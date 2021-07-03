Если в Чёрном море начнётся вторая Крымская война, Турцию она не обойдёт

Эрдоган распахнул перед НАТО проход через проливы

Военная напряженность в Чёрном море нарастает, и если здесь вспыхнет война, она не обойдёт и Турцию. Тем не менее Анкара, контролирующая проливы Босфор и Дарданеллы, открыла доступ в черноморскую акваторию для кораблей НАТО. Ситуацию в регионе Чёрного моря анализирует Юджель Оздемир (Yücel Özdemir) в статье для оппозиционной турецкой газеты левой ориентации Evrensel.

«Тучи, которые бродят над Черным морем вот уже некоторое время в рамках стратегии западных империалистических государств по сдерживанию России, с каждым днем становятся все темнее. Борьба за господство в регионе, похоже, снова завязывается в Крыму», – пишет турецкий колумнист. По его мнению, «Черное море превратилось в пороховую бочку, и вероятность того, что от маленькой искры вспыхнет большая война, становится все выше».

Нарушение британским эсминцем Defender российских территориальных вод у берегов Крыма стало «одной из первых серьезных провокационных попыток» Запада против России. Обозреватель Evrensel убеждён, что корабль действовал «по заранее намеченному плану». Через день после провокации на саммите ЕС в Брюсселе восточноевропейские страны заблокировали франко-германскую инициативу о возобновлении диалога с Россией, ссылаясь на инцидент с британским эсминцем как свидетельство враждебности Москвы.

Турецкая газета считает, что военные учения НАТО в Чёрном море нацелены на «запугивание России путем окружения с запада. А краткосрочная цель учений – воссоединить Крым с Украиной». Колумнист опасается, что «наращивание военного потенциала и провокации вокруг Крыма могут в любой момент вылиться во Вторую Крымскую войну»; тогда, в 1853 году, расстановка сил была похожа на нынешнюю.

Контролируя доступ в Чёрное море через Проливы, Турция позволила Североатлантическому альянсу сконцентрировать там свои военные корабли, что отразится на её отношениях с Россией, предупреждает турецкое издание. «Поэтому каждое движение в Черном море очень близко касается Турции. И особенно турецко-российских отношений…» – подчёркивается в статье.

Для предотвращения полномасштабного конфликта в Чёрном море противники войны в Турции «должны действовать уже сейчас», ибо всё происходящее в регионе «не может обойти Турцию стороной», резюмирует колумнист Evrensel.