Если в Европе появится четвёртый рейх... • 204 • Война За кулисами саммита Североатлантического альянса Юбилейный саммит в честь 70-летия НАТО в Уотфорде под Лондоном закончился «смущённым хныканьем» (confused whimper), констатировал главный редактор американского военного портала Defense One Кевин Бэрон, досадуя по поводу отказа Дональда Трампа от участия в пресс-конференции по итогам саммита. Формально Дональд Трамп скомкал своё участие в юбилейном саммите НАТО из-за того, что канадский премьер-министр Джастин Трюдо, британский премьер Борис Джонсон и французский президент Эммануэль Макрон высмеяли его во время приёма в Букингемском дворце. «Президент ненавидит саму мысль о том, что над ним кто-то может смеяться. Он ведь много лет использовал формулу «над нами весь мир смеется» для личных атак на своих предшественников», – заметил репортёр «Нью-Йорк таймс» Мэгги Хаберман. «Юбилейный саммит НАТО подорвал позиции Трампа на внешнеполитический арене, – отметил в интервью ФСК военный аналитик Рачья Арзуманян. – Один из основных постулатов внешней политики: никто не смеет смеяться над нами и не уважать нас. Однако в Лондоне над Трампом/США смеялись и публично высказывали свое неуважение ближайшие союзники» . Смех смехом, а в треугольнике Макрон – Эрдоган – Трамп действительно возникли противоречия по поводу боевых действий Турции против вооружённых формирований Рабочей партии Курдистана, подрывающих усилия Франции и Израиля по созданию «регионального государственного образования в интересах курдских "Отрядов народной самообороны" (YPG) и Рабочей партии Курдистана», рассказал агентству «Анадолу» глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Макрон выразил недовольство несогласованными с союзниками по НАТО действиями Турции в Сирии. «К сожалению, у нас нет единого определения терроризма, – говорил Макрон на пресс-конференции. – Я смотрю на Турцию – они сейчас воюют с теми, кто сражался плечом к плечу с нами против [запрещённой в России террористической группировки] ИГИЛ*. И в некоторых случаях они сотрудничают с теми, кто связан с ИГИЛ. И это стратегический вопрос! Если мы будем дискутировать только о том, сколько мы платим, не имея четких определений относительно такой ситуации – это несерьезно!» Эрдоган отреагировал жёстко, заявив журналистам: «Если наши друзья по НАТО не будут принимать за террористов те террористические организации, которых мы считаем таковыми и с которыми ведем борьбу, мы будем против любых шагов, которые будут предприниматься НАТО». Несовпадение интересов европейских членов НАТО и США, которое усилилось с приходом Трампа, заметно давно. Европейцы не согласны с американцами в вопросах ближневосточной стратегии; США стремятся захватить европейский газовый рынок, тогда как лидеры Евросоюза Германия и Франция ориентированы на диверсификацию поставок газа. Евросоюзу необходим реальный «военный суверенитет», как заявил Макрон в своём нашумевшем интервью журналу «Экономист». Германия и Франция идут по этому пути давно. Уже в течение ряда лет происходит интеграция военно-промышленных комплексов этих стран, ведутся разговоры о создании собственной европейской армии. Локомотивом военно-промышленной франко-германской интеграции стал «Европейский аэрокосмический и оборонный концерн» (European Aeronautic Defence and Space Company, EADS), основанный в июле 2000 года слиянием немецкой компании Daimler-Benz Aerospace AG, французской Aérospatiale-Matra и испанской CASA (Construcciones Aeronáuticas SA). В июле 2016 года французская государственная компания Nexter Systems S.A. и германская компания Kraus-Maffei Wegmann GmbH & Co. KG (KMW) создали «бронированный Аэробус» – холдинг, который будет специализироваться на производстве бронетанковой техники и артиллерийского вооружения. Холдинг получил название KNDS (от KMW and Nexter Defense Systems). В 2019 году начались переговоры о покупке доли в акционерном капитале KNDS гигантским германским оборонным концерном Rheinmetall, что может привести к появлению одного из самых мощных мировых производителей бронетанковой и артиллерийской техники. В июне 2019 года на авиасалоне в Париже французская оборонная компания Dassault Aviation и Airbus представили правительствам Франции и Германии совместный проект создания истребителя нового поколения, идущего на смену французским истребителям Rafale и немецким Eurofighter. К этому проекту присоединилась Испания. Французская компания Safran и немецкая MTU Aero Engines будут совместно разрабатывать двигатель нового боевого самолёта. С начала века в европейских кругах циркулирует идея создания единой военно-морской верфи. Проект слияния одного из крупнейших немецких промышленных концернов ThyssenKrupp и французской судостроительной компании DCNS неоднократно обсуждали между собой Николя Саркози и Ангела Меркель. Процесс слияния ведущих оборонных компаний Франции и Германии, в котором участвуют также продвинутые военно-промышленные комплексы Испании и Италии, далеко не закончен, но отхода от этой линии у нацелившихся на военный суверенитет держав «каролингского ядра» Европы не будет. Обрисовываются контуры европейского четвёртого рейха. Как поведёт он себя на международной арене? Российский военный аналитик Александр Собянин говорит: «В ближайшие годы будет период большой и искренней дружбы РФ и ФРГ, но в российском руководстве никто по этому поводу в облаках не витает. Мы не имеем права отказаться от этапа дружбы и теснейшего сотрудничества с Германией, ибо это будет уже стратегический самострел России. В новый гипотетический Drang nach Osten пойдет совсем другая Германия...» И здесь нет оснований ни для радости, ни для тревоги. К появлению в Западной Европе нового – четвёртого – рейха России надо быть просто готовой. Владимир ПРОХВАТИЛОВ Фонд Стратегической Культуры Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





204 Источник Похожие новости В Ереване ждут от Анкары опровержения планов авиаудара по Армении Болгария отказывается размещать у себя военно-морскую базу НАТО Грузия, Молдова и Украина решили объединиться для интеграции в ЕС О стратегической автономии Европы от США США – подлёдный лов удачи в Арктике Сухой док для "Адмирала" Новости партнеров