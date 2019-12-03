Если власть не понимает. Второй удар по майдану • 168 • Аналитика

Ну никак не связываются по формальной логике слова и дела украинского президента. Он совершенно не обращает на изменение ситуации в стране, на появление новых данных о майдане. Он говорит совершенно противоположные по смыслу фразы в разных аудиториях.



Общество меняется вопреки воле Зеленского

Но ещё страшнее то, что украинский президент умышленно не хочет замечать изменений, происходящих в обществе. То, что сделал Голобородько в кино, сегодня делает не президент Зеленский, а совершенно другие люди. В частности, Елена Лукаш. Взрывного выступления Елены Лукаш власть предпочла не заметить.





Иногда создается впечатление, что Владимир Зеленский не более чем шар для боулинга. Бросили шарик в сторону кеглей и ждут, что будет дальше. Причем никого не волнует, что за время, пока шар катится, кегли уже убрали. Главное сделано. Шар запущен. Значит, куда-нибудь он все-таки докатится.



А может, украинский президент носорог? Услышал своим шикарным слухом приближение врага, унюхал не менее прекрасным обонянием, а потом разглядел слепыми глазами что-то движущееся, статичных объектов он просто не видит, — и вперед. Не рогом своим, а массой, ногами затоптать норовит. И, напомню, из-за врожденной близорукости высокой степени и умения видеть только движущиеся объекты носорогу абсолютно наплевать, кто там вообще и есть ли противник как таковой. Да и противник ли это.



Елена Лукаш отрезает украинскому президенту обходные пути

Президент Зеленский действует примерно так же. В материале, который недавно уже публиковало «Военное обозрение», мы достаточно ясно определили источники сведений, которыми пользуется бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш. Там же было сказано и о том, что бывший министр не всю информацию выложила в открытый доступ.



И ещё: Лукаш не боится радикалов и президента! Почему? Ответ дал Порошенко. Если в той обстановке, которая была на Украине при прошлом президенте, власть зубы поломала об эту женщину-бойца, то «жидкий» Зеленский её даже укусить не сможет. Не по Сеньке шапка.



Более понятного намека сделать просто невозможно. Но шар брошен. Носорог уже определил направление, где прячется враг. Уже слышен топот толстой туши о сухую землю. «Ще не вмерла! Хай живе незалежна Украина!» Только вот направление, выбранное носорогом, прямо ведет в, выражаясь политкорректно, компостную яму. В дерьмо, если по-человечески говорить.



Итак, Зеленский в своем официальном (подчеркиваю) Telegram-канале сообщил о том, что хотел бы встретиться со студентами, которых 6 лет назад избил «Беркут» на Майдане. Оно и понятно, революция вынесло много всего на верх украинской политики. Да и первый набор «слуг народа» в Раде менять пора. Обгадились по полной эти самые слуги.



«Шесть лет назад жестокое избиение студентов "Беркутом" всколыхнуло все общество. Их было немного. Они остались ночевать на Майдане не ради будущих портфелей или мандатов, не для того, чтобы заработать политические очки или дивиденды, а только ради одного — счастливого будущего для своей страны. Они и были теми же романтиками, которые делают революцию, плодами которой потом, как известно, пользуются негодяи».



Правда, на том же канале Зеленский признается в том, что пользуется информацией с улицы. Что ему совершенно неинтересно разбираться в тех событиях. Его устраивает та версия, которую вдалбливал в головы украинцев Порошенко. Его устраивает даже то, что из прокуратуры исчезают дела по убийству сотрудников «Беркута». Выдуманная победа, выдуманные герои, выдуманные реформы. Страна-блеф.



«Сегодня мы почти не вспоминаем имен непосредственных участников тех событий, которые фактически заставили Украину проснуться и стали отправной точкой больших преобразований. Где они сейчас? Остались ли в Украине? Получили ли после Революции Достоинства возможность управлять страной и воплощать изменения?»





Второй удар по майдану

Мне понравилась мгновенная реакция Елены Лукаш.





