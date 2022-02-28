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Если украинских военных преступников будут судить на Донбассе, к ним может быть применена смертная казнь
28 февраля 2022, 16:05 • 312 • Украина
То, что военных преступников, развязавших гражданскую войну на Донбассе, а затем и во всей стране, будут судить – никакого сомнения. Интрига в том, где их будут судить, это принципиальный вопрос. В России и на Украине нет смертной казни в качестве высшей меры наказания. Но если «украинский Нюрнберг» провести в Донецке или Луганске, судьба военных преступников будет не так однозначна. Дело в том, что в ЛНР и ДНР возобновлена практика применения смертной казни в качестве высшей меры наказания.
Сюжет: Украинский кризис
В ДНР фактически действует уголовное законодательство Украинской ССР образца 1961 года. Юристы считают, что с точки зрения права возвращение к советским нормам после событий 2014 года было совершенно оправданным и законным. Смертная казнь не применяется к несовершеннолетним, а также к лицам, достигшим 65 лет. Женщин по закону тоже нельзя казнить. Гуманизацией уголовного кодекса власти пообещали заняться после гражданской войны, но пока в республике действует, по сути, военное положение, ни о каком смягчении наказания, понятно, не может быть и речи. Известны случаи, когда в 2014-м смертная казнь через расстрел в республике применялась, в частности, за мародёрство. Сообщалось также о казни пойманного с поличным маньяка, насильника и убийцы женщин.
Вот что, к примеру, пишет о дальнейшей судьбе Зеленского политолог Лев Вершинин: «Выезжать за границу ему строго запрещено, поскольку он обязан играть роль символа. С другой стороны, ему, в самом деле, Западом твёрдо обещаны гарантии спасения в случае плена, и если он будет взят в плен военнослужащими РФ, Москве, видимо, придётся его отпустить, выговорив за эту уступку солидную компенсацию. А если он будет взят в плен военнослужащими ЛНР или ДНР, президенту США Байдену придётся договариваться напрямую с главами ДНР и ЛНР Пушилиным и Пасечником, поскольку Российская Федерация не вправе диктовать свою волю властям независимых государств».
Сообщают, что российские военные, проводящие миротворческую операцию на Украине, заинтересованы в поимке некоторых украинских управленцев, в частности, исполняющего обязанности главы государства в 2014 году Турчинова, развязавшего гражданскую войну на Донбассе и отдавшего приказ стрелять в людей.
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