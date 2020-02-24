Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Обновлённая Конституция России заставит закрыть курильский вопрос: есть сомнения
"Идёт война...": В США сымитировали ядерный удар по России. Несмотря н...
«Рыночек порешал»: власти Латвии выкидывают русских на улицу (Руслан Осташко)
"Убийцам раздали медали": Скабеева задала неудобный вопрос Зеленскому ...
Главная / В мире

Эсминец «свободы»: ВМС США объяснили заход американского военного корабля в Чёрное море

24 февраля 2020, 15:09  •  108 • В мире
В ВМС США заявили, что американский эсминец Ross проводит в Чёрном море операцию, якобы способствующую созданию безопасной морской среды и обеспечению свободы судоходства. Корабль, оснащённый системами Aegis, прибыл в Чёрное море 23 февраля. В Госдуме заход эскадренного миноносца в акваторию Чёрного моря назвали дестабилизирующим фактором в регионе и пообещали принять соответствующие меры.
 
Эсминец ВМС США Ross Reuters © Yoruk Isik
 

В ВМС США сообщили, что американский эсминец с управляемым ракетным оружием (УРО) Ross прибыл в регион для проведения комплекса мероприятий «по обеспечению безопасности и укреплению региональной стабильности на море».

«Данным визитом мы последовательно укрепляем наши отношения с черноморскими партнёрами. Операции в Чёрном море имеют решающее значение для создания безопасной морской среды и обеспечения свободы судоходства», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

В пресс-службе ВМС добавили, что действия корабля в регионе укрепляют взаимодействие с партнёрами по НАТО, а также демонстрируют коллективную готовность к обеспечению безопасности в рамках операции «Атлантическая решимость».

Эсминец УРО Ross, оснащённый боевой информационно-управляющей системой Aegis, прибыл в Чёрное море 23 февраля. Это первый в 2020 году заход американского корабля в черноморскую акваторию.

В российском Национальном центре управления обороной сообщили, что корабли Черноморского флота следят за действиями эсминца.

Американцы хотят продемонстрировать силу, а также приверженность обязательствам по защите своих союзнических государств, отметил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

«Сегодня заход американского корабля очевидно является дестабилизирующим фактором в регионе, а не обеспечивает безопасность, как США это преподносят. Заход корабля вызывает напряжение, и, конечно же, в данном случае будут приниматься соответствующие меры. Мы взяли ситуацию под особый контроль», — рассказал он в беседе с RT.

Швыткин добавил, что частота заходов американских кораблей в Чёрное море говорит о проявлении нездорового интереса Соединённых Штатов к российским границам.

FILE PHOTOS: #USSRoss (DDG 71) began her transit into the Black Sea today, the first time a U.S. Navy ship has visited this year, continuing efforts to strengthen partnerships with our NATO allies. #MontreuxConvention#NavyPartnerships

Read More: https://t.co/xjvu26eVIfpic.twitter.com/Y8DegPHOT8

— U.S. Navy (@USNavy) February 23, 2020

Бывший командующий Черноморским флотом, советник начальника Генштаба ВС РФ адмирал Игорь Касатонов в беседе с RT назвал операцию эсминца обычной практикой США и НАТО.

«Западное побережье Чёрного моря находится под их контролем, у них функционирует противоракетная система в Румынии, в перспективе — в Болгарии. Это задача, близкая к боевой. Тем не менее американцы действуют в рамках международных морских правил, не нарушают законов и территориальных вод и, используя принцип открытого моря, плавают там, где можно», — рассказал он.

Эксперт добавил, что ситуация находится под контролем российского Черноморского флота, и подтвердил, что никакой угрозы для России она не представляет.

«Однако в таком случае всегда хочется сказать: «Для прогулок подальше выбрали бы закоулок», — добавил Касатонов.

«Естественно, мы в определённой мере недовольны всеми этими моментами. Но мы можем в равной степени провести плавание около их побережья. Это некая взаимная практика», — заключил он.

