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Эсминец США в Чёрном море русские встретили "по традиции"

12 июня 2021, 00:35  •  85 • В мире
В Национальном центре управления обороной заявили, что в акваторию Чёрного моря вошёл эсминец США "Лабун".
В воды Чёрного моря в пятницу, 11 июня, зашёл американский эсминец "Лабун" типа "Арли Берк". По информации шестого флота США, миссия военного корабля - операции по обеспечению безопасности на море. На вооружении данного судна имеются ракеты "Гарпун" и "Томагавк".
Русские "по традиции" встретили иностранное судно в черноморской акватории - установлено наблюдение за кораблём.
В Национальном центре управления обороной уточнили, что контроль за действиями эсминца ведут силы Черноморского флота.
Американские корабли периодически курсируют в черноморской акватории. Так, в январе туда заходили два эсминца - "Портер" и "Дональд Кук", в НАТО объясняли это "наращиванием военной мощи" России, передаёт РИА Новости.

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