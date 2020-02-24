Эсминец «свободы»: ВМС США объяснили заход американского военного корабля в Чёрное море

В ВМС США заявили, что американский эсминец Ross проводит в Чёрном море операцию, якобы способствующую созданию безопасной морской среды и обеспечению свободы судоходства. Корабль, оснащённый системами Aegis, прибыл в Чёрное море 23 февраля. В Госдуме заход эскадренного миноносца в акваторию Чёрного моря назвали дестабилизирующим фактором в регионе и пообещали принять соответствующие меры.

В ВМС США сообщили, что американский эсминец с управляемым ракетным оружием (УРО) Ross прибыл в регион для проведения комплекса мероприятий «по обеспечению безопасности и укреплению региональной стабильности на море».

«Данным визитом мы последовательно укрепляем наши отношения с черноморскими партнёрами. Операции в Чёрном море имеют решающее значение для создания безопасной морской среды и обеспечения свободы судоходства», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

В пресс-службе ВМС добавили, что действия корабля в регионе укрепляют взаимодействие с партнёрами по НАТО, а также демонстрируют коллективную готовность к обеспечению безопасности в рамках операции «Атлантическая решимость».

Эсминец УРО Ross, оснащённый боевой информационно-управляющей системой Aegis, прибыл в Чёрное море 23 февраля. Это первый в 2020 году заход американского корабля в черноморскую акваторию.

В российском Национальном центре управления обороной сообщили, что корабли Черноморского флота следят за действиями эсминца.

Американцы хотят продемонстрировать силу, а также приверженность обязательствам по защите своих союзнических государств, отметил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

«Сегодня заход американского корабля очевидно является дестабилизирующим фактором в регионе, а не обеспечивает безопасность, как США это преподносят. Заход корабля вызывает напряжение, и, конечно же, в данном случае будут приниматься соответствующие меры. Мы взяли ситуацию под особый контроль», — рассказал он в беседе с RT.

Швыткин добавил, что частота заходов американских кораблей в Чёрное море говорит о проявлении нездорового интереса Соединённых Штатов к российским границам.

FILE PHOTOS: #USSRoss (DDG 71) began her transit into the Black Sea today, the first time a U.S. Navy ship has visited this year, continuing efforts to strengthen partnerships with our NATO allies. #MontreuxConvention#NavyPartnerships



Read More: https://t.co/xjvu26eVIfpic.twitter.com/Y8DegPHOT8 — U.S. Navy (@USNavy) February 23, 2020

Бывший командующий Черноморским флотом, советник начальника Генштаба ВС РФ адмирал Игорь Касатонов в беседе с RT назвал операцию эсминца обычной практикой США и НАТО.

«Западное побережье Чёрного моря находится под их контролем, у них функционирует противоракетная система в Румынии, в перспективе — в Болгарии. Это задача, близкая к боевой. Тем не менее американцы действуют в рамках международных морских правил, не нарушают законов и территориальных вод и, используя принцип открытого моря, плавают там, где можно», — рассказал он.

Эксперт добавил, что ситуация находится под контролем российского Черноморского флота, и подтвердил, что никакой угрозы для России она не представляет.

«Однако в таком случае всегда хочется сказать: «Для прогулок подальше выбрали бы закоулок», — добавил Касатонов.

«Естественно, мы в определённой мере недовольны всеми этими моментами. Но мы можем в равной степени провести плавание около их побережья. Это некая взаимная практика», — заключил он.

Согласно международной Конвенции Монтрё, военные корабли определённых классов (лёгкие надводные корабли, небольшие боевые суда и вспомогательные суда) нечерноморских государств в мирное время имеют право находиться в Чёрном море не более 21 суток. Общий тоннаж всех военных кораблей нечерноморских стран, одновременно присутствующих в акватории, не должен превышать 30 тыс. тонн, а количество — девяти единиц. При этом для отдельно взятого такого государства тоннаж не должен превышать двух третей общего тоннажа.

В 2016 году генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс увеличивает своё присутствие в Черноморском регионе в связи с присоединением Крыма к России.

«Конечно, это влияет на всю обстановку в области безопасности в регионе Чёрного моря, поэтому мы уже укрепили наше присутствие в этом регионе», — утверждал он.

В свою очередь, Александр Грушко, занимавший тогда должность постпреда России при альянсе, заявил, что Москва сделает всё для того, чтобы Чёрное море не превратилось в «натовское озеро».

«На сегодняшний день НАТО пытается перенести конфронтационные схемы на акваторию Чёрного моря. Недавно президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что нельзя допустить превращения Чёрного моря в «российское озеро». Но в НАТО прекрасно понимают, что Чёрное море никогда не превратится в «натовское озеро», и мы примем все необходимые меры для того, чтобы нейтрализовать возможные угрозы и попытки силового давления на Россию с южного направления», — говорил он в интервью «Российской газете».

Стоит отметить, что в конце февраля глава Объединённой судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов сообщил, что в первом квартале текущего года Военно-морской флот России пополнится первым серийным многоцелевым сторожевым кораблём проекта 22350 «Адмирал флота Касатонов». До 2025 года ВМФ РФ должен получить в общей сложности шесть фрегатов проекта 22350. Сейчас «Северная верфь» строит «Адмирала Головко» и «Адмирала флота Советского Союза Исакова». В апреле прошлого года в присутствии президента России Владимира Путина на предприятии были заложены ещё два корабля — «Адмирал Амелько» и «Адмирал Чичагов».