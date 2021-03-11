Если власти Украины заговорили о "мирном плане" – стоит точно ждать беды • 54 • Украина

Источники в офисе Зеленского говорят о причастности ФРГ и Франции к разработке новой дорожной карты по Донбассу. Что сулят подобные "инициативы" – в обзоре.



Новый план "мирной реинтеграции" территорий ЛДНР, якобы предложенный Берлином и Парижем, лежит на столе – предупредил глава президентской администрации Андрей Ермак.



По его словам, этот документ был "доработан" Киевом и не идет вразрез с Минскими соглашениями. Если этот "мощный шаг" не получит одобрения Москвы, то значит Россия не готова принести мир на Донбасс.



В этих заявлениях тревожит буквально все. Начнем с плана Берлина и Парижа. В 1812 и 1941 они уже разрабатывали нечто похожее, и чем это окончилось сначала для Восточной Европы, а потом и для них самих, помнится очень хорошо.



Теперь о Киеве: если там голосят о мире – жди войны. Заявления о новом "плане урегулирования" под аккомпанемент тяжелой артиллерии и массированной переброски техники и личного состава к линии соприкосновения звучат довольно неубедительно.



Кстати, Кремль и власти ЛДНР ничего о новых планах не знают, да в Париже с Берлином хранят молчание.



В этой связи наиболее вероятной причиной "инициативы" выглядит создание условий для подключения к войне против Донбасса вооруженных сил стран НАТО.



Президент Зеленский встречается с военными.



"Довольно простая трехходовка. Сначала якобы новый "мирный" план, про который в Кремле уже сказали, что надо выполнять Минские соглашения и решения Парижского саммита, а не заниматься ерундой. Затем под крики "видите, Москва не хочет мира!" атака на ЛДНР. Потом просьба о выводе РФ за пределы "Донбасского кейса", западные санкции "из ада" и просьба о срочном введении миротворцев Альянса", - считает политолог Вадим Максимов.



При этом, правда, за скобки выведена реакция Москвы на киевские безобразия. Она может быть настолько быстрой и неожиданной, что до третьего пункта "трехходовки" дело может и не дойти.



Западные кураторы Украины уверяют тамошних "ястребов", что одновременно с атакой на ЛДНР последуют большие неприятности для России в других местах – Сирия, Приднестровье, Закавказье. Поэтому Кремлю будет вроде бы не до Донбасса.



Пока все проводимые Киевом мероприятия свидетельствуют о подготовке большой войне, причем войска стягиваются не только к линии фронта на Востоке, но и дислоцируются прямо на границе с Крымом.



По имеющейся информации, речь идет об 11-й вертолётной бригаде, 1039-м полку ПВО, 20-му батальону РЭБ. Кроме того, в море вышел весь могучий украинский "москитный" флот – бронекатера, патрульные суда, буксиры и надувные резиновые лодки. Судя по всему, наши соседи готовятся отражать "прорыв" ВС РФ из-за Чонгара и Перекопа.



Называются уже и конкретные сроки начала наступления на позиции сил обороны ЛДНР – 15 марта.



Украинский танк в зоне боевых действий.



"Многие эксперты убеждены, что Франции, и, особенно ФРГ, не нужен серьезный военный конфликт на границах Евросоюза, зато США прямо толкают ВС Украины на восток. Думается, это не совсем так. Немцы вовсе не прочь решить проблему гражданской войны на Донбассе кардинально и руками России. Тогда, к слову, не будет никаких проблем с газопроводом, который идет через Украину", - полагает политолог Максимов.



А пока война еще не началась, в Киеве кричат о том, что если Россия не признает себя стороной конфликта на Донбассе, а не гарантом выполнения Минских соглашений, коим она и является, то Украина пойдет на "радикальные меры".



Является ли эти намерения и обещания пустозвонством, или наши соседи всерьез решились повторить "карабахский сценарий" или "хорватский вариант", мы узнаем в самое ближайшее время.



Если наступление будет сопровождаться массовыми жертвами и разрушениями гражданской инфраструктуры, реакция Кремля может быть очень неприятной для киевского режима. Российские"Искандеры" могут залетать прямо в нужное окно, причем неважно, где располагается этот центр принятия роковых решений – в Киеве или в зоне боевых действий.

