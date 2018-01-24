Если завтра война, не готова страна • 112 • Война



Анализ реальности, в которой мы существуем, позволяет оценить ее как состояние войны. Она ведется против нас в экономике, образовании, науке, культуре, даже в сфере национальной кадровой политики при глобальном цивилизационном и вооруженном противостоянии совокупного Запада (НАТО – США). Готовность страны и населения к защите Отечества становится важнейшим критерием безопасности.



Война с Россией еще не переведена в фазу открытой вооруженной борьбы и на нашу территорию. Тем не менее Соединенные Штаты целенаправленно и планомерно готовятся – достаточно назвать Украину, Польшу, Прибалтику, внутреннюю «пятую колонну», которая поддерживается извне и занимает серьезные позиции в нашей экономике, образовании, науке, культуре. О многом говорит новая Стратегия национальной безопасности США («Отношения устрашения»).





Вернуть всевобуч



В России механизмы управления страной в войне формируются медленно и невнятно, мобилизационная составляющая детально не разработана, сферы патриотического воспитания и подготовки населения к защите Отечества бесхозны и малоэффективны.



Справедливости ради скажем, что в последние годы на этом направлении хоть что-то делается. Но современная геополитическая обстановка требует принципиально другого качества Вооруженных Сил, а главное – нового уровня подготовки граждан к защите Отечества, поскольку войны, как говорил классик, ведутся не армиями, а народами.



Представляется очевидным, что один год действительной службы не позволяет формировать резервы нужной квалификации и в требуемом количестве. Сокращение двухлетнего срока было важным в 90-х – начале 2000-х. Таким образом решались многие вопросы, в том числе борьбы с дедовщиной. Но сегодня вызовы времени требуют иметь систему подготовки военно-обученных резервистов помимо Вооруженных Сил – автономную, выстроенную под выполнение государственного заказа и находящуюся под контролем высшего руководства. Другими словами, армия должна получать подготовленных призывников, а страна – иметь грамотный и достаточный мобрезерв. Ведь исход войны зависит не от количества танков, а от духа и сплоченности нации, эффективности управления ею в вооруженном противостоянии, готовности населения к защите Отечества, общего уровня военной выучки большинства.



90 лет назад в стране был создан ОСОАВИАХИМ – общественная организация для целенаправленного решения задач патриотического воспитания, ставшая компетентным лидером. Сегодня эту роль призван выполнять ДОСААФ России. Но для полноценного возрождения организации необходимы соответствующее мобилизационное задание и государственный заказ.



В первую очередь требуется четко определить цели «Национальной стратегии развития и безопасности России на период до 2050 года» и до конца XXI века. Они должны найти официальное выражение не только в вышеназванном документе, но и в Военной доктрине, Плане обороны страны. После чего стать основой прикладных стратегий всех министерств и ведомств.



«В сфере подготовки населения страны работа ведется без напряжения и должного качества, – констатирует президент Коллегии военных экспертов России, кандидат политических наук, генерал-майор в отставке Александр Владимиров. – Например, после ликвидации Росвоенцентра Росмолодежь, головной исполнитель Государственной программы патриотического воспитания, уже изъяла из своих функций и сферы ответственности работу с ветеранами, что ведет к утрате преемственности поколений». Как считает Владимиров, Росмолодежь по определению, составу и направленности деятельности не должна руководить патриотическим воспитанием. Однако предложение Коллегии военных экспертов о включении в состав правительства Министерства по делам ветеранов, которое должно решать эти вопросы, пока невостребованно. Хотя еще в 2010 году Владимир Путин, указав на растущие угрозы национальной безопасности, определил необходимость создания Федеральной системы подготовки населения к военной службе («Концепция Федеральной системы подготовки граждан Российской Федерации к военной службе на период до 2020 года»). Итоги российской операции в Сирии: анализ западных аналитиков



Повторим: более семи лет назад предложена практическая модель всевобуча при ведущей роли ДОСААФ. Так что мешает?



