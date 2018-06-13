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Если завтра война. Беспилотный боец от AVIC лишит сна Тихоокеанское командование ВМС США

13 июня 2018, 05:39  •  319 • Аналитика


Всем нам хорошо известно, что Китайская Народная Республика, как и любая другая региональная или мировая сверхдержава, вынуждена удерживать под военно-политическим и оперативно-стратегическим контролем сразу несколько районов Индо-Азиатско-Тихоокеанского региона, так или иначе погружённых в серьёзные распри на почве территориальной принадлежности с соседними государствами. Возглавляет этот список, конечно же, 9-пунктирная линия, проходящая по границам всей акватории Южно-Китайского моря и представляющая исключительную экономическую зону Поднебесной в районе Парасельских островов, спорного архипелага Спратли и архипелага Риау. Наибольшие территориальные амбиции в этом районе, который ввиду визуальной схожести на карте Юго-Восточной Азии именуется линией «коровьего языка», демонстрирует не только Китай, но и такие региональные игроки, как Вьетнам, Малайзия, Филиппины, Бруней, а также Китайская Республика (Тайвань). И спроецированы эти амбиции преимущественно на островной архипелаг Спратли. Но ввиду высоких военно-технических возможностей в жёсткий процесс оспаривания принадлежности островов вовлечены преимущественно Пекин и Ханой.


Основным «дальним активом» противокорабельной обороны ВВС Вьетнама в этой опасной игре являются закупленные по линии «Рособоронэкспорта» 12 многофункциональных высокоманевренных истребителей Су-30МК2, обладающих радиусом действия порядка 1500 км и возможностью применения 2,5-маховых противокорабельных ракет Х-31А «Криптон» в количестве 48 единиц на эскадрилью и более 50 ед. модернизированных истребителей-бомбардировщиков Су-22М3/4/УМ3К из ранних резервов и новых заказов, способных обрушить на китайские корабельные ударные группировки «Град» из 100 «Криптонов». Также Су-30МК2 адаптированы для использования дозвуковых умных ПКР Х-59МК с активной радиолокационной ГСН Х-59МК, обладающих дальностью до 285 км. Программирование инерциально-навигационных систем ракет данного семейства позволяет реализовать оптимальные траектории подлёта к КУГ противника, минуя секторы наиболее плотного прикрытия корабельными средствами ПВО КНР, а также опираясь на явление радиогоризонта.


И даже учитывая тот факт, что в последние годы на вооружении многоканальных корабельных зенитно-ракетных комплексов HQ-9B (размещены на современных китайских эсминцах УРО Type 052D и перспективных Type 055) появились ракеты-перехватчики средней дальности DK-10A с активным радиолокационным самонаведением, способные уничтожать Х-59МК и Х-31А на загоризонтном удалении более 25-30 км, в руках вьётнамских ВВС в случае силового решения вопроса о государственной принадлежности главного островного архипелага Бьендонге по-прежнему остаётся два главных козыря.

Во-первых, возможность задействования в ходе первого же удара более чем 100—150 противокорабельных ракет, что на фоне использования вьетнамскими Су-27СК и Су-30МК2 даже старых контейнерных станций РЭБ Л005-С «Сорбция», обладающих возможностью постановки прицельной по частоте сканирования помехи с негативной модуляцией сигналов, заметно уменьшит эффективность работы активных радиолокационных ГСН ракет DK-10A при перехвате «Криптонов» и «Оводов». Как следствие, за пределами радиогоризонта РЛС наведения китайских надводных кораблей будет перехвачено не более 30—40% вьетнамских противокорабельных ракет, способных подходить на высоте около 10—15 метров со снижением до 4—7 м на завершающем участке полёта. Как следствие, в момент выхода из-за пределов радиогоризонта, когда операторы корабельных ЗРК смогут использовать ЗУР HQ-9 с полуактивной радиолокационной ГСН (параллельно с DK-10A), к военно-морскому соединению будет подходить солидная ударная группа из 70—80 противокорабельных ракет Х-31А, так просто разобраться с подобным «звёздным ударом» будет крайне сложно даже современным китайским многофункциональным РЛС с АФАР Type 346A.
Последний шанс Донбасса


