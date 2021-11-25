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Эсминец США зашёл в Чёрное море для "работы с партнёрами". Корабль уже взяли на прицел

25 ноября 2021, 21:05  •  128 • Политика
Эсминец ВМС США зашёл в акваторию Чёрного моря. Заявленная цель визита - "работа с партнёрами". Русские уже взяли на прицел американский корабль.
Эсминец Arleigh Burke вошёл в Чёрное море, сообщает Шестой флот ВМС США.
USS Arleigh Burke (DDG 51) вошёл в Чёрное море, чтобы работать с нашими союзниками и партнёрами НАТО в регионе!
- пишет пресс-служба флота в Twitter, выставляя хештеги "Сила для мира" и "Вместе сильнее".
Скриншот:Twitter/@USNavyEurope
Национальный центр управления обороной России уже заявил, что Черноморский флот приступил к слежению за действиями эсминца.
Отметим, что американские корабли находятся в Чёрном море практически на постоянной основе. Из-за ограничений Конвенции Монтрё Пентагон вынужден постоянно менять суда, поскольку время пребывания в Чёрном море строго ограничено. Но ротация боевых кораблей позволяет постоянно поддерживать своё военное присутствие в Черноморском регионе.
Совсем недавно - 15 ноября - флагман Шестого флота Mount Whitney покинул воды Чёрного моря после завершения учений. Таким образом, США демонстрируют России свою поддержку Украине, которая лишена флота как такового.

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