И ведь помогла! Опубликовала полный список «студентов», которых доставили в Шевченковское РОВД 30 ноября 2013 года! 34 «зверски избитых» «Беркутом» студентов-малолеток. Тех самых, которым украинский президент хочет лично пожать руки и узнать, как они устроены в жизни сегодня. Разыскала списки и показала Украине их полузабытых героев.



Не в моей традиции цитировать документы полностью. Поэтому из того списка, что представила Елена Леонидовна, я выберу только фамилии, годы рождения и место жительства «студентов». И сразу напомню читателям, что в царской России действительно существовали такие студенты, которые обучались не одно десятилетие. Так что Украина, наверное, следует традициям Российской империи. Начнем:



1. Захарченко Ирина Викторовна, 26.06. 1986 г.р. Киев.

2. Донских Борис Владиславович, 17.05. 1978 г.р. Киев.

3. Дудок Владимир Васильевич, 27.05. 1961 г.р. Львов.

4. Дацюк Денис Александрович, 18.03. 1990 г.р. Винницкая обл. Казатин.

5. Угрин Василий Алексеевич, 13.03. 1964 г.р. Тернопольская обл., с. Печорна.

6. Панченко Василий Александрович, 01.07.1988 г.р. Киев.

7. Крячко Иван Иванович, 12.10. 1962 г.р. Ровно.

8. Возний Андрей Игоревич, 05.04.1970 г.р. Львов.

9. Колинко Николай Николаевич, 01.08.1996 г.р. Киев.

10. Михальчук Дмитрий Валентинович, 14.02.1983 г.р. Киев.

11. Яремов Андрей Петрович, 09.12.1993 г.р. Киев, студент национального транспортного университета.

12. Федяй Максим Васильевич, 01.12.1982 г.р. Киев.

13. Вишневский Павел Федорович, 05.11.1991 г.р. Киев.

14. Есипчук Александр Дмитриевич, 27.03. 1991 г.р. Киев.

15. Гончарук Максим Сергеевич, 26.05. 1979 г.р. Киев.

16. Сушицкий Сергей Николаевич, 04.05.1976 г.р. Киев.

17. Прийдун Владимир Михайлович, 10.10.1971 г.р. Тернопольская обл. ПГТ Подольское.

18. Люлик Олег Игоревич, 13.05.1985 г.р. Львов.

19. Бачинский Дмитрий Александрович, 09.11.1995 г.р. Киев, студент КНУ культуры.

20. Митурич Дмитрий Сергеевич, 30.08. 1994 г.р. Киевская обл., студент КПУ.

21. Друзенко Ярослав Михайлович, 13.067. 1990 г.р. Киев.

22. Романов Андрей Семенович, 30.05. 1987 г.р. Киев.

23. Замбицкий Богдан Станиславович, 04.08.1977 г.р. Киев.

24. Сиренко Игорь Павлович, 02.02. 1956 г.р. Киев.

25. Боровой Богдан Васильевич, 10.04. 1989 г.р., Львовская обл., с. Калитяки.

26. Ларин Вадим Андреевич, 12.07. 1997 г.р. Киевская обл., Борисполь.

27. Гриник Сергей Степанович, 11.04. 1975 г.р. Львов.

28. Квасовец Виктор Васильевич, 27.04. 1982 г.р. Львов.

29. Кобец Юрий Николаевич, 24.10.1983 г.р. Киев.

30. Пугач Сергей Викторович, 11.11. 1979 г.р. Киев.

31. Иванов Владимир Николаевич, 05.11. 1957 г.р. Киев.

32. Кузьменко Виталий Николаевич, 08.04. 1991 г.р. Киев.

33. Мансуров Эмиль Шамильевич, 13.07. 1990 г.р. Тернопольская обл. с. Зарваница.

34. Шаран Роман Степанович, 20.01. 1992 г.р., Львов, студент Львовского ветеринарного университета.



Как видите, студентов в списке множество. Именно тех, из царской России. Внушает уважение тяга к знаниям юноши 1956 года рождения. Не к пенсии, а к знаниям! Но президенту Владимиру Зеленскому данный список только на пользу. Не надо организовывать встречу где-то в очередной столовой или придорожной кафешке.



