Эсминец США на подходе к Крыму: Американцам пришлось через фото отводить подозрения

Американцам пришлось делать стоп-кадры с камер видеонаблюдения в порту Одессы и выкладывать фото в Twitter, чтобы отвести подозрения от своего эсминца Ross после того, как в трекере "Марин Трафик" появился его провокационный маршрут в сторону Крыма.

Ранее в соцсетях со ссылкой на трекер "Марин Трафик" появились сообщения о том, что "американский ракетный эсминец Ross в эти минуты со скоростью 23 узла приближается к Крыму". На это, в частности, обнародовав скриншот с трекера, обратил внимание военный корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц.

Позже журналист поместил ещё один скриншот с того же трекера, указав на траекторию эсминца США: якобы тот сначала дерзко шёл к крымским берегам, а после резко отвернул в сторону.

Однако веб-камера в порту Одессы, заметил Коц, давала иное изображение - она показывала, что Ross находится там.

"Кто-то сфальсифицировал его AIS в трекере "Марин Трафик"?" - предположил военкор.

Отводить от себя подозрения пришлось и самим американцам. В официальном Twitter военных учений Sea Вreeze - 2021 было опубликовано два стоп-кадра с веб-камер, судя по которым эсминец находился в одесском порту.

Любопытный момент: обычно военные США размещают в соцсетях фото и видео происшествий, бросаясь голословными обвинениями в адрес русских коллег. Однако на этот раз, похоже, решили сделать исключение, отведя таким образом от себя подозрения о ночном подходе к Крыму.

"Несмотря на недавние сообщения, USSRoss ВМС США находится в порту Одессы для поддержки учений Sea Breeze", - говорится в сообщении.

Фото: скриншот twitter.com/ExSeaBreeze.

Впрочем, интернет-пользователи явно не удовлетворились картинкой с веб-камер и в своих комментариях под постом вообще советуют американскому эсминцу убираться и оставить Россию в покое.

"Убирайся оттуда и оставь Россию в покое. Признайтесь, Украина - это задний двор России. Киев никогда не возьмёт Крым", - написал под твитом Lord_Wagner @Akhorus3, посоветовав "принять это".

"Прекрати. Прямо сейчас. И иди домой", - рекомендует @cryptoma10ne.