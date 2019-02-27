Эсминец ВМС США Donald Cook покинул порт Одессы

Американский ракетный эсминец Donald Cook покинул порт Одессы, сообщает Генштаб ВСУ в Facebook.

Как отмечается, перед этим судно посетили президент Украины Пётр Порошенко, спецпредставитель Госдепа Курт Волкер, а также другие высокопоставленные лица США.

В Генштабе подчеркнули, что это был плановый визит в порт в рамках пребывания в Чёрном море для содействия региональной стабильности и поддержке союзников и партнёров НАТО.

Ранее Порошенко заявил, что визит американских судов в Одессу является «яркой демонстрацией уникального сотрудничества между Киевом и Вашингтоном».

Donald Cook вошёл в Одесский морской торговый порт в понедельник, 25 февраля.