Елена Лукаш говорит о шести студентах из списка. А в таком составе можно посидеть-пообщаться где-нибудь в привокзальной забегаловке. Тем более что некоторым как раз с вокзала ехать в любимый Львов или Тернополь. Шаурму президент уже прорекламировал, теперь пирожки с капустой и «мясом» из привокзального киоска необходимо.



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Опять прямым текстом украинскому «носорогу» дают понять, что о подготовке переворота многие знают, и соответствующие документы есть. Не мысли аналитика или исторические эссе. Есть документы, из которых ясно, что майдан, в том числе и канонизированное «избиение студентов «Беркутом», — это одна большая провокация. Это метод превращения страны конкурента в страну-заложника, в страну-раба.



Понимание, а оно приходит к мыслящим украинцам, порождает не столько недоверие к власти, сколько апатию. А война, которая породила не только сотни тысяч молодых ветеранов, но миллионы стволов незарегистрированного оружия, приучила народ думать о себе. Не о стране, не о власти, а о себе. Человек сам должен достать деньги, сам должен защитить себя от преступников, сам должен вылечиться. Сам, все сам… Но тогда зачем вообще нужно государство? Зачем Украина?



При рассмотрении действий украинской власти сегодня всё больше и больше становится очевидным то, что основная задача политиков Украины — окончательно разорвать страну на части и разграбить советское наследие. С Югославией это получилось. Да и с Украиной, наверное, тоже. Сами украинцы уже согласились с этим. Достаточно посмотреть украинское ТВ.



Власть в Киеве опять не заметит выступления Елены Лукаш. Из страха не заметит. Зеленский ничего не скажет по этому вопросу. Итог Революции Гидности: настоящего мужчину зовут Еленой Леонидовной, а женщину, да и то с низкой социальной ответственностью, Владимиром Александровичем. Это моё личное мнение, на которое я имею право.



