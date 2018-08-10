Если в кране нет воды, турки выпили её • 80 • Аналитика



Но давайте не будем спешить с выводами: официальный Дамаск без санкции Москвы не ввяжется в конфликт с Турцией, а Москва в нынешней ситуации явно не заинтересована в развязывании ещё одного очага противостояния. Мы ведь «Турецкий поток» строим и принимаем Анкару в БРИКС(Т), а это стоит того, чтобы потерпеть некоторое самоуправство турок.



И все-таки весьма вероятно, что в несколько более поздней перспективе Сирии и Ираку придется задуматься о том, что же им делать с дерзким и сильным северным соседом. Причина довольно проста – вода.









Да, о войнах за водные ресурсы, как, возможно, о главных войнах будущего, давно говорят и фантасты, и футурологи, и социологи. Теперь вот о них заговорили и военные эксперты.



Турция, Сирия и Ирак являются странами, по которым протекают две крупнейшие реки ближнего Востока: Тигр и Евфрат. Начало эти реки берут в Турции, в горах, откуда спускаются на сирийские и иракские равнины, буквально давая жизнь миллионам гектаров пахотных земель и пастбищ.



Сельское хозяйство Сирии и Ирака буквально привязаны к этим двум рекам. Почти все зерно, собираемое там, приходится на плодородные земли Междуречья. И если с поступлением воды в этот регион произойдет что-то не очень хорошее, мы вполне можем говорить о продовольственной катастрофе в этих двух странах.



А то, что воды будет меньше, – уже, как говорится, свершившийся факт. В настоящий момент Турция активно реализует «Юго-восточный Анатолийский проект», который предусматривает, помимо прочего, строительство двадцати двух плотин и девятнадцати электростанций на истоках Тигра и Евфрата. В результате сток этих рек сократится примерно наполовину, что равно перманентной засухе в регионе Междуречья.



Разногласия между Турцией, с одной стороны, и Сирией и Ираком, с другой стороны, возникли отнюдь не вчера. Проект ирригационной реформы продвигал ещё Ататюрк, и в дальнейшем десятки лет между странами шли то сложные переговоры, то резкие перепалки.



Позиция Турции по данному вопросу довольно проста и категорична: Анкара считает себя вправе распоряжаться водой по своему усмотрению. Турецкие политики говорят: мы же не требуем, чтобы Ирак или Сирия делились с нами своей нефтью!



Вот что ещё в 1992 году сказал по этому поводу бывший премьер-министр Турции Сулейман Демирель на открытии плотины Ататюрка – главного компонента Юго-восточного Анатолийского проекта:



«Вода, которая течет в Турцию из Тигра и Евфрата и их притоков, – турецкая… Мы же не говорим Сирии и Ираку, что хотим, чтобы они делились их нефтью… Они тоже не имеют права требовать от нас делиться нашими водными ресурсами».



В настоящий момент ситуация осложняется ещё и тем, что и Ирак, и Сирия подверглись серьезнейшему разрушению в ходе иностранной интервенции и гражданских войн. Ирригационные сооружение в среднем течении Евфрата и Тигра находятся, мягко говоря, в плачевном состоянии. И нет полной ясности относительно того, если смысл активно вкладываться в восстановление этой инфраструктуры: потратить придется много, а на выходе можно получить примерно то же, что имеется сейчас.



Забавно, что аналитики НАТО ещё в 2010 году рассматривали вероятность вторжения сирийских или сирийско-иракских сил в Турцию для наведения порядка на важнейших водных коммуникациях. Тогда вероятность такого события была признана не очень высокой. Сейчас она, с учетом состояния сирийской и иракской армий, и вовсе близка к нулевой. Зачем американцы сдали начальника Генштаба РФ?



И все-таки полностью сбрасывать со счетов такую вероятность, конечно, нельзя.



И Сирия, и Ирак сейчас управляются шиитами. Рядом, буквально в нескольких сотнях километров, – шиитский же Иран, который, помимо религиозных, имеет и серьезные геополитические противоречия с Турцией. Можно достаточно легко себе представить, что однажды самоуверенная Турция так насолит своим соседям, что Дамаск и Багдад все-таки договорятся о совместных действиях против Анкары. И можно не сомневаться, что в этом случае они найдут полное понимание и поддержку в Тегеране.



