Если завтра война: Американский инвестор подсказал, куда вкладывать деньги

Американский инвестор Джим Роджерс посоветовал покупать серебро, если случится война, так как конфликт приведёт к падению как американских, так и русских рынков.

Полномасштабная война на Украине грозит крахом всех рынков, считает американский инвестор Джим Роджерс. В этой связи он дал совет, куда вложить деньги, чтобы они не пропали в случае конфликта.

Финансист отметил, что не верит в военный сценарий развития событий. Однако если он всё-таки будет реализован, это приведёт к падению как американских, так и русских рынков. Поэтому эксперт советует вкладывать деньги в серебро.

Пока ничего не покупаю, в основном смотрю, это касается не только России. Если война всё же будет, тогда стоит покупать серебро,

- дал совет Джим Роджерс в рамках встречи Клуба инвесторов РБК Pro.

Он добавил, что с экономической точки зрения США не следует воевать с Россией из-за Украины. А вот совместные проекты двух стран, напротив, могли бы принести огромную выгоду, подчеркнул инвестор.