Причину этой сложности объясняет второй момент, играющий на руку Военно-воздушным силам Вьетнама. Речь идёт о всеобъемлющей поддержке со стороны Военно-воздушных и Военно-морских сил США. Уже на протяжении нескольких лет Пентагон использует малейшее обострение в между Пекином и Ханоем в «разруливании» территориальных вопросов для проецирования боевого потенциала своего флота в районе Индокитая. В случае широкомасштабных боевых действий в акватории моря американские B-52H вполне могут поддержать противокорабельную операцию вьетнамских ВВС использованием десятков ложных воздушных целей-приманок / имитаторов ЭПР ADM-160B/C, в то время как палубная авиация использует аналог под индексом ADM-141 I-TALD.

В таких непростых условиях эффективность средств ПВО китайского флота может снизиться до 15—20%. Более того, не будем забывать, что арсеналы ВВС Вьетнама также располагают противорадиолокационными ракетами Х-31П, оснащёнными ракетно-прямоточными двигателями 31ДПК, позволяющими на протяжении всей траектории полёта совершать энергичные противозенитные манёвры с перегрузками более 15G: уничтожить такие объекты зенитным ракетам DK-10A будет весьма проблематично, не говоря уже об HQ-9. Вывод: требуется совершенно иная концепция, предусматривающая проведение упреждающей операции по завоеванию превосходства в воздухе над большей частью акватории Южно-Китайского моря, а также возможное нанесение ударов по поддерживающим вьетнамскую сторону американским авианосным ударным группировкам.

Казалось бы, для этих целей у НОАК в целом и у Военно-воздушных сил Китая в частности есть практически все средства: это и противокорабельные баллистические ракеты средней дальности DF-21D c 10-маховыми маневрирующими боевыми блоками, и закупленные у Российской Федерации Су-35С, и современные двухместные палубные истребители J-15S, оснащённые новейшим «информационным полем» кабины экипажа с голографическими ИЛС, а также терминалами обмена тактической информацией, и малозаметные многофункциональные истребители J-20. Но не всё здесь так просто. Противокорабельные баллистические ракеты DF-21D вполне могут быть уничтожены на экзоатмосферном участке полёта боевыми ступенями Mk 142 противоракет SM-3, размещённых на борту эсминцев класса «Арлей Бёрк» и крейсеров «Тикондерога», в то время как обладающие многократным численным превосходством палубные «Супер Хорнеты» могут превзойти лишь 24 китайских Су-35С и несколько десятков J-15S.
Сокровища русского леса


Бросать же в долгоиграющие воздушные баталии над Южно-Китайским морем лёгкие однодвигательные истребители J-10A/B с радиусом действия около 900 км было бы очень недальновидным решением (от острова Хайнань до Спратли более 1000 км), равно как и использование десятков Су-30МКК/МК2, неспособных вести эффективный дальний воздушный бой в связи с устаревшими одноканальными бортовыми радиолокационными комплексами Н001ВЭ с антенной решёткой Кассегрейна. Эти станции ровным счётом ничего не могут противопоставить находящимся на завершающем этапе проектирования контейнерным комплексам радиоэлектронной борьбы AN/ALQ-249 NJG Increment 1, которые способны прицельно подавлять ответными шумовыми помехами сразу несколько бортовых радаров с устаревшими АН. Одним из вариантов здесь является применение ракет сверхдальнего воздушного боя с прямоточным воздушно-реактивным двигателем PL-15, получающих целеуказание от радаров Су-35С и самолётов РЛДН KJ-2000 и обладающих дальностью действия свыше 200 км, которые превосходили бы американские AIM-120D. Но и при таком раскладе китайским лётчикам будет угрожать опасность, поскольку практически весь корабельный состав американского флота перешёл на сверхдальние зенитные управляемые ракеты RIM-174 ERAM с радиусом действия до 370 км.