Согласно международной Конвенции Монтрё, военные корабли определённых классов (лёгкие надводные корабли, небольшие боевые суда и вспомогательные суда) нечерноморских государств в мирное время имеют право находиться в Чёрном море не более 21 суток. Общий тоннаж всех военных кораблей нечерноморских стран, одновременно присутствующих в акватории, не должен превышать 30 тыс. тонн, а количество — девяти единиц. При этом для отдельно взятого такого государства тоннаж не должен превышать двух третей общего тоннажа.  

В 2016 году генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс увеличивает своё присутствие в Черноморском регионе в связи с присоединением Крыма к России.

«Конечно, это влияет на всю обстановку в области безопасности в регионе Чёрного моря, поэтому мы уже укрепили наше присутствие в этом регионе», — утверждал он.

В свою очередь, Александр Грушко, занимавший тогда должность постпреда России при альянсе, заявил, что Москва сделает всё для того, чтобы Чёрное море не превратилось в «натовское озеро».

«На сегодняшний день НАТО пытается перенести конфронтационные схемы на акваторию Чёрного моря. Недавно президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что нельзя допустить превращения Чёрного моря в «российское озеро». Но в НАТО прекрасно понимают, что Чёрное море никогда не превратится в «натовское озеро», и мы примем все необходимые меры для того, чтобы нейтрализовать возможные угрозы и попытки силового давления на Россию с южного направления», — говорил он в интервью «Российской газете».

Стоит отметить, что в конце февраля глава Объединённой судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов сообщил, что в первом квартале текущего года Военно-морской флот России пополнится первым серийным многоцелевым сторожевым кораблём проекта 22350 «Адмирал флота Касатонов». До 2025 года ВМФ РФ должен получить в общей сложности шесть фрегатов проекта 22350. Сейчас «Северная верфь» строит «Адмирала Головко» и «Адмирала флота Советского Союза Исакова». В апреле прошлого года в присутствии президента России Владимира Путина на предприятии были заложены ещё два корабля — «Адмирал Амелько» и «Адмирал Чичагов».

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



108
Источник
Похожие новости
24 февраля 2020, 15:24
Разоблачение "героев Майдана" прикрыли "лживой пропагандой", на сцену вышли "тупые рожи" - Портнов
24 февраля 2020, 15:24
"Попытка доказать суверенитет над Крымом": В МИД прокомментировали морские претензии Украины
24 февраля 2020, 15:24
"Путин, прекрати!": Американцы призвали русских "держаться подальше" от своих выборов
24 февраля 2020, 15:09
Эсминец «свободы»: ВМС США объяснили заход американского военного корабля в Чёрное море
23 февраля 2020, 22:54
«Опасные образцы военной техники попадают к террористам»: в Кремле заявили о невыполнении Турцией обязательств по Сирии
24 февраля 2020, 08:54
"Идёт война...": В США сымитировали ядерный удар по России. Несмотря на предыдущие заявления
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
21 февраля 2020, 15:54
"Пришли, огребли и ушли". Как ВКС России остудили пыл Турции в Идлибе
22 февраля 2020, 03:09
«Здоровые люди эвакуировались в больную страну»: Что рассказывают украинцы, сидящие на карантине на Полтавщине
22 февраля 2020, 17:54
Путин отказал Эрдогану: Раздела Сирии не будет
23 февраля 2020, 19:54
"Соросята" занялись геноцидом: Экс-депутат Рады вынес приговор пенсиям украинцев
22 февраля 2020, 08:09
Турция попыталась сбить русский самолет в Сирии (Telegram. Обзор)
20 февраля 2020, 07:24
"Не позволим героизировать пособников Третьего рейха": Переименование проспектов в Киеве обернулось судом
17 февраля 2020, 17:39
Сухопутные силы России вошли в Идлиб, где их ждали 7000 бойцов Эрдогана
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.