Не стоит сбрасывать со счетов и курдский фактор. «Любовь» курдов к туркам объяснять, наверное, нет необходимости. А с учетом нескольких турецких провинций, населенных преимущественно курдами, присоединение курдов к прогнозируемой антитурецкой коалиции может оказаться весьма грозным для Анкары звоночком.



Также курдский фактор может быть использован как таран против Турции. Не имея военных сил для лобовой атаки северного соседа, Сирия и Ирак могут просто поддержать курдов в их действиях на северо-западном направлении. Не дивизии, но хотя бы оружие, продовольствие, деньги – в войне против тех, кто ворует твою воду, все средства хороши.



Особенно, если ты живешь в таком засушливом регионе, как Ближний Восток…



Поразительно, что на эту тему уже поговаривают и в разрушенной войной Сирии, и в Ираке, значительная часть которого ещё тоже в руинах. Буквально недавно сирийский эксперт Набиль аль-Самман опубликовал статью, посвященную данному вопросу, в арабской газете «Asharq Al-Awsat».



Когда в Сирии и Ираке стихнут рев орудий и грохот военных барабанов, могут появиться новые разногласия. Их причиной будет вода. У Сирии и Ирака возникнут претензии к Турции, откуда текут Тигр и Евфрат…



Нужно понимать, что ситуация в этом треугольнике принципиально отличается от других «горячих точек» на карте водных ресурсов планеты. Узбекистан сильно озабочен строительством ГЭС в Кыргызстане и зарегулированием стока на своих главных водных артериях. Но ситуация там все-таки пока не катастрофичная, и больше вопросов вызывает не общее количество получаемой с гор воды, а своевременность её поступления: сельскохозяйственной отрасли Узбекистана вода нужна весной, а плотины именно в это время создают её запас на засушливое лето. Но все-таки здесь можно ожидать компромиссов.



Другой водный конфликт, за Иордан, в настоящий момент вряд ли способен превратиться в настоящую войну: слишком уж слабы сейчас конкуренты Израиля. Поэтому, при всей его остроте, проигравшим схватку за воду Иордана придется умирать молча.



