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Эсминец ВМС США Donald Cook покинул порт Одессы

27 февраля 2019, 21:09  •  124 • Украина
Американский ракетный эсминец Donald Cook покинул порт Одессы, сообщает Генштаб ВСУ в Facebook.
 
@DefenceU Twitter
 

Как отмечается, перед этим судно посетили президент Украины Пётр Порошенко, спецпредставитель Госдепа Курт Волкер, а также другие высокопоставленные лица США.

В Генштабе подчеркнули, что это был плановый визит в порт в рамках пребывания в Чёрном море для содействия региональной стабильности и поддержке союзников и партнёров НАТО.

Ранее Порошенко заявил, что визит американских судов в Одессу является «яркой демонстрацией уникального сотрудничества между Киевом и Вашингтоном».

Donald Cook вошёл в Одесский морской торговый порт в понедельник, 25 февраля.

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