Эсминец США прёт на Крым со скоростью 23 узла - Коц

Американский ракетный эсминец Ross со скоростью 23 узла приближается к Крыму. Возможно повторение провокации с нарушением границы.

Ракетный эсминец США Ross в эти минуты со скоростью 23 узла приближается к Крыму. Об этом сообщил военкор Александр Коц, со ссылкой на портал по отслеживанию маршрутов кораблей MarineTraffic.

Есть вероятность, что американский эсминец попытается повторить провокацию британского военного корабля Defender, который без разрешения проник в территориальные воды России вблизи Крыма. Судно изгнано из русских вод предупредительным огнём. Инцидент случился 23 июня.

Американский эсминец Ross, который в эти минуты приближается к Крыму, сопровождает неопознанный корабль. Вероятно, российские пограничники или военные,

- написал Александр Коц в своём Telegram-канале и приложил соответствующий скриншот.

Напомним, что ранее повторение провокации не исключил украинский генерал Игорь Романенко. Он призвал корабли НАТО пройти у берегов Крыма.