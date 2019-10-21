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Если война: Премьер Норвегии опасается "оказаться на пути у России"

21 октября 2019, 00:24  •  9 • В мире
Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг призвала страны - члены НАТО увеличить взносы в альянс и укреплять свои армии, поскольку, несмотря на явное улучшение отношений с Россией, не стоит "быть наивными". Чиновница заметила, что Норвегия делает все в этом направлении, так как в случае войны ей придется оказаться "на пути у России".
Всем членам НАТО следует всерьез задуматься об укреплении своих армий, передает слова норвежского премьера Frankfurter Allgemeine. Эрна Сульберг подчеркнула, что Россия не перестает наращивать свой военный потенциал.
В свою очередь НАТО увеличивает расходы на оборону, но этого, по мнению премьера, недостаточно.
"Хоть мы и наладили хорошее сотрудничество с Россией в некоторых областях, мы, однако, не забываем о нашем географическом положении. Если Россия пойдет на конфликт с Западом, то Норвегия окажется у нее на пути", - заявила Сульберг.
Она также добавила, что Норвегия следит за тем, как Россия увеличивает свою группировку в Арктике. Именно поэтому Осло закупает самолеты для ведения наблюдения.
"Как мы всегда заявляли, мы - маленькое НАТО на севере", - похвалилась она.
12 октября глава МИД Великобритании Доминик Рааб заявил, что НАТО следует адаптироваться с точки зрения своей обороноспособности к российской "агрессии, враждебности и нарушению международного законодательства".

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