Возможно, некоторым читателям покажется слишком жестоким то, что написано выше. Для таких есть всего один совет. Поговорите с друзьями, знакомыми или просто встреченными на улице случайно людьми. Реакция на тему об украинских событиях вас удивит. Даже на самой Украине. Ну никак не связываются по формальной логике слова и дела украинского президента. Он совершенно не обращает на изменение ситуации в стране, на появление новых данных о майдане. Он говорит совершенно противоположные по смыслу фразы в разных аудиториях.Но ещё страшнее то, что украинский президент умышленно не хочет замечать изменений, происходящих в обществе. То, что сделал Голобородько в кино, сегодня делает не президент Зеленский, а совершенно другие люди. В частности, Елена Лукаш. Взрывного выступления Елены Лукаш власть предпочла не заметить.Иногда создается впечатление, что Владимир Зеленский не более чем шар для боулинга. Бросили шарик в сторону кеглей и ждут, что будет дальше. Причем никого не волнует, что за время, пока шар катится, кегли уже убрали. Главное сделано. Шар запущен. Значит, куда-нибудь он все-таки докатится.А может, украинский президент носорог? Услышал своим шикарным слухом приближение врага, унюхал не менее прекрасным обонянием, а потом разглядел слепыми глазами что-то движущееся, статичных объектов он просто не видит, — и вперед. Не рогом своим, а массой, ногами затоптать норовит. И, напомню, из-за врожденной близорукости высокой степени и умения видеть только движущиеся объекты носорогу абсолютно наплевать, кто там вообще и есть ли противник как таковой. Да и противник ли это.Президент Зеленский действует примерно так же. В материале, который недавно уже публиковало «Военное обозрение», мы достаточно ясно определили источники сведений, которыми пользуется бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш. Там же было сказано и о том, что бывший министр не всю информацию выложила в открытый доступ.И ещё: Лукаш не боится радикалов и президента! Почему? Ответ дал Порошенко. Если в той обстановке, которая была на Украине при прошлом президенте, власть зубы поломала об эту женщину-бойца, то «жидкий» Зеленский её даже укусить не сможет. Не по Сеньке шапка.Более понятного намека сделать просто невозможно. Но шар брошен. Носорог уже определил направление, где прячется враг. Уже слышен топот толстой туши о сухую землю. «Ще не вмерла! Хай живе незалежна Украина!» Только вот направление, выбранное носорогом, прямо ведет в, выражаясь политкорректно, компостную яму. В дерьмо, если по-человечески говорить.Итак, Зеленский в своем официальном (подчеркиваю) Telegram-канале сообщил о том, что хотел бы встретиться со студентами, которых 6 лет назад избил «Беркут» на Майдане. Оно и понятно, революция вынесло много всего на верх украинской политики. Да и первый набор «слуг народа» в Раде менять пора. Обгадились по полной эти самые слуги.Правда, на том же канале Зеленский признается в том, что пользуется информацией с улицы. Что ему совершенно неинтересно разбираться в тех событиях. Его устраивает та версия, которую вдалбливал в головы украинцев Порошенко. Его устраивает даже то, что из прокуратуры исчезают дела по убийству сотрудников «Беркута». Выдуманная победа, выдуманные герои, выдуманные реформы. Страна-блеф.Мне понравилась мгновенная реакция Елены Лукаш.И ведь помогла! Опубликовала полный список «студентов», которых доставили в Шевченковское РОВД 30 ноября 2013 года! 34 «зверски избитых» «Беркутом» студентов-малолеток. Тех самых, которым украинский президент хочет лично пожать руки и узнать, как они устроены в жизни сегодня. Разыскала списки и показала Украине их полузабытых героев.Не в моей традиции цитировать документы полностью. Поэтому из того списка, что представила Елена Леонидовна, я выберу только фамилии, годы рождения и место жительства «студентов». И сразу напомню читателям, что в царской России действительно существовали такие студенты, которые обучались не одно десятилетие. Так что Украина, наверное, следует традициям Российской империи. Начнем:Как видите, студентов в списке множество. Именно тех, из царской России. Внушает уважение тяга к знаниям юноши 1956 года рождения. Не к пенсии, а к знаниям! Но президенту Владимиру Зеленскому данный список только на пользу. Не надо организовывать встречу где-то в очередной столовой или придорожной кафешке.Елена Лукаш говорит о шести студентах из списка. А в таком составе можно посидеть-пообщаться где-нибудь в привокзальной забегаловке. Тем более что некоторым как раз с вокзала ехать в любимый Львов или Тернополь. Шаурму президент уже прорекламировал, теперь пирожки с капустой и «мясом» из привокзального киоска необходимо.Опять прямым текстом украинскому «носорогу» дают понять, что о подготовке переворота многие знают, и соответствующие документы есть. Не мысли аналитика или исторические эссе. Есть документы, из которых ясно, что майдан, в том числе и канонизированное «избиение студентов «Беркутом», — это одна большая провокация. Это метод превращения страны конкурента в страну-заложника, в страну-раба.Понимание, а оно приходит к мыслящим украинцам, порождает не столько недоверие к власти, сколько апатию. А война, которая породила не только сотни тысяч молодых ветеранов, но миллионы стволов незарегистрированного оружия, приучила народ думать о себе. Не о стране, не о власти, а о себе. Человек сам должен достать деньги, сам должен защитить себя от преступников, сам должен вылечиться. Сам, все сам… Но тогда зачем вообще нужно государство? Зачем Украина?При рассмотрении действий украинской власти сегодня всё больше и больше становится очевидным то, что основная задача политиков Украины — окончательно разорвать страну на части и разграбить советское наследие. С Югославией это получилось. Да и с Украиной, наверное, тоже. Сами украинцы уже согласились с этим. Достаточно посмотреть украинское ТВ.Власть в Киеве опять не заметит выступления Елены Лукаш. Из страха не заметит. Зеленский ничего не скажет по этому вопросу. Итог Революции Гидности: настоящего мужчину зовут Еленой Леонидовной, а женщину, да и то с низкой социальной ответственностью, Владимиром Александровичем. Это моё личное мнение, на которое я имею право.Возможно, некоторым читателям покажется слишком жестоким то, что написано выше. Для таких есть всего один совет. Поговорите с друзьями, знакомыми или просто встреченными на улице случайно людьми. Реакция на тему об украинских событиях вас удивит. Даже на самой Украине. Александр Ставер Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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