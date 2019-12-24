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Эсминец USS Ross ВМС США вошёл в порт Одессы
24 декабря 2019, 13:54 • 38 • Украина
Ракетный эсминец USS Ross Военно-морских сил США вошёл в порт Одессы, сообщает пресс-центр командования ВМС Вооружённых сил Украины.
Reuters
«Судно прибыло в рамках расширения международного сотрудничества и укрепления партнёрских отношений Украины со странами — членами НАТО», — говорится в сообщении на Facebook.
По данным «Думской», американский военный корабль пришвартовался к причалу в 10:00.
В октябре американское судно доставило в Одессу два патрульных катера, переданных Украине Соединёнными Штатами в 2018 году.
В октябре ракетный эсминец ВМС США USS Porter покинул порт Одессы.
В Генштабе ВСУ заявили, что «посещение американским эсминцем Чёрного моря — это плановое мероприятие, нацеленное на то, чтобы показать приверженность Вашингтона свободному судоходству».
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