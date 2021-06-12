|
Эсминец США в Чёрном море русские встретили "по традиции"
12 июня 2021, 00:35 • 85 • В мире
В Национальном центре управления обороной заявили, что в акваторию Чёрного моря вошёл эсминец США "Лабун".
В воды Чёрного моря в пятницу, 11 июня, зашёл американский эсминец "Лабун" типа "Арли Берк". По информации шестого флота США, миссия военного корабля - операции по обеспечению безопасности на море. На вооружении данного судна имеются ракеты "Гарпун" и "Томагавк".
Русские "по традиции" встретили иностранное судно в черноморской акватории - установлено наблюдение за кораблём.
В Национальном центре управления обороной уточнили, что контроль за действиями эсминца ведут силы Черноморского флота.
Американские корабли периодически курсируют в черноморской акватории. Так, в январе туда заходили два эсминца - "Портер" и "Дональд Кук", в НАТО объясняли это "наращиванием военной мощи" России, передаёт РИА Новости.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
85
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
10 июня 2021, 08:15
|
09 июня 2021, 23:05
|
07 июня 2021, 05:05
|
10 июня 2021, 10:05
|
10 июня 2021, 10:05
|
10 июня 2021, 02:45
|
08 июня 2021, 04:55