Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Бои в Николаеве: штурмуют позиции ВСУ, украинцы пытаются удержать город с помощь...
Впервые за десятилетия: В ООН приняли историческое решение по Украине
Зеленский нашёл "альтернативу" прямым переговорам с Россией
Италия "отблагодарила" Россию за помощь особо циничными санкциями
Главная / Украина

Если украинских военных преступников будут судить на Донбассе, к ним может быть применена смертная казнь

28 февраля 2022, 16:05  •  312 • Украина
То, что военных преступников, развязавших гражданскую войну на Донбассе, а затем и во всей стране, будут судить – никакого сомнения. Интрига в том, где их будут судить, это принципиальный вопрос. В России и на Украине нет смертной казни в качестве высшей меры наказания. Но если «украинский Нюрнберг» провести в Донецке или Луганске, судьба военных преступников будет не так однозначна. Дело в том, что в ЛНР и ДНР возобновлена практика применения смертной казни в качестве высшей меры наказания.
Сюжет: Украинский кризис
В ДНР фактически действует уголовное законодательство Украинской ССР образца 1961 года. Юристы считают, что с точки зрения права возвращение к советским нормам после событий 2014 года было совершенно оправданным и законным. Смертная казнь не применяется к несовершеннолетним, а также к лицам, достигшим 65 лет. Женщин по закону тоже нельзя казнить. Гуманизацией уголовного кодекса власти пообещали заняться после гражданской войны, но пока в республике действует, по сути, военное положение, ни о каком смягчении наказания, понятно, не может быть и речи. Известны случаи, когда в 2014-м смертная казнь через расстрел в республике применялась, в частности, за мародёрство. Сообщалось также о казни пойманного с поличным маньяка, насильника и убийцы женщин.
Вот что, к примеру, пишет о дальнейшей судьбе Зеленского политолог Лев Вершинин: «Выезжать за границу ему строго запрещено, поскольку он обязан играть роль символа. С другой стороны, ему, в самом деле, Западом твёрдо обещаны гарантии спасения в случае плена, и если он будет взят в плен военнослужащими РФ, Москве, видимо, придётся его отпустить, выговорив за эту уступку солидную компенсацию. А если он будет взят в плен военнослужащими ЛНР или ДНР, президенту США Байдену придётся договариваться напрямую с главами ДНР и ЛНР Пушилиным и Пасечником, поскольку Российская Федерация не вправе диктовать свою волю властям независимых государств».
Сообщают, что российские военные, проводящие миротворческую операцию на Украине, заинтересованы в поимке некоторых украинских управленцев, в частности, исполняющего обязанности главы государства в 2014 году Турчинова, развязавшего гражданскую войну на Донбассе и отдавшего приказ стрелять в людей.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


312
Источник
Похожие новости
26 февраля 2022, 03:10
Бои в Николаеве: штурмуют позиции ВСУ, украинцы пытаются удержать город с помощью десантников
28 февраля 2022, 02:40
«Слава России!» — раненый русский воин пленён, но не сломлен
27 февраля 2022, 09:30
Провалы в информационной войне недопустимы!
28 февраля 2022, 00:55
Харьковские власти выдали активиста «Антимайдана» Топаза за мародёра
28 февраля 2022, 14:20
Украинские порты на Чёрном и Азовском морях перейдут в управление Федерального агентства морского и речного транспорта?
25 февраля 2022, 23:40
Актуальное о ситуации на Украине: закрытое небо, исключение России из СЕ и зависшие переговоры
Новости партнеров
 
Выбор дня
28 февраля 2022, 02:40
Впервые за десятилетия: В ООН приняли историческое решение по Украине
28 февраля 2022, 02:40
Путин дал Западу шанс: Делягин менее чем за 2 минуты объяснил реальную обстановку на ...
28 февраля 2022, 00:55
Украинский мэр "принял единственно верное решение". Город возвращается к но...
28 февраля 2022, 10:15
Запад доигрался. Журналист из США раскрыл истинные причины спецоперации Путина
28 февраля 2022, 08:30
"Этого вам не показывают по телевизору": Нардеп разоблачил Зеленского
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
22 февраля 2022, 07:35
Замгенсека ООН одним словом обнулила воинственный настрой по Донбассу
24 февраля 2022, 09:45
Военные объекты в Украине испытывают ракетные удары и началась десантная операция в Черном и Азовском морях
24 февраля 2022, 03:20
Зеленский бежал с Украины? После заявления Кремля заговорили источники
24 февраля 2022, 20:50
Российские войска уже в Киеве. Готовится арест Зеленского?
22 февраля 2022, 04:05
"Россия защитит": Историк объяснил значение решения Путина по Донбассу
25 февраля 2022, 19:35
Обещавший смерть русским солдатам Гордон сбежал из Киева
21 февраля 2022, 18:45
Россия уничтожила войска ВСУ. Кто подыгрывает Украине?
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.