернул стандарты НАТО. "Встречаются как-то два генерала..."
16 января 2021, 17:45
Зеленский пакует «тревожный чемоданчик». Украина ждёт Путина
17 января 2021, 01:05
За "большую накачку" заплатят граждане: Силуанов выдал неожиданное признание и заговорил про дефолт
21 января 2021, 07:45
Тайна "дворца Путина". Что не посмели рассказать умельцы Навального?
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.