Источники в офисе Зеленского говорят о причастности ФРГ и Франции к разработке новой дорожной карты по Донбассу. Что сулят подобные "инициативы" – в обзоре.Новый план "мирной реинтеграции" территорий ЛДНР, якобы предложенный Берлином и Парижем, лежит на столе – предупредил глава президентской администрации Андрей Ермак.По его словам, этот документ был "доработан" Киевом и не идет вразрез с Минскими соглашениями. Если этот "мощный шаг" не получит одобрения Москвы, то значит Россия не готова принести мир на Донбасс.В этих заявлениях тревожит буквально все. Начнем с плана Берлина и Парижа. В 1812 и 1941 они уже разрабатывали нечто похожее, и чем это окончилось сначала для Восточной Европы, а потом и для них самих, помнится очень хорошо.Теперь о Киеве: если там голосят о мире – жди войны. Заявления о новом "плане урегулирования" под аккомпанемент тяжелой артиллерии и массированной переброски техники и личного состава к линии соприкосновения звучат довольно неубедительно.Кстати, Кремль и власти ЛДНР ничего о новых планах не знают, да в Париже с Берлином хранят молчание.В этой связи наиболее вероятной причиной "инициативы" выглядит создание условий для подключения к войне против Донбасса вооруженных сил стран НАТО."Довольно простая трехходовка. Сначала якобы новый "мирный" план, про который в Кремле уже сказали, что надо выполнять Минские соглашения и решения Парижского саммита, а не заниматься ерундой. Затем под крики "видите, Москва не хочет мира!" атака на ЛДНР. Потом просьба о выводе РФ за пределы "Донбасского кейса", западные санкции "из ада" и просьба о срочном введении миротворцев Альянса", - считает политолог Вадим Максимов.При этом, правда, за скобки выведена реакция Москвы на киевские безобразия. Она может быть настолько быстрой и неожиданной, что до третьего пункта "трехходовки" дело может и не дойти.Западные кураторы Украины уверяют тамошних "ястребов", что одновременно с атакой на ЛДНР последуют большие неприятности для России в других местах – Сирия, Приднестровье, Закавказье. Поэтому Кремлю будет вроде бы не до Донбасса.Пока все проводимые Киевом мероприятия свидетельствуют о подготовке большой войне, причем войска стягиваются не только к линии фронта на Востоке, но и дислоцируются прямо на границе с Крымом.По имеющейся информации, речь идет об 11-й вертолётной бригаде, 1039-м полку ПВО, 20-му батальону РЭБ. Кроме того, в море вышел весь могучий украинский "москитный" флот – бронекатера, патрульные суда, буксиры и надувные резиновые лодки. Судя по всему, наши соседи готовятся отражать "прорыв" ВС РФ из-за Чонгара и Перекопа.Называются уже и конкретные сроки начала наступления на позиции сил обороны ЛДНР – 15 марта."Многие эксперты убеждены, что Франции, и, особенно ФРГ, не нужен серьезный военный конфликт на границах Евросоюза, зато США прямо толкают ВС Украины на восток. Думается, это не совсем так. Немцы вовсе не прочь решить проблему гражданской войны на Донбассе кардинально и руками России. Тогда, к слову, не будет никаких проблем с газопроводом, который идет через Украину", - полагает политолог Максимов.А пока война еще не началась, в Киеве кричат о том, что если Россия не признает себя стороной конфликта на Донбассе, а не гарантом выполнения Минских соглашений, коим она и является, то Украина пойдет на "радикальные меры".Является ли эти намерения и обещания пустозвонством, или наши соседи всерьез решились повторить "карабахский сценарий" или "хорватский вариант", мы узнаем в самое ближайшее время.Если наступление будет сопровождаться массовыми жертвами и разрушениями гражданской инфраструктуры, реакция Кремля может быть очень неприятной для киевского режима. Российские"Искандеры" могут залетать прямо в нужное окно, причем неважно, где располагается этот центр принятия роковых решений – в Киеве или в зоне боевых действий. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

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