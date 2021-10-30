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Эсминцу США не удалось по-тихому проскочить в Чёрное море - попался русским

30 октября 2021, 12:35  •  277 • Политика
По-тихому проскочить в акваторию Чёрного моря ракетному эсминцу USS Porter ВМС США не удалось. Едва он вошёл в акваторию, как тут же был взят на сопровождение силами Черноморского флота ВМФ России.
О том, что американский ракетный эсминец USS Porter намерен войти в акваторию Чёрного моря, ранее сообщили в Шестом флоте ВМС США. В том же заявлении указывалось, что эсминец направляется "для совместных операций с союзниками по НАТО", а также партнёрами в указанном регионе. Очевидно, что под партнёрами могла подразумеваться Украина.
Помимо эсминца в Чёрное море также был направлен и флагманский командный корабль Mount Whitney. Цель та же - участие в совместных операциях с силами НАТО.
Однако по-тихому, незаметно проскочить в район операций американскому эсминцу не удалось. Стоило ему показаться в акватории Чёрного моря, как корабль тут же попался русским - его взяли на сопровождение силы Черноморского флота ВМФ России.
"Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями эсминца с управляемым ракетным оружием Porter ВМС США, зашедшего в акваторию Чёрного моря 30 октября", - сообщили в Национальном центре управления обороной России.

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