И только треугольник Турция – Сирия – Ирак является потенциально взрывоопасным. Но пожар там возможен такой силы, что водой его не погасить… Многие эксперты склоняются к тому, что уже в этом году могут случиться боевые столкновения между регулярными подразделениями Сирии и Турции. И причина такой оценки очевидна: Турция фактически оккупировала северные провинции Сирии, поддерживает на оккупированной территории оппозиционные и просто террористические формирования, прикрывает их своими войсками в так называемой зоне деэскалации Идлиб и вряд ли останется в стороне, если подразделения правительственных сил Сирии попытаются силой выбить боевиков оттуда.Но давайте не будем спешить с выводами: официальный Дамаск без санкции Москвы не ввяжется в конфликт с Турцией, а Москва в нынешней ситуации явно не заинтересована в развязывании ещё одного очага противостояния. Мы ведь «Турецкий поток» строим и принимаем Анкару в БРИКС(Т), а это стоит того, чтобы потерпеть некоторое самоуправство турок.И все-таки весьма вероятно, что в несколько более поздней перспективе Сирии и Ираку придется задуматься о том, что же им делать с дерзким и сильным северным соседом. Причина довольно проста – вода.Да, о войнах за водные ресурсы, как, возможно, о главных войнах будущего, давно говорят и фантасты, и футурологи, и социологи. Теперь вот о них заговорили и военные эксперты.Турция, Сирия и Ирак являются странами, по которым протекают две крупнейшие реки ближнего Востока: Тигр и Евфрат. Начало эти реки берут в Турции, в горах, откуда спускаются на сирийские и иракские равнины, буквально давая жизнь миллионам гектаров пахотных земель и пастбищ.Сельское хозяйство Сирии и Ирака буквально привязаны к этим двум рекам. Почти все зерно, собираемое там, приходится на плодородные земли Междуречья. И если с поступлением воды в этот регион произойдет что-то не очень хорошее, мы вполне можем говорить о продовольственной катастрофе в этих двух странах.А то, что воды будет меньше, – уже, как говорится, свершившийся факт. В настоящий момент Турция активно реализует «Юго-восточный Анатолийский проект», который предусматривает, помимо прочего, строительство двадцати двух плотин и девятнадцати электростанций на истоках Тигра и Евфрата. В результате сток этих рек сократится примерно наполовину, что равно перманентной засухе в регионе Междуречья.Разногласия между Турцией, с одной стороны, и Сирией и Ираком, с другой стороны, возникли отнюдь не вчера. Проект ирригационной реформы продвигал ещё Ататюрк, и в дальнейшем десятки лет между странами шли то сложные переговоры, то резкие перепалки.Позиция Турции по данному вопросу довольно проста и категорична: Анкара считает себя вправе распоряжаться водой по своему усмотрению. Турецкие политики говорят: мы же не требуем, чтобы Ирак или Сирия делились с нами своей нефтью!Вот что ещё в 1992 году сказал по этому поводу бывший премьер-министр Турции Сулейман Демирель на открытии плотины Ататюрка – главного компонента Юго-восточного Анатолийского проекта:В настоящий момент ситуация осложняется ещё и тем, что и Ирак, и Сирия подверглись серьезнейшему разрушению в ходе иностранной интервенции и гражданских войн. Ирригационные сооружение в среднем течении Евфрата и Тигра находятся, мягко говоря, в плачевном состоянии. И нет полной ясности относительно того, если смысл активно вкладываться в восстановление этой инфраструктуры: потратить придется много, а на выходе можно получить примерно то же, что имеется сейчас.Забавно, что аналитики НАТО ещё в 2010 году рассматривали вероятность вторжения сирийских или сирийско-иракских сил в Турцию для наведения порядка на важнейших водных коммуникациях. Тогда вероятность такого события была признана не очень высокой. Сейчас она, с учетом состояния сирийской и иракской армий, и вовсе близка к нулевой.И все-таки полностью сбрасывать со счетов такую вероятность, конечно, нельзя.И Сирия, и Ирак сейчас управляются шиитами. Рядом, буквально в нескольких сотнях километров, – шиитский же Иран, который, помимо религиозных, имеет и серьезные геополитические противоречия с Турцией. Можно достаточно легко себе представить, что однажды самоуверенная Турция так насолит своим соседям, что Дамаск и Багдад все-таки договорятся о совместных действиях против Анкары. И можно не сомневаться, что в этом случае они найдут полное понимание и поддержку в Тегеране.Не стоит сбрасывать со счетов и курдский фактор. «Любовь» курдов к туркам объяснять, наверное, нет необходимости. А с учетом нескольких турецких провинций, населенных преимущественно курдами, присоединение курдов к прогнозируемой антитурецкой коалиции может оказаться весьма грозным для Анкары звоночком.Также курдский фактор может быть использован как таран против Турции. Не имея военных сил для лобовой атаки северного соседа, Сирия и Ирак могут просто поддержать курдов в их действиях на северо-западном направлении. Не дивизии, но хотя бы оружие, продовольствие, деньги – в войне против тех, кто ворует твою воду, все средства хороши.Особенно, если ты живешь в таком засушливом регионе, как Ближний Восток…Поразительно, что на эту тему уже поговаривают и в разрушенной войной Сирии, и в Ираке, значительная часть которого ещё тоже в руинах. Буквально недавно сирийский эксперт Набиль аль-Самман опубликовал статью, посвященную данному вопросу, в арабской газете «Asharq Al-Awsat».Когда в Сирии и Ираке стихнут рев орудий и грохот военных барабанов, могут появиться новые разногласия. Их причиной будет вода. У Сирии и Ирака возникнут претензии к Турции, откуда текут Тигр и Евфрат…Нужно понимать, что ситуация в этом треугольнике принципиально отличается от других «горячих точек» на карте водных ресурсов планеты. Узбекистан сильно озабочен строительством ГЭС в Кыргызстане и зарегулированием стока на своих главных водных артериях. Но ситуация там все-таки пока не катастрофичная, и больше вопросов вызывает не общее количество получаемой с гор воды, а своевременность её поступления: сельскохозяйственной отрасли Узбекистана вода нужна весной, а плотины именно в это время создают её запас на засушливое лето. Но все-таки здесь можно ожидать компромиссов.Другой водный конфликт, за Иордан, в настоящий момент вряд ли способен превратиться в настоящую войну: слишком уж слабы сейчас конкуренты Израиля. Поэтому, при всей его остроте, проигравшим схватку за воду Иордана придется умирать молча.И только треугольник Турция – Сирия – Ирак является потенциально взрывоопасным. Но пожар там возможен такой силы, что водой его не погасить… Автор: Виктор Кузовков Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 80 Источник Похожие новости Моя политграмота. Народ, государство, общество, элита. Часть 1 Зачем американцы сдали начальника Генштаба РФ? Девальвации рубля не бывать. Мои долги — моё богатство!

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