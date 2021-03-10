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Если завтра война. Эстония не хочет заключать с Россией договор о границе и требует "Кемску волость"

10 марта 2021, 16:05  •  87 • В мире
Эстония – страна НАТО, она не хочет заключать с Россией договор о границах. На претензии Эстонии к России можно было бы махнуть рукой – а можно спросить себя, не станут ли они однажды предлогом для настоящей войны.
У НАТО есть повод для войны с Россией. Эстонии, одной из стран-членов альянса, постоянной участнице военных учений, "заточенных" против России (последние такие учения прошли в марте 2021 года), не нужен новый договор о границе. Заявивший об этом спикер местного парламента Хенн Пыллуаас обосновал своё мнение тем, что между двумя странами действует Тартуский мирный договор, а в нём, мол, подлинная линия границы указана.
Тартуский мирный договор, закреплённый в нашей Конституции, согласно международному праву, действует и по сей день. Действует и установленная в нём государственная граница, вне зависимости от того, что Россия по-прежнему занимает Печоры и территории вблизи Нарвы, – объявил спикер. – У нас нет какой-либо необходимости, уже не говоря об обязанности, заключать с Россией, относящейся к нам с неприкрытой враждебностью, новый, идущий на уступки и вероломный договор о границе.
В этих словах прямо клокочут бесконечные красоты – что политики, что дипломатии. Оказывается, можно и так: вставил в свою конституцию любое требование к соседу – и вот уже это не твоя личная глупость, а вопрос международного права. Принял ссылку на давно мёртвый договор – и всё у тебя в шоколаде, можно прирезать себе чужие земли со всей эстонской основательностью. Объявил соседа извечным, фундаментальным врагом – и разводи потом игриво руками, фальшиво сетуя на "неприкрытую враждебность" с его стороны.

Место Эстонии на карте

Но если разбираться по гамбургскому счёту, то залихватская наглость эстонского парламентского богатыря оборачивается чем-то вроде жалкой трусости. Этакое превентивное хамство, призванное скрыть как собственную слабость, так и более чем не блестящее реальное положение дел.
Стоит начать с того, что своей государственности у Эстонии не было никогда. Вплоть до XIII века, до захвата немецкими крестоносцами, на этой территории бытовали мелкие племенные объединения, в большинстве платившие дань Руси и русским князьям. Тот же город Тарту, в котором действительно был заключён Тартуский мир, был основан в 1030 году русским великим князем Ярославом Мудрым. Нынешняя столица, Таллин, был создан датскими завоевателями и переводится, собственно, как "Датский город". А практически вся нынешняя эстонская территория в течение нескольких столетий входила в состав Ливонского ордена, управлявшегося в основном немцами по происхождению.
Затем был эпизод пребывания в составе Швеции – когда Россия в ходе Ливонской войны разбила и ликвидировала Орден. И, наконец, в 1721 году Эстляндская, как она стала называться, губерния перешла в подданство России. Причём не просто по результатам войны, а была ещё и выкуплена за 2 миллиона ефимков. Это означало примерно половину годового бюджета русского государства и соответствовало 56 тоннам серебра. Император Пётр I поступил так, чтобы окончательно и на веки вечные легализовать Эстляндию в составе своей империи.
Отсюда, собственно, и возникает то самое эстонское хамство Хенна Пыллуааса и ему подобных.
Вся нынешняя эстонская государственность не имеет под собою фундамента! Она зиждется на том самом пресловутом Тартуском договоре 1920 года, когда ослабленная революциями и войнами Россия, точнее, РСФСР официально признала Эстонскую республику, отдав ей некоторые исконно русские земли.
Как только международная обстановка это позволила – или же потребовала, СССР признание Эстонии отозвал. В 1940 году это было, во всяком случае, не менее законно, чем в 1920 году: в республике прошли внеочередные выборы в парламент, который и принял решение об образовании Эстонской Советской Социалистической Республики.
Именно отсюда растут ноги всех политических истерик в Таллине, пылких заявлений о безальтернативности Тартуского договора и хамских требований отдать по этому договору Нарву и Печоры. Ибо в этом самом Таллине прекрасно понимают: если Россия всего лишь скопирует эстонские политические заявления – или по примеру соседей пропишет в своей Конституции ничтожность Тартуского мира и отказ от его положений, – эстонская государственность вернётся ко времени Петра Первого.

Место Эстонии. По праву и по факту

О новом суверенитете Эстонии объявил 16 ноября 1988 года Верховный Совет Эстонской ССР. И тем самым заложил очередную мину под эстонскую независимость. Дело в том, что, когда Верховный Совет Эстонии аннулировал свою же декларацию о вхождении Эстонии в состав СССР, вся эстонская советская государственность стала незаконной. Включая и сам Верховный Совет, и его заявления о суверенитете.
В 1990 году в Эстонии, если разобраться, отменили сам институт национальной государственности. Всё, на чём стоит нынешняя Эстония, – на признании её независимости, сделанном в январе 1991 года председателем Верховного Совета РСФСР Борисом Ельциным. Ну и понятно, что законность такового признания при действовавшем тогда СССР оставляет, что называется, желать.
Соответственно, Россия вполне мудро и предусмотрительно не желает признавать никаких Тартуских договоров. Договор тот кончился с ликвидацией прежней эстонской государственности, и точка! Вопросы территориального урегулирования, правового и прочего решены были в рамках общей советской государственности.
Нынешнее брызгание слюной со стороны спикера эстонского парламента связано с редким разумным предложением одного из представителей эстонских властей. Это глава местного МИД Эва-Мария Лийметс предложила на прошлой неделе сделать "первый шаг в ратификации пограничного договора с Россией". Дипломата можно понять: если нет договора о границе, то у и без того шаткой эстонской государственности нет и важнейшего атрибута государственности – самой границы. То, что эстонские депутаты в одностороннем порядке включили в преамбулу проекта пограничного договора с Москвой упоминание о Тартуском договоре, проблему не решает. Односторонние заявления о лишь дают огромный простор для ответных требований. Правда, таких требований к Эстонии у России нет. Может быть, к сожалению.

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