Во-первых, ДОСААФ выведен из системы субъектов национальной обороны и лишен мобилизационного задания, не определены главный субъект подготовки граждан к военной службе и военно-патриотического воспитания, разработчик и исполнитель государственных программ в этой области, отсутствуют показатели и критерии эффективности работы элементов системы. Во-вторых, потребность в военно-обученном резерве государства и армии не оформлена в обязательный к исполнению госзаказ, не создана правовая и экономическая база эффективного функционирования элементов системы. К тому же ежегодно снижается финансирование.



Добавим, что наша школа исключает практическую возможность качественного обучения учащихся по предметам и программам подготовки к защите Отечества и такой задачи перед собой не ставит. Гражданское образование не дает навыков даже по таким массовым военно-учетным специальностям, как стрелок – старший стрелок, гранатометчик, санитар, радист, войсковой разведчик, оператор дрона и т. д. Учебная инфраструктура и материальная база ДОСААФ требуют серьезного обновления.



Одним из заинтересованных ведомств априори является Министерство обороны.



«Но МО РФ пока не разработало перечень обязательных и конкретных требований, нормативов и практических навыков, которыми обязан овладеть каждый учащийся к окончанию учреждений общего (специального, кадетского) среднего и высшего образования после прохождения курсов обязательного предмета «Основы военной подготовки» и «Курса молодого бойца», – считает Владимиров. – Не определено и финансовое обеспечение.



Главный по мобилизации



Всеобщая подготовка населения к защите Отечества должна опираться на исторические традиции, способность к национальной мобилизации. Целесообразно восстановление института военных округов в прежней стратегической нарезке, в функциональной связке с территориальной обороной и ДОСААФ. Надо решить вопрос предназначения объектов его инфраструктуры в угрожаемый период как центров сбора, распределения и подготовки местных мобресурсов.



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В руководстве Вооруженных Сил РФ потребуется назначить ответственного за взаимодействие, постановку задач, определение мобилизационного задания и формирование госзаказа для ДОСААФ. В советское время таким человеком являлся главком Сухопутных войск. Сегодня эти вопросы могут быть поручены одному из заместителей министра обороны России.



Следует вменить в обязанность главкомов видов и родов войск ВС РФ, национальной гвардии, других силовых структур разрабатывать перечни необходимых в боевых действиях ВУС для овладения ими в системе ДОСААФ. А через ГОМУ ГШ ВС РФ оформлять заявку в виде госзаказа и мобилизационного задания. Головным в этой комплексной работе должен по определению быть Генеральный штаб ВС РФ.



Очень ценен опыт взаимодействия частей регулярной армии Сирии и наших военных советников с местными вооруженными формированиями, племенами, командирами и неформальными вождями. Сегодня эти вопросы могут и должны учитываться в практике боевой и оперативной подготовки. В ходе КШУ, войсковых учений оперативного и стратегического уровня отрабатывать не только мобилизационное развертывание, но и территориальную оборону, взаимодействие с органами государственной власти, населением. Аналогичные задачи должны ставиться перед национальной гвардией, МВД, администрациями субъектов РФ. Эрдоган начал войну в Сирии



Во всех образовательных учреждениях госслужбы необходимы штатные кафедры (потоки, центры, курсы) военной подготовки. А в системе кадетского образования РФ основного типа (СВУ, НВМУ, ПКУ, КК Минобороны, Росгвардии, МВД, ФСБ с семилетним циклом) – изучать предмет «Основы военной подготовки» с выдачей выпускникам удостоверений уровня младшего командира – сержанта. Там, где нет полного пансиона, готовить учащихся к защите Отечества на уровне «Курса молодого бойца».



«Эти предложения внесены Минобороны России, вписаны в Концепцию кадетского образования, продекларированы на выездном заседании Межведомственного совета Минобрнауки России по кадетскому образованию (13 ноября 2017 год), – поясняет генерал-майор Владимиров. – Мы считаем, что учредители учебных заведений, являющиеся заказчиками профильного образования, могут и сами определить необходимый уровень общей военной подготовки воспитанников, организовать ее совместно с ДОСААФ, местными воинскими частями. Что послужит основанием для получения звания, причем не обязательно лейтенанта запаса. Можно готовить и прапорщиков, сержантов.



Военные кафедры (центры) должны стать частью всех учреждений высшего общего и среднего профессионального образования, например, в Государственном университете управления, Московском государственном университете технологии и управления им. Разумовского, где военных кафедр пока нет.



