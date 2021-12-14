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Если завтра война: Американский инвестор подсказал, куда вкладывать деньги
14 декабря 2021, 21:20 • 111 • Политика
Американский инвестор Джим Роджерс посоветовал покупать серебро, если случится война, так как конфликт приведёт к падению как американских, так и русских рынков.
Полномасштабная война на Украине грозит крахом всех рынков, считает американский инвестор Джим Роджерс. В этой связи он дал совет, куда вложить деньги, чтобы они не пропали в случае конфликта.
Финансист отметил, что не верит в военный сценарий развития событий. Однако если он всё-таки будет реализован, это приведёт к падению как американских, так и русских рынков. Поэтому эксперт советует вкладывать деньги в серебро.
- дал совет Джим Роджерс в рамках встречи Клуба инвесторов РБК Pro.
Он добавил, что с экономической точки зрения США не следует воевать с Россией из-за Украины. А вот совместные проекты двух стран, напротив, могли бы принести огромную выгоду, подчеркнул инвестор.
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