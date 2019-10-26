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Если в кране нет воды: Коломойский получит монополию на питьевую воду Украины
26 октября 2019, 03:54 • 47 • В мире
Депутаты Днепровского областного совета вынуждены будут проголосовать на заседании сегодня, в пятницу, 15 октября, за приватизацию стратегической Аульской хлорпереливной станции компанией, принадлежащей украинскому олигарху Игорю Коломойскому.
Об этом говорится в материале украинского издания "Днепроград". Депутатам навязывается готовое решение, которое будет результатом "прозрачного" аукциона, проект этого решения был задолго до этого разработан экспертами Коломойского.
В случае согласия облсовета в руках олигарха окажется монополия на производство и фасовку хлора, необходимого для очистки воды в украинских трубопроводах. Вследствие этого, подозревают независимые эксперты, цены на хлор резко повысятся, что в свою очередь вызовет подорожание для населения питьевой воды.
Скриншот: Twitter Юлии Витязевой
Ранее Аульская хлорпереливная станция (АХПС) находилась в аренде у коллектива рабочих. Срок договора составлял 49 лет, однако облсовет закрыл на это глаза, пойдя против документов, которые им же и были подписаны в свое время.
При этом победитель аукциона не зачислил никаких средств на счета облсовета за приобретение АХПС, поэтому бюджет может не получить средств за стратегический объект, указывают авторы. Приватизация станции была инициирована "ДнепрАзотом" – единственным на Украине заводом, производящим хлор, который также находится в руках Коломойского.
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