Очевидно, что чем серьезнее внимание государства, чем больше военных кафедр и центров в системе национального образования, тем масштабнее охват населения подготовкой к защите Отечества, предметнее патриотическая самоидентификация.



Необходимо, чтобы руководство Минобороны заслушало руководителей ДОСААФ, их предложения по повышению статуса организации, поддержало подготовленный проект ФЗ «О допризывной и вневойсковой подготовке граждан Российской Федерации». Бунт ВСУ



По большому счету надо уже сейчас формировать новую модель мобилизационной готовности страны. Это потребует включения в уставы всех экономических структур (государственных и негосударственных) обязательного «мобилизационного» раздела, формирования в их структуре мобподразделений (департаменты, отделы, группы). Нужно рассмотреть возможность возвращения института прикомандирования военнослужащих (военная приемка, полевые учреждения Госбанка в соединениях, штаты ДОСААФ России, военные кафедры гражданских вузов, учреждения и организации, выполняющие ГОЗ, и пр.). Все это обеспечит общую боевую устойчивость России, выживание населения и государственной власти при наступлении самых неблагоприятных условий войны и стихийных бедствий.



Без права на раскачку



Не менее важны вопросы объединения и разделения полномочий в Вооруженных Силах РФ. Признание факта ведущейся против России войны требует перехода к государственной практике планово-мобилизационных действий, повышает личную ответственность командиров и госслужащих за качество принимаемых решений. В КНР, например, с 1 января 2018 года внутренние войска (вооруженная народная милиция) переподчинены единому высшему органу управления страной – Военному совету ЦК КПК (он же Центральный военный совет).



Сегодня армия и Росгвардия имеют разные полномочия. МЧС вообще отделено от решения военно-политических задач. Совбез – совещательный орган при президенте РФ – функции Военного совета исполнять не может. Национальный центр управления обороной РФ наделен информационными и координационными функциями опять же по обеспечению безопасности, но не по управлению войной. А стране нужен единый орган по примеру Ставки Верховного главнокомандования времен Великой Отечественной. Армии – подготовленный мобилизационный резерв. Обществу – всесторонне обеспеченная национальная система гражданской обороны. Все это может совместить Государственный комитет обороны (ГКО) – орган, управляющий всей страной (Вооруженными Силами, фронтом и тылом, народным хозяйством, населением, территориями). Новая военная стратегия США – противостояние Китаю и России



Особой проработки потребуют экономические вопросы. Как страна будет переходить к плановому хозяйствованию (расчетный год войны), к автаркии и самообеспечению (в условиях вынужденной изоляции и блокады)? В каких документах это определено? Какими должны быть мобилизационное право, мобзадания, планы на расчетные годы войны? Насколько возможна и необходима в таких случаях национализация (в целях экономического единоначалия) крупной частной собственности (прекращение выплат дивидендов акционерам, деятельности советов директоров и пр.)? Каким, наконец, будут денежное обращение в воюющей стране, централизованный учет и нормативное распределение материальных ресурсов? Все это требует тщательной проработки.



Коллегия военных экспертов России предлагает:



1. Подготовить обсуждение вопроса на специальном заседании Совета безопасности РФ.



2. Создать рабочую группу в СБ РФ с включением в нее представителей министерств, ведомств и общественных организаций.



3. Сделать аналитическое исследование и экспертный доклад по правовым и ведомственным актам о подготовке населения к защите Отечества и его патриотическому воспитанию.



4. Провести ряд специальных (закрытых) слушаний по предлагаемой тематике в Государственной думе и Совете Федерации.



5. Подготовить заседание Госсовета РФ по данной проблеме.



6. Выработать единые взгляды по существу поднимаемых вопросов с закреплением в национальном праве – законах и других нормативных актах, в основных документах национального стратегического целеполагания.



7. Провести стратегические игры и КШУ по поднимаемым темам.



