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Если Украина нападёт на Донбасс: В Совфеде тактично предупредили Киев

16 февраля 2022, 07:30  •  171 • Политика
Как Россия отреагирует, если Украина решится напасть на Донбасс? В Совете Федерации тактично предупредили официальный Киев о последствиях такого преступного решения.
Как заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко, в случае нападения украинских войск на Донбасс Россия не бросит своих граждан в Донецкой и Луганской народных республиках - ответ будет соразмерен масштабам агрессии и возникшей военно-политической обстановке.
В интервью "Парламентской газете" Матвиенко напомнила о том, что в ДНР и ЛНР живут тысячи граждан России и очевидно, если ВСУ нападут на них, Россия не оставит своих же граждан в беде.
"Сделаем всё необходимое, чтобы защитить", - сказала она.
Матвиенко добавила, что на фоне беспрерывного потока оружия, направляемого на Украину и, как следствие, появления очагов напряженности у русских границ, Россия вынуждена принять весь комплекс мер, в том числе и военных. При этом она отметила, что в России никто не хочет войны с Украиной - сама мысль о войне с этой страной кощунственна для многих государственных деятелей, поэтому Москва намерена приложить все зависящие от неё усилия, чтобы избежать военных действий, а конфликты решить дипломатическим путём.

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