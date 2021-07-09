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«Если выложишь это, ко мне будут вопросы»: новые выдержки из связываемой c Ильёй Яшиным переписки в Telegram

09 июля 2021, 10:45  •  109 • В России
Скандал с утечкой в сеть переписки в Telegram, которую связывают с оппозиционером Ильёй Яшиным, обрастает новыми подробностями. В распоряжении RT оказался ещё один слитый в сеть архив сообщений мессенджера, приписываемый его супруге — Вере Мусаелян, вокалистке поп-группы «АлоэВера». В тексте сообщений пользователь Вера не стесняется в выражениях относительно мужа, а также обсуждает с ним подробности нападения на полицейских во время незаконных массовых акций в Москве. Из переписки следует, что Яшин, о котором упоминает Вера, появлялся на публике, скрывая, что контактировал с больной COVID-19 женой. RT публикует самые яркие выдержки из архива.
 
© AFP / РИА Новости
 

Равнение на нацбаты

В одном из онлайн-обсуждений пользователь под ником Клименко (предположительно, аранжировщик группы «АлоэВера» Артём Клименко) рассказывает пользователю Вере (предположительно, Мусаелян) о своей беседе с Яшиным. Диалог состоялся 2 февраля 2021 года, вскоре после проведения массовых несогласованных акций в Москве 23 и 30 января. Тогда Клименко писал, что Навальному нужно создавать дружины по образцу действовавших во время киевского «майдана» экстремистских группировок «Правого сектора»*. 

Клименко: Слушай, там в комментах люди идут жечь машины. Не думаю, что это демократичненько. Я же христианин, я не могу такое одобрять. Но я признаю, что власти сами виноваты и спровоцировали.

Вера: Вот у меня тоже ощущение, что сейчас будет нездоровая фигня.

Клименко: Но власти готовы, сейчас будет Минск августа 2020-го. Я говорил Яшину, что Навальному надо собирать дружину, которая будет, как «Правый сектор», выбивать Януковича из кресла. Вот и время пришло этих дружин. 

    «Может, и Навального никто не травил» 

    Та же пользователь Вера ещё в ноябре прошлого года жаловалась тому же пользователю Клименко на то, как заболела COVID-19 и как Яшин распекает её за публичные разговоры об этом, опасаясь за своё реноме.

    Вера: Я сойду тут с ума. Яшин з****л меня: ты почему в сториз говоришь, что болеешь, ты почему по телефону говоришь с людьми и говоришь, что болеешь. Из-за тебя в Telegram пишут, что я болен ковидом.

    Е****е политики — всё пытаются скрыть, а потом нервничают, что это лезет наружу.

    Клименко: Ну ты не теряешь сути. Пускай себе выписывает претензии.

    Вера: Просто это очень давит, когда реально никуда не можешь деться и нужно тут вот тусить. Как только у меня появятся антитела, только меня тут и видели вообще. 

      Вера жалуется на истерики Яшина и называет его «ссыкуном».

      Вера: Я сделала ролики, как я лук ем и как у меня запахи стали появляться. Яшин устраивает истерику: если это выложишь, то ко мне будут вопросы, почему я был на таком-то совещании, из-за твоих сториз я говно ложками есть буду!  

      Меня это бесит, потому что я хочу на основе этого рассказать, как мы воспринимаем еду, как в действительности немного нам нужно для насыщения, как много мы ориентируемся на запах.

      Клименко: Ну он же делал тест перед этими своими совещаниями, чё зассал-то?

      Вера: Ссыкун.

        При этом Клименко удивляется, как Яшин до сих пор не заболел.

        Клименко: Б**, почему мы болеем, а Яшин нет? Он чё, о***л?

        Вера: Это подозрительно. Может, и Навального никто не травил!

        Клименко: Вы вообще не целуетесь?

        Вера: Не-а, реально нет.

        Клименко: С Навальным-то всё понятно. А чё он (Яшин. — RT) в маске ходит? Или ты в маске?

        Вера: То есть мы вместе живём, спим рядом, но он не целует меня. Никто не в маске. Кажется, его просто не берёт.

          «Идём на Белый дом»

          Пользователи Вера и Клименко также активно обсуждали прошедшую акцию 23 января и на тот момент предстоящую новую, назначенную сторонниками Навального на 30 января. Вера, в частности, подтверждает, что протестующие целенаправленно нападали на полицейских во время акции, а также высказывается относительно целей незаконной акции: «Они хотели, чтоб им сказали: «Идём на Белый дом».

          Вера: На 30-е новый митинг.

          Клименко: Чё у вас там, какие результаты митинга? Что Яшин говорит? Ну вот, опять не попаду.

          Вера: Ну с нами всё ок. Но более 2000 задержанных. Люди, по-честному, сами кидались на омоновцев. И те уже от души их п****ли.

          Клименко: Ну дак это уже не только московские хипстеры 2019 года.

          Также на russian.rt.com «Готовый сценарист для Голливуда»: RT ознакомился со связываемой с Ильёй Яшиным перепиской в Telegram

          Вера: Я видела, под вечер омоновцы реально шли уже так, плечами расталкивая людей, просто навстречу идущим.

          Клименко: Протест ширится.

          Вера: Поэтому там есть жёсткие кадры. Но как обычно, это где-то, но не с нами. Мой митинг прошёл супермирно. С омоновками, которые никого не трогали. Потом на Трубной машину разбили.

          Клименко: Я думаю, 30-го будет ещё жёстче со стороны протеста. Люди злые. Не интеллигенты, а простые. Русские не будут снимать ботинки перед лавочкой.

          Вера: Ну да, народ не понимал, что делать. Они хотели, чтоб им сказали: «Идём на Белый дом». И они бы пошли.

          Клименко: Ну Яшин бы сказал, чё он?

          Вера: Яшина не взяли только потому, что он в шапке там гонял. Если бы увидели, (что. — RT) это Яшин, его бы сразу взяли.

            Лошки-петушки

             

            В слитую в сеть переписку также попала онлайн-беседа Веры с пользователем Ilya (предположительно, это сам Илья Яшин), датированная 23 января — днём, когда в Москве проходила незаконная акция. Ilya, в частности, сообщает, что после разгона акции вместе с Пивоваровым (предположительно, исполнительным директором «Открытой России»** Андреем Пивоваровым) пытался вновь организовывать толпу.

            Ilya: Меня чуть не приняли на Лубянке, помяли немного. Еле ушёл.

            Вера: Так. Я готова идти дальше.

            Ilya: Я скоро приеду. Идти некуда, народ рассеяли, остались мелкие группы, которые зачищает ОМОН. Мы пытались с Пивоваровым создать небольшую толпу на Лубянке, но получили п***ы( 

            Вера: Я жду тебя.

              Напомним, что Следственный комитет возбудил четыре уголовных дела о насилии над сотрудниками правоохранительных органов на незаконной акции 23 января в Москве.

              Из этой же переписки выясняется, что пользователь Ilya ввёл в заблуждение сотрудников полиции, пришедших к нему домой с предостережением от участия в несогласованных акциях.  

              Ilya: Менты приходили.

              Вера: Что? Расскажи.

              Ilya: Хотели предостережение вручить. Спросили, проживает ли здесь Яшин Илья Валерьевич. Сказал им через дверь, что здесь таких нет.

              Вера: О_о

              Ilya: Растерялись немного, извинились и ушли

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