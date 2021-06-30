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Эсминец США прёт на Крым со скоростью 23 узла - Коц
30 июня 2021, 02:15 • 126 • Политика
Американский ракетный эсминец Ross со скоростью 23 узла приближается к Крыму. Возможно повторение провокации с нарушением границы.
Ракетный эсминец США Ross в эти минуты со скоростью 23 узла приближается к Крыму. Об этом сообщил военкор Александр Коц, со ссылкой на портал по отслеживанию маршрутов кораблей MarineTraffic.
Есть вероятность, что американский эсминец попытается повторить провокацию британского военного корабля Defender, который без разрешения проник в территориальные воды России вблизи Крыма. Судно изгнано из русских вод предупредительным огнём. Инцидент случился 23 июня.
- написал Александр Коц в своём Telegram-канале и приложил соответствующий скриншот.
Напомним, что ранее повторение провокации не исключил украинский генерал Игорь Романенко. Он призвал корабли НАТО пройти у берегов Крыма.
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