Воплощение данных предложений поможет определить новую модель мобилизационной компоненты национальной обороны России. Времени на раскачку может и не быть – его не дадут нам наши заклятые друзья. Анализ реальности, в которой мы существуем, позволяет оценить ее как состояние войны. Она ведется против нас в экономике, образовании, науке, культуре, даже в сфере национальной кадровой политики при глобальном цивилизационном и вооруженном противостоянии совокупного Запада (НАТО – США). Готовность страны и населения к защите Отечества становится важнейшим критерием безопасности.Война с Россией еще не переведена в фазу открытой вооруженной борьбы и на нашу территорию. Тем не менее Соединенные Штаты целенаправленно и планомерно готовятся – достаточно назвать Украину, Польшу, Прибалтику, внутреннюю «пятую колонну», которая поддерживается извне и занимает серьезные позиции в нашей экономике, образовании, науке, культуре. О многом говорит новая Стратегия национальной безопасности США («Отношения устрашения»).В России механизмы управления страной в войне формируются медленно и невнятно, мобилизационная составляющая детально не разработана, сферы патриотического воспитания и подготовки населения к защите Отечества бесхозны и малоэффективны.Справедливости ради скажем, что в последние годы на этом направлении хоть что-то делается. Но современная геополитическая обстановка требует принципиально другого качества Вооруженных Сил, а главное – нового уровня подготовки граждан к защите Отечества, поскольку войны, как говорил классик, ведутся не армиями, а народами.Представляется очевидным, что один год действительной службы не позволяет формировать резервы нужной квалификации и в требуемом количестве. Сокращение двухлетнего срока было важным в 90-х – начале 2000-х. Таким образом решались многие вопросы, в том числе борьбы с дедовщиной. Но сегодня вызовы времени требуют иметь систему подготовки военно-обученных резервистов помимо Вооруженных Сил – автономную, выстроенную под выполнение государственного заказа и находящуюся под контролем высшего руководства. Другими словами, армия должна получать подготовленных призывников, а страна – иметь грамотный и достаточный мобрезерв. Ведь исход войны зависит не от количества танков, а от духа и сплоченности нации, эффективности управления ею в вооруженном противостоянии, готовности населения к защите Отечества, общего уровня военной выучки большинства.90 лет назад в стране был создан ОСОАВИАХИМ – общественная организация для целенаправленного решения задач патриотического воспитания, ставшая компетентным лидером. Сегодня эту роль призван выполнять ДОСААФ России. Но для полноценного возрождения организации необходимы соответствующее мобилизационное задание и государственный заказ.В первую очередь требуется четко определить цели «Национальной стратегии развития и безопасности России на период до 2050 года» и до конца XXI века. Они должны найти официальное выражение не только в вышеназванном документе, но и в Военной доктрине, Плане обороны страны. После чего стать основой прикладных стратегий всех министерств и ведомств.«В сфере подготовки населения страны работа ведется без напряжения и должного качества, – констатирует президент Коллегии военных экспертов России, кандидат политических наук, генерал-майор в отставке Александр Владимиров. – Например, после ликвидации Росвоенцентра Росмолодежь, головной исполнитель Государственной программы патриотического воспитания, уже изъяла из своих функций и сферы ответственности работу с ветеранами, что ведет к утрате преемственности поколений». Как считает Владимиров, Росмолодежь по определению, составу и направленности деятельности не должна руководить патриотическим воспитанием. Однако предложение Коллегии военных экспертов о включении в состав правительства Министерства по делам ветеранов, которое должно решать эти вопросы, пока невостребованно. Хотя еще в 2010 году Владимир Путин, указав на растущие угрозы национальной безопасности, определил необходимость создания Федеральной системы подготовки населения к военной службе («Концепция Федеральной системы подготовки граждан Российской Федерации к военной службе на период до 2020 года»).Повторим: более семи лет назад предложена практическая модель всевобуча при ведущей роли ДОСААФ. Так что мешает?Во-первых, ДОСААФ выведен из системы субъектов национальной обороны и лишен мобилизационного задания, не определены главный субъект подготовки граждан к военной службе и военно-патриотического воспитания, разработчик и исполнитель государственных программ в этой области, отсутствуют показатели и критерии эффективности работы элементов системы. Во-вторых, потребность в военно-обученном резерве государства и армии не оформлена в обязательный к исполнению госзаказ, не создана правовая и экономическая база эффективного функционирования элементов системы. К тому же ежегодно снижается финансирование.Добавим, что наша школа исключает практическую возможность качественного обучения учащихся по предметам и программам подготовки к защите Отечества и такой задачи перед собой не ставит. Гражданское образование не дает навыков даже по таким массовым военно-учетным специальностям, как стрелок – старший стрелок, гранатометчик, санитар, радист, войсковой разведчик, оператор дрона и т. д. Учебная инфраструктура и материальная база ДОСААФ требуют серьезного обновления.Одним из заинтересованных ведомств априори является Министерство обороны.«Но МО РФ пока не разработало перечень обязательных и конкретных требований, нормативов и практических навыков, которыми обязан овладеть каждый учащийся к окончанию учреждений общего (специального, кадетского) среднего и высшего образования после прохождения курсов обязательного предмета «Основы военной подготовки» и «Курса молодого бойца», – считает Владимиров. – Не определено и финансовое обеспечение.Всеобщая подготовка населения к защите Отечества должна опираться на исторические традиции, способность к национальной мобилизации. Целесообразно восстановление института военных округов в прежней стратегической нарезке, в функциональной связке с территориальной обороной и ДОСААФ. Надо решить вопрос предназначения объектов его инфраструктуры в угрожаемый период как центров сбора, распределения и подготовки местных мобресурсов.Важно вернуть военным комиссариатам всех уровней профессиональную составляющую (в том числе современные средства связи), способность к ведению учета военнообязанных и специалистов по ВУС, формированию автомобильных колонн, маршевых рот и т. д. Что в условиях отсутствия института обязательной прописки и постановки на учет сегодня пока проблематично, даже невозможно.В руководстве Вооруженных Сил РФ потребуется назначить ответственного за взаимодействие, постановку задач, определение мобилизационного задания и формирование госзаказа для ДОСААФ. В советское время таким человеком являлся главком Сухопутных войск. Сегодня эти вопросы могут быть поручены одному из заместителей министра обороны России.Следует вменить в обязанность главкомов видов и родов войск ВС РФ, национальной гвардии, других силовых структур разрабатывать перечни необходимых в боевых действиях ВУС для овладения ими в системе ДОСААФ. А через ГОМУ ГШ ВС РФ оформлять заявку в виде госзаказа и мобилизационного задания. Головным в этой комплексной работе должен по определению быть Генеральный штаб ВС РФ.Очень ценен опыт взаимодействия частей регулярной армии Сирии и наших военных советников с местными вооруженными формированиями, племенами, командирами и неформальными вождями. Сегодня эти вопросы могут и должны учитываться в практике боевой и оперативной подготовки. В ходе КШУ, войсковых учений оперативного и стратегического уровня отрабатывать не только мобилизационное развертывание, но и территориальную оборону, взаимодействие с органами государственной власти, населением. Аналогичные задачи должны ставиться перед национальной гвардией, МВД, администрациями субъектов РФ.Во всех образовательных учреждениях госслужбы необходимы штатные кафедры (потоки, центры, курсы) военной подготовки. А в системе кадетского образования РФ основного типа (СВУ, НВМУ, ПКУ, КК Минобороны, Росгвардии, МВД, ФСБ с семилетним циклом) – изучать предмет «Основы военной подготовки» с выдачей выпускникам удостоверений уровня младшего командира – сержанта. Там, где нет полного пансиона, готовить учащихся к защите Отечества на уровне «Курса молодого бойца».«Эти предложения внесены Минобороны России, вписаны в Концепцию кадетского образования, продекларированы на выездном заседании Межведомственного совета Минобрнауки России по кадетскому образованию (13 ноября 2017 год), – поясняет генерал-майор Владимиров. – Мы считаем, что учредители учебных заведений, являющиеся заказчиками профильного образования, могут и сами определить необходимый уровень общей военной подготовки воспитанников, организовать ее совместно с ДОСААФ, местными воинскими частями. Что послужит основанием для получения звания, причем не обязательно лейтенанта запаса. Можно готовить и прапорщиков, сержантов.Военные кафедры (центры) должны стать частью всех учреждений высшего общего и среднего профессионального образования, например, в Государственном университете управления, Московском государственном университете технологии и управления им. Разумовского, где военных кафедр пока нет.Очевидно, что чем серьезнее внимание государства, чем больше военных кафедр и центров в системе национального образования, тем масштабнее охват населения подготовкой к защите Отечества, предметнее патриотическая самоидентификация.Необходимо, чтобы руководство Минобороны заслушало руководителей ДОСААФ, их предложения по повышению статуса организации, поддержало подготовленный проект ФЗ «О допризывной и вневойсковой подготовке граждан Российской Федерации».По большому счету надо уже сейчас формировать новую модель мобилизационной готовности страны. Это потребует включения в уставы всех экономических структур (государственных и негосударственных) обязательного «мобилизационного» раздела, формирования в их структуре мобподразделений (департаменты, отделы, группы). Нужно рассмотреть возможность возвращения института прикомандирования военнослужащих (военная приемка, полевые учреждения Госбанка в соединениях, штаты ДОСААФ России, военные кафедры гражданских вузов, учреждения и организации, выполняющие ГОЗ, и пр.). Все это обеспечит общую боевую устойчивость России, выживание населения и государственной власти при наступлении самых неблагоприятных условий войны и стихийных бедствий.Не менее важны вопросы объединения и разделения полномочий в Вооруженных Силах РФ. Признание факта ведущейся против России войны требует перехода к государственной практике планово-мобилизационных действий, повышает личную ответственность командиров и госслужащих за качество принимаемых решений. В КНР, например, с 1 января 2018 года внутренние войска (вооруженная народная милиция) переподчинены единому высшему органу управления страной – Военному совету ЦК КПК (он же Центральный военный совет).Сегодня армия и Росгвардия имеют разные полномочия. МЧС вообще отделено от решения военно-политических задач. Совбез – совещательный орган при президенте РФ – функции Военного совета исполнять не может. Национальный центр управления обороной РФ наделен информационными и координационными функциями опять же по обеспечению безопасности, но не по управлению войной. А стране нужен единый орган по примеру Ставки Верховного главнокомандования времен Великой Отечественной. Армии – подготовленный мобилизационный резерв. Обществу – всесторонне обеспеченная национальная система гражданской обороны. Все это может совместить Государственный комитет обороны (ГКО) – орган, управляющий всей страной (Вооруженными Силами, фронтом и тылом, народным хозяйством, населением, территориями).Особой проработки потребуют экономические вопросы. Как страна будет переходить к плановому хозяйствованию (расчетный год войны), к автаркии и самообеспечению (в условиях вынужденной изоляции и блокады)? В каких документах это определено? Какими должны быть мобилизационное право, мобзадания, планы на расчетные годы войны? Насколько возможна и необходима в таких случаях национализация (в целях экономического единоначалия) крупной частной собственности (прекращение выплат дивидендов акционерам, деятельности советов директоров и пр.)? Каким, наконец, будут денежное обращение в воюющей стране, централизованный учет и нормативное распределение материальных ресурсов? Все это требует тщательной проработки.Коллегия военных экспертов России предлагает:1. Подготовить обсуждение вопроса на специальном заседании Совета безопасности РФ.2. Создать рабочую группу в СБ РФ с включением в нее представителей министерств, ведомств и общественных организаций.3. Сделать аналитическое исследование и экспертный доклад по правовым и ведомственным актам о подготовке населения к защите Отечества и его патриотическому воспитанию.4. Провести ряд специальных (закрытых) слушаний по предлагаемой тематике в Государственной думе и Совете Федерации.5. Подготовить заседание Госсовета РФ по данной проблеме.6. Выработать единые взгляды по существу поднимаемых вопросов с закреплением в национальном праве – законах и других нормативных актах, в основных документах национального стратегического целеполагания.7. Провести стратегические игры и КШУ по поднимаемым темам.Воплощение данных предложений поможет определить новую модель мобилизационной компоненты национальной обороны России. Времени на раскачку может и не быть – его не дадут нам наши заклятые друзья. Автор: Фаличев Олег Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники 112 Источник Похожие новости Российский Калининград подвергается ползучей символической германизации Бунт ВСУ Курды ответили Турции огнем

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