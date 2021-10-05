Если Владимир Зеленский не покинет свой пост, то что будет с ним дальше?

Оффшорный скандал уничтожил остатки репутации Зеленского – политика. Но Зеленский – президент Украины – пока усидел. Воюет со спикером Разумковым, нипочём не желающим освободить своё кресло для нового ставленника «слуг» (Стефанчука или Корниенко?) и грозит Москве «наглой» внешней политикой. Тем не менее, для Зеленского ситуация изменилась разительно, просто он, словно пойманная на крючок и выдернутая из воды рыба, ещё не ощутил жар сковородки. Попробуем разобраться, что изменилось.

Сюжет: Украинский кризис, Коррупция

Во-первых, известно, что расследование «международной группы журналистов» финансировал Сорос. А в Верховной Раде – целый слой «соросят», причём окопались они в разных фракциях, в том числе и среди президентского монобольшинства. По всей видимости, «соросят» ждут непростые времена, ибо Зеленский мстителен, а шеф его офиса, Ермак, и того пуще. Непросто придётся и олигарху Пинчуку, украинскому куратору «соросят». Если же Зеленский пропустит удар и не отреагирует, «соросята» перейдут в наступление и, скорее всего, поддержат спикера Разумкова в его противостоянии с президентом. Зеленский этого может не понимать, но уж Ермак-то понимает. Значит – дожмут. Визга будет – оглохнем.

Во-вторых, за расследованием маячат спецслужбы Британии, а значит, что-то у Зеленского не срослось с новыми кураторами (с которыми он договаривался в Катаре). На фоне явных проблем с США и Госдепом, ситуация видится так – Лондон и Вашингтон не желают видеть заигравшегося в самостоятельность Зеленского в президентском кресле и рассчитывают досрочно заменить его на более представительного, по их мнению, и лояльного Западу Разумкова. Таким образом, все попытки Зеленского и Ермака примириться с американцами, по-видимому, не задались. Ни о какой поддержке при таком раскладе не стоит и мечтать.

В-третьих, в публикации Зеленского смешали с Коломойским – в восприятии Запада это – одно и то же. Между тем, претензии к Коломойскому у Вашингтона настолько серьёзны, что олигарху впору подумать, куда бежать. Израиль не выдаёт своих граждан, но в этом случае принцип дешевле возможных рисков. Зеленский же рискует пойти соответчиком по уголовному делу, а заокеанская фемида суровей, чем украинская. И куда податься, если зиму обещают холодную, МВФ не спешит с траншами, а коллективный Запад, что называется, «слил»? Может, Зеленский посыплет голову пеплом и подастся в Москву? Едва ли, скорее – в Пекин. Но китайцев он «кинул», как минимум, дважды (с запорожским автозаводом и одесским припортовым заводом). А, учитывая послевкусие от сделки с Януковичем касательно крымского торгового порта у Тарханкута, на которую Пекин отвалил порядка 10 миллиардов, и след которых простыл вместе с Виктором Фёдоровичем, даже покаявшемуся в грехах Зеленскому у китайцев веры не будет.

Стоит отметить вот что: ситуация действительно со стороны выглядит так, что Зеленскому – хуже некуда. И он, де, станет покладистым, признает российский Крым и перестанет стрелять на Донбассе – в расчёте на подачку Кремля. Но это не так. В украинской политике перманентно состояние хаоса. Достаточно вспомнить второй президентский срок Кучмы с угрозой импичмента по подозрению в заказе убийства журналиста Гонгадзе и последовавшие за ним сроки Ющенко и Януковича. Порошенко удалось проскочить благодаря гражданской войне. По сути, Зеленский сегодня продолжает с того места, с которого в 2004-м «соскочил» Кучма. Его будут «шатать», а он будет шататься – вместе со страной и её экономикой. Но украинцы потерпят – по-другому они никогда и не жили, при независимости своей хвалённой.