В такой неоднозначной ситуации командование НОАК не находит ничего более убедительного, чем размещать на островах архипелага Спратли, а также Парасельских островах новые батареи зенитно-ракетных комплексов дальнего радиуса действия HQ-9B, стационарные многодиапазонные комплексы радиоэлектронного противодействия, создающие значительные трудности для работы РЛС поверхностного обзора типа APY-10 патрульных самолётов P-8A «Poseidon» и радаров бокового обзора AN/ZPY-2 беспилотных стратегических разведчиков «Global Hawk», а также дивизионы ПКРК YJ-12B со сверхзвуковыми «ракетно-прямоточными» ПКР. Именно так и поступил Пекин в мае—июне 2018 года: изначально на рифах Мисчиф, Файери-Кросс и Саби островов Няньша были развёрнуты увеличенные аналоги наших Х-41 «Москит» — YJ-12B, обладающие дальностью 550 км и скоростью около 3,7М на больших высотах и 2,5М — у водной поверхности.

Полная капитуляция товарища Ына

Сверхзвуковые противокорабельные ракеты YJ-12B на пусковых установках


Вместе с дивизионами на Хайнане они образовали сплошной «противокорабельный заслон» во всём Южно-Китайском море. Также были развёрнуты HQ-9B c расширенной до 300 км дальностью действия. Для сегодняшнего дня (в качестве «игры мускулами» перед Вашингтоном) меры очень даже хороши, но в боевой обстановке YJ-12B, отличающиеся громадной ЭПР в 0,5—0,7 кв. м, вряд ли смогут «обойти» шустрые штатовские противоракеты RIM-162A, оснащённые системой отклонения вектора тяги, равно как и ЗРК HQ-9B не смогут уничтожить летящие на «над гребнем волн» ракетоносцы B-1B, эскортируемые «Супер Хорнетами» и «Рапторами», переброшенными на авиабазы союзных Вашингтону государств Юго-Восточной Азии. Ведь HQ-9B, дислоцированные на Няньша и Парасельских о-вах, опираясь на их дальность, способны создать сплошной «противоракетный зонтик» только на больших высотах, где явление радиогоризонта «отменяется».

Исключительно в связи со всеми вышеперечисленными угрозами, помимо пилотируемых истребителей 5-го поколения J-20 «Чёрный орёл» и J-31 «Кречет», китайская авиастроительная корпорация AVIC («Aviation Industry Corporation of China») уже несколько лет ведёт разработку беспилотного многофункционального тактического авиационного комплекса 6-го поколения «Dark Sword» («Тёмный меч»). Судя по опубликованным на китайских ресурсах фотографиям, перед нами уникальный летательный аппарат, в конструкции которого преобладают элементы из радиопоглощающих материалов и контрастирующие элементы с нанесением радиопоглощающих покрытий. Но самое главное, что изделие сбалансировано по схеме «утка» с огромным несущим корпусом, площадь которого либо соответствует, либо на 30% превышает площадь крыла со стреловидностью около 50 градусов. Учитывая перспективную ЭДСУ на базе лучшей китайской микропроцессорной элементной базы, схема «утка» с несущим корпусом придаст «Тёмному мечу» возможность увеличивать угол атаки практически без потерь на балансировку, как это происходит у изделий со стандартной схемой. Также заметно снижается вероятность сваливания и входа в неуправляемый штопор. Благодаря низкой удельной нагрузке на крыло и цельноповоротным вертикальным стабилизаторам авиационный комплекс 6-го поколения получит способность к уверенному выполнению разворотов в плоскости тангажа и рыскания.
Как фильм «Черновик» очерняет нашу историю и страну


Из этого следует, что «Dark Sword» уже сегодня готовят к возможности выполнения ударных операций на сверхзвуковых скоростях и с полноценным комплексом мер по преодолению средств ПВО противника, где в сложную «игру» с радиолокационными средствами противника будут включены элементы скрытного сближения с использованием малой эффективной отражающей поверхности, противоракетного маневрирования и параллельного использования бортовой станции РЭБ (в случае обнаружения), а, возможно, самообороны, в качестве которой рассматривается воздушный бой на средних и малых дальностях, и, самое главное, без риска для жизни оператора.

Источники информации:
https://vz.ru/news/2018/6/11/927361.html
http://forum.militaryparitet.com/viewtopic.php?id=20804
http://nevskii-bastion.ru/dk-10-china/
http://bastion-karpenko.ru/052d/
Автор: Евгений Даманцев

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