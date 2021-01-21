ЕСПЧ - как протрезвевший пьяница: Баранец оценил историческое решение по конфликту России и Грузии

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал необоснованными обвинения Грузии в адрес России в связи с событиями августа 2008 года в Южной Осетии. Решение ЕСПЧ прокомментировал военный обозреватель КП полковник в отставке Виктор Баранец.

Эксперт признался, что поражён и удивлён внезапным благоразумием европейского суда. Для этого органа подобное решение - это что-то из ряда вон выходящее, отмечает военный обозреватель.

Это очень похоже на пьяного злого человека, который всё время на соседа что-то кричал, обвинял его, говорил, что посадит его в тюрьму. А утром он проснулся, говорит соседу: "Извини, я на тебя лишнего наговорил",

- сказал Виктор Баранец в интервью Царьграду.

Он добавил, что ожидал от ЕСПЧ заявления о том, что это Россия напала на Грузию в 2008 году, а президент Михаил Саакашвили был вынужден обороняться. То есть ждал от ЕСПЧ обычного гнусного лицемерия в стиле "это русские войска обстреляли Цхинвал в 5 часов утра".

А тут вдруг оказывается, что Россия не провоцировала Грузию и что господин Саакашвили дал оккупационную преступную команду и напал на мирно спящий Цхинвал и на миротворческий батальон,

- отмечает военный обозреватель.

По его мнению, если ЕСПЧ и дальше продолжит работать в том же духе, детально разбираться в ситуации и честно судить, опираясь на факты, то России станет намного легче дышать